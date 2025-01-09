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Новини
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Рютте прагне переконати Трампа полегшити доступ європейців до американської зброї

Генсек НАТО Рютте закликав до

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочав переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, метою яких є лібералізація доступу європейських країн до американської військової техніки.

Про це повідомляє NTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рютте підкреслив, що європейські союзники НАТО вже інвестують сотні мільярдів доларів в оборонну промисловість США. Однак існуючі бюрократичні перепони, які вимагають схвалення Конгресу, Пентагону та Білого дому, значно ускладнюють і уповільнюють процес постачання.

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Як приклад, він навів попит на системи протиракетної оборони Patriot. "Вони коштують по два мільярди за штуку. Це величезні гроші для США і для американської економіки", - зазначив Рютте 

За його словами, спрощення процедур допоможе задовольнити зростаючий попит, а також принесе значні економічні вигоди для США.

Очікування Рютте 

Переговори Рютте базуються на припущеннях, що Трамп, повернувшись до Білого дому, продовжить вимагати від європейських союзників збільшення оборонних витрат. У своїй попередній каденції (2017–2021) Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недостатній внесок у спільну оборону і навіть погрожