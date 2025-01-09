45 росіян знищено, 53 - "трьохсоті": українські воїни відбили механізовану атаку армії РФ на Курщині. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Маґура" разом із побратимами із інших підрозділів відбили масовану атаку російських військ, у якій ворог задіям близько п'яти десятків одиниць військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами протистояння опублікований у соцмережах.

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"Маґура" відбила масований штурм росіян на Курщині разом із суміжниками СОУ. Ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі - загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" - наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі - фактично рота: 45 росіян знищено, 53 - трьохсоті", - зазначається у коментарі до відео.

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