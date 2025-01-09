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45 росіян знищено, 53 - "трьохсоті": українські воїни відбили механізовану атаку армії РФ на Курщині. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Маґура" разом із побратимами із інших підрозділів відбили масовану атаку російських військ, у якій ворог задіям близько п'яти десятків одиниць військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами протистояння опублікований у соцмережах.

Дивіться: Північнокорейці марно атакують позиції 22-ї ОМБр на Курщині. ВIДЕО бою

"Маґура" відбила масований штурм росіян на Курщині разом із суміжниками СОУ. Ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі - загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" - наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі - фактично рота: 45 росіян знищено, 53 - трьохсоті", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

війна (1408) Курськ (1129) бій (168) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+7
1:36 - 2:02 картинка "висить", але рашисти 3.14здюлєй відхватили знатно
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09.01.2025 11:06
+7
ЗСУ сила, підарам могила!
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09.01.2025 11:10
+4
Усе це хорошо, але щось зовсім застопорився, або провалився наш наступ на Курщині! Як же так? Сам канцлер Єрмак обіцяв добрі новини з відтиля, а їх щось нема й нема... Отой хутір Бердин, який начеб-то захопили ЗСУ, контролюють рашисти...Полоща контрольованої ЗСУ території за минулу добу знову істотно зменшилася, особливо на північному заході...Вже навіть сама Суджа ледь не в "сірій зоні"...
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09.01.2025 11:51
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1:36 - 2:02 картинка "висить", але рашисти 3.14здюлєй відхватили знатно
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09.01.2025 11:06 Відповісти
ЗСУ сила, підарам могила!
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09.01.2025 11:10 Відповісти
Усе це хорошо, але щось зовсім застопорився, або провалився наш наступ на Курщині! Як же так? Сам канцлер Єрмак обіцяв добрі новини з відтиля, а їх щось нема й нема... Отой хутір Бердин, який начеб-то захопили ЗСУ, контролюють рашисти...Полоща контрольованої ЗСУ території за минулу добу знову істотно зменшилася, особливо на північному заході...Вже навіть сама Суджа ледь не в "сірій зоні"...
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09.01.2025 11:51 Відповісти
Бійці 47-ї ОМБр "Маґура" разом із побратимами із інших підрозділів відбили масовану атаку російських військ, у якій ворог задіяв близько п'яти десятків одиниць військової техніки. Джерело: https://censor.net/ua/v3529298

Батєнька, да Ви педант.
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09.01.2025 13:05 Відповісти
Так на курщині ж патужний наступ, судячи з новин земарафона. Які можуть бути відбиття атак? Хтось сильно пи*дить.
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09.01.2025 11:51 Відповісти
Писали, що наступи з обох сторін почалися майже одночасно. Якось так.
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09.01.2025 13:06 Відповісти
твій роботодавець сказав що потрібно очікувати хороших з курщини....
що невже знову ********, кацапи частково добились цілей прорварши оборону в рйоні М.Локні, а от у нас пшик.
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09.01.2025 17:11 Відповісти
Я ж не писав про результат. Про початок наступу.
Статтю зможете ще раз прочитати ?
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09.01.2025 21:27 Відповісти
твій шеф обіцяв хороші новини, їх немає, той наступ кацапи відбили і хваляться відосами з нашими мертвими військовими.
чи може твій шеф забув що агент під прикриттям і під хорошими новинами мав на увазі успіхи кацапів.
Статтю я читав, а ще я бачу перед собою карту, та бачу що кацапи ховаються у наших окопах...
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09.01.2025 21:35 Відповісти
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09.01.2025 23:38 Відповісти
Ще плюс одна новина:
Подох Кеосаян (той що чоловік Симонян.)
Земля їм всім скловатою!
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09.01.2025 19:53 Відповісти
то той, що татусько сина Піськова?
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09.01.2025 20:48 Відповісти
шкода що подохла та тварина, мало мучився гнида пропагандонська.
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09.01.2025 21:36 Відповісти
 
 