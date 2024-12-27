За день до початку роботи Наглядової ради АОЗ Міноборони змінило Статут, що обмежує її незалежність, - заява

Наглядова рада "‎Агенції оборонних закупівель" звернулася до міністра оборони Рустема Умєрова із закликом внести зміни до Статуту Агенції, які обмежують незалежність наглядової ради.

Про це АОЗ повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Головою Наглядової ради було обрано Юрія Джигира.

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Також було створено календарний план засідань і створено комітети:

до комітету з аудиту увійшли Катерина Кузнецова, Тарас Чмут та Лукаш Столярські, який очолив комітет;

до комітету з призначень та винагород увійшли Юрій Джигир, Лукаш Столярські та Катерина Кузнецова, яка очолила комітет.

Що належатиме до компетенції наглядової ради

погодження проєктів стратегії, фінпланів, організаційної структури Агенції;

призначення керівника, встановлення показників та оцінка ефективності діяльності директора;

затвердження антикорупційної політики;

погодження значних господарських зобов`язань, а також моніторинг виконання укладених Агенцією контрактів.

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Члени Наглядової ради ініціювали внесення змін до Статуту Агенції, про що офіційним листом повідомили міністра оборони Умєрова.

"Остання редакція Статуту була затверджена наказом Міністерства оборони №839 від 16.12.2024, за день до старту роботи Наглядової ради, і викликала занепокоєння щодо відповідності принципам належного корпоративного врядування.

На думку членів Наглядової ради, ці зміни обмежують незалежність Наглядової ради, створюють передумови для втручання в її діяльність. Окрім того, нова редакція Статуту створює ризики дублювання функцій, конфлікту інтересів та перевищення повноважень через відсутність чіткого та збалансованого розподілу повноважень між Міністерством оборони, Наглядовою радою та Агенцією.

Члени Наглядової ради висловили пропозицію привести положення Статуту у відповідність до нормативно-правових актів та принципів корпоративного врядування ОЕСР. Особлива увага має бути приділена врегулюванню кадрових питань у Статуті та встановленню чітких критеріїв для визначення значних господарських зобов`язань.

Наглядова рада наголошує на важливості оперативного доопрацювання Статуту та налаштована на конструктивну співпрацю та діалог, оскільки зазначені недоліки можуть негативно вплинути на ефективність діяльності підприємства та його здатності забезпечувати потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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