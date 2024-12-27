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Новини Оборона
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За день до початку роботи Наглядової ради АОЗ Міноборони змінило Статут, що обмежує її незалежність, - заява

Наглядова рада АОЗ просить МО внести зміни до Статуту Агенції

Наглядова рада "‎Агенції оборонних закупівель" звернулася до міністра оборони Рустема Умєрова із закликом внести зміни до Статуту Агенції, які обмежують незалежність наглядової ради.

Про це АОЗ повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Головою Наглядової ради було обрано Юрія Джигира.

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Також було створено календарний план засідань і створено комітети:

  • до комітету з аудиту увійшли Катерина Кузнецова, Тарас Чмут та Лукаш Столярські, який очолив комітет;
  • до комітету з призначень та винагород увійшли Юрій Джигир, Лукаш Столярські та Катерина Кузнецова, яка очолила комітет.

Що належатиме до компетенції наглядової ради

  • погодження проєктів стратегії, фінпланів, організаційної структури Агенції;
  • призначення керівника, встановлення показників та оцінка ефективності діяльності директора;
  • затвердження антикорупційної політики;
  • погодження значних господарських зобов`язань, а також моніторинг виконання укладених Агенцією контрактів.

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Члени Наглядової ради ініціювали внесення змін до Статуту Агенції, про що офіційним листом повідомили міністра оборони Умєрова.

"Остання редакція Статуту була затверджена наказом Міністерства оборони №839 від 16.12.2024, за день до старту роботи Наглядової ради, і викликала занепокоєння щодо відповідності принципам належного корпоративного врядування.

На думку членів Наглядової ради, ці зміни обмежують незалежність Наглядової ради, створюють передумови для втручання в її діяльність. Окрім того, нова редакція Статуту створює ризики дублювання функцій, конфлікту інтересів та перевищення повноважень через відсутність чіткого та збалансованого розподілу повноважень між Міністерством оборони, Наглядовою радою та Агенцією.

Члени Наглядової ради висловили пропозицію привести положення Статуту у відповідність до нормативно-правових актів та принципів корпоративного врядування ОЕСР. Особлива увага має бути приділена врегулюванню кадрових питань у Статуті та встановленню чітких критеріїв для визначення значних господарських зобов`язань.

Наглядова рада наголошує на важливості оперативного доопрацювання Статуту та налаштована на конструктивну співпрацю та діалог, оскільки зазначені недоліки можуть негативно вплинути на ефективність діяльності підприємства та його здатності забезпечувати потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Умєров знищив головну антикорупційну реформу в оборонці змінами до статутів АОЗ та ДОТ, - Шабунін

Наглядова рада АОЗ просить МО внести зміни до Статуту Агенції

Автор: 

Міноборони (7371) наглядова рада (640) Джигир Юрій (17) Агенція оборонних закупівель (111)


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Топ коментарі
+8
Наглядова рада "‎Агенції оборонних закупівель" звернулася до міністра оборони Рустема Умєрова із закликом внести зміни до Статуту Агенції, які обмежують незалежність наглядової ради. З якої радості "наглядова рада" , яка має бути незалежним органом контролю за діяльністю МО . а особливо для контролю за закупівлями МО .звертається до того, хто має бути під її особливим наглядом .виходячи з минулих махінацій МО,та його особистих.(фонд держ.майна)котрі розслідувала НАБУ....???
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27.12.2024 17:31
+5
-"Если кто и влез ко мне
Так и тот - татарин ...."

Так писал великий Высоцкий, как он оказался прав !

Так хочется попросить нашего президента, чтобы он поделился своими чудесными способностями

находить "золотые" кадры, которыми он себя окружил, на каком мусорнике вы их находите?
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27.12.2024 17:40
+5
О, а ось і чмут намалювався!
Трамплін на вибори вибудував і...понєслась душа в рай! Новиє ліТса на підході.
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27.12.2024 17:45
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Зайшли із тилу! Якось не по правилах ведення війни....
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27.12.2024 17:03 Відповісти
Сподіваюся, ці зміни допоможуть покращити роботу і забезпечити ефективніші закупівлі для наших військових.
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27.12.2024 17:05 Відповісти
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27.12.2024 18:30 Відповісти
Наглядова рада "‎Агенції оборонних закупівель" звернулася до міністра оборони Рустема Умєрова із закликом внести зміни до Статуту Агенції, які обмежують незалежність наглядової ради. З якої радості "наглядова рада" , яка має бути незалежним органом контролю за діяльністю МО . а особливо для контролю за закупівлями МО .звертається до того, хто має бути під її особливим наглядом .виходячи з минулих махінацій МО,та його особистих.(фонд держ.майна)котрі розслідувала НАБУ....???
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27.12.2024 17:31 Відповісти
-"Если кто и влез ко мне
Так и тот - татарин ...."

