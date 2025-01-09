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Новини Оборона
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Середня ціна на снаряди в контрактах АОЗ знизилася на 15-23%, - Безрукова

АОЗ вдалося знизити середню ціну на снаряди

Середня ціна в укладених Агенцією оборонних закупівель контрактах на снаряди знизилася, що дозволило заощадити мільярди гривень.

Про це у статті повідомила очільниця АОЗ Марина Безрукова, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що у 2024 році Агенції вдалося суттєво знизити або принаймні втримати середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури.

"Наприклад, у порівнянні з 2023 роком середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди 155-мм калібру - на 15%; 152-мм - на 23%, 125-мм - на 16%. Це дозволило заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ", - пояснила Безрукова.

Вирівняти та навіть знизити ціну вдалося завдяки зменшенню частки посередників.

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"Якщо за перехідними контрактами Агенції, укладеними у 2023 році, частка спецімпортерів у сумі контрактів становила 82%, то в 2024 році - 12%. 

Більша частина суми контрактів цього року припадає на українське виробництво озброєння. Також суттєво зросла частка прямого імпорту Агенції, зокрема, прямих контрактів з виробниками", - додала Безрукова.

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Автор: 

боєприпаси (2280) закупівлі (3389) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (118)


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я сподіваюсь , що цих "знижок" нема в бракованих мінах ?
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09.01.2025 09:52 Відповісти
Мина должна была стоить 300-400$ а за снаряд платили сначала от 2500-8500$ в общем нагрелись нехило..
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09.01.2025 10:28 Відповісти
Так на них тільки і знижка
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09.01.2025 11:19 Відповісти
І саме через це чуркабєс умєров зі чвоєю кодлою перевів звідти більшість контрактів!
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09.01.2025 09:52 Відповісти
рєзнікова - на закупівлю снарядів! ))
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09.01.2025 09:56 Відповісти
коли ціна кратно перевищує в рази- знижка в 23% це для публіки "потужнє досягнення", скоро вам Маск з Безосом будуть каву подавати в ліжко з вашими статками))
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09.01.2025 10:00 Відповісти
Навіщо заощадження, купуйте більше снарядів, а заощаджувати треба на інвалідах у владі
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09.01.2025 10:05 Відповісти
дали скидку за опт. це не завдяки вам, а наперекір ціна впала
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09.01.2025 10:47 Відповісти
Знвчить до цього мародерила , а тепер снизили бо Трамп по руцям пообіцяв шоблі надавати
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09.01.2025 13:09 Відповісти
 
 