Середня ціна на снаряди в контрактах АОЗ знизилася на 15-23%, - Безрукова

Середня ціна в укладених Агенцією оборонних закупівель контрактах на снаряди знизилася, що дозволило заощадити мільярди гривень.

Про це у статті повідомила очільниця АОЗ Марина Безрукова, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що у 2024 році Агенції вдалося суттєво знизити або принаймні втримати середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури.

"Наприклад, у порівнянні з 2023 роком середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди 155-мм калібру - на 15%; 152-мм - на 23%, 125-мм - на 16%. Це дозволило заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ", - пояснила Безрукова.

Вирівняти та навіть знизити ціну вдалося завдяки зменшенню частки посередників.

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"Якщо за перехідними контрактами Агенції, укладеними у 2023 році, частка спецімпортерів у сумі контрактів становила 82%, то в 2024 році - 12%.

Більша частина суми контрактів цього року припадає на українське виробництво озброєння. Також суттєво зросла частка прямого імпорту Агенції, зокрема, прямих контрактів з виробниками", - додала Безрукова.

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