45 росіян знищено, 53 - "трьохсоті": українські воїни відбили механізовану атаку армії РФ на Курщині. ВIДЕО
Бійці 47-ї ОМБр "Маґура" разом із побратимами із інших підрозділів відбили масовану атаку російських військ, у якій ворог задіям близько п'яти десятків одиниць військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами протистояння опублікований у соцмережах.
"Маґура" відбила масований штурм росіян на Курщині разом із суміжниками СОУ. Ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі - загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" - наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі - фактично рота: 45 росіян знищено, 53 - трьохсоті", - зазначається у коментарі до відео.
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Батєнька, да Ви педант.
що невже знову ********, кацапи частково добились цілей прорварши оборону в рйоні М.Локні, а от у нас пшик.
Статтю зможете ще раз прочитати ?
чи може твій шеф забув що агент під прикриттям і під хорошими новинами мав на увазі успіхи кацапів.
Статтю я читав, а ще я бачу перед собою карту, та бачу що кацапи ховаються у наших окопах...
Подох Кеосаян (той що чоловік Симонян.)
Земля їм всім скловатою!