Так писал великий Высоцкий, как он оказался прав !

Так хочется попросить нашего президента, чтобы он поделился своими чудесными способностями

находить "золотые" кадры, которыми он себя окружил, на каком мусорнике вы их находите?
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27.12.2024 17:40 Відповісти
Це і є той самий випадок, коли хвіст крутить собакою.
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27.12.2024 17:41 Відповісти
О, а ось і чмут намалювався!
Трамплін на вибори вибудував і...понєслась душа в рай! Новиє ліТса на підході.
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27.12.2024 17:45 Відповісти
https://x.com/FpfpDBcvSrP8yZQ



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Чмут і нема на то ради, прізвище просто " в яблучко"! Рік тому, в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року - двома ракетами "Нептун" потоплений флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р.
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27.12.2024 18:07 Відповісти
Та ото ж. Там є ще одне "чмутло" - стерненко, босяк, який успішно використав Революцію, щоб зробити собі імідж такого собі "постраждалого борцуна" і вигідно продатись(лягти) під того, хто більше заплатить. Оце і є майбутня "спілка" штрейкбрехерів(ще там притула буде - 100пудово!) на виборах в противагу реальним патріотам, кого зараз гнобить оця шобла ЗЕбуїнів.
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27.12.2024 18:32 Відповісти
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27.12.2024 19:57 Відповісти
недавно було інтерв'ю Чмута - ніс таку дічь, що аж читати було гидко
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27.12.2024 20:44 Відповісти
Погратися в демократію і хватить
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27.12.2024 17:46 Відповісти
Давайте іншого міністра оборони, бо цей вже жирок нагуляв та почав чудити.
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27.12.2024 18:04 Відповісти
Этот министр - кукла в руках Зеленского и Ермака.
Пока он им будет приносить в клювике и не зашкварится, будет на своем месте.
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27.12.2024 18:13 Відповісти
В МО очко не железное, но яйца золотые
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27.12.2024 18:12 Відповісти

В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.Про це https://www.ukrnafta.com/v-ukrnafti-obrano-povnyj-sklad-naglyadovoi-rady ******************** "Укрнафти".

Відтак, склад наглядової ради ПАТ "Укрнафта" виглядає наступним чином:

Катерина Кузнецова - незалежна директорка (член)
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27.12.2024 18:16 Відповісти
Мародери,не бриті та неголенні.
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27.12.2024 18:45 Відповісти
в МО готовятся к безбедной пенсии на берегу заморского теплого побережья.
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27.12.2024 18:49 Відповісти
Не дивно що МО перетворилось в міністерство саботажу і корупції а це означає ворогів народу, тому що, під особисто ручним керівництвом, як у базарній лавці, з дозволу сказати цього Херова міністра, під різними приводами розкрадаються мільярди долларів бюджетних коштів які повинні йти на озброєння для порятунку народу і держави від агресора, крім того всі знають що у військо поставляється велика кількість бракованого озброєння і ***********, все це робиця за призначенням зеленого президента, який опьянів від влади, як наркоман під час війни , коли из за такого керованого саботажу гинуть люди і існування країни стає під великим питанням. Що стосуєця цього міністра саботажника, який перетворив МО на лавку з торгівлі курагою, хай кладе український паспорт і їди туди від куди приїхав в свій російській паханстан і це мяко кажучі тому що по ньому казенний дом плаче разом з повною конфіскацією майна.
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27.12.2024 19:12 Відповісти
Агенція,дайте відповідь -скандальні 23 мільярди через погранслужбу полякам заплатили?
Так рішуче пішло,але швидко заглохло. Заплатили чи ні?
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27.12.2024 23:35 Відповісти
 
 