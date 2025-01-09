Ворог на Запорізькому напрямку проводить обмежені штурми малими групами піхоти та легкою технікою, постійно проводить аеророзвідку, - речник НГУ Музичук.

Протягом останніх двох місяців в районах виконання завдань нашими підрозділами на півдні, зокрема на Запорізькому напрямку, противник суттєво не збільшував темп ведення бойових дій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Ворог проводив штурмові дії невеликої активності і здебільшого це штурми піхоти невеликими групами, також бути штурмові дії з використанням легкогабаритної автомобільної техніки, квадроциклів автомобілів типу баггі. Як тенденція, ми бачимо, що по цьому напрямку противник постійно проводив аеророзвідку та інженерну розвідку, тобто виявлення мінних полів та мінування підступів. Та взагалі проводив розвідку аби зрозуміти системи оборони на наших ділянках. Протягом останнього тижня наші військові, які виконують задачі по цій ділянці саме Запорізької лінії фронту виконали свої завдання, тут здебільшого працюють наші FPV-дрони, аеророзвідка, досить ефективним засобом залишається артилерія", - зазначив він.

Нагадаємо, на сході ворог штурмував позиції українських захисників на Куп'янському, Харківському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

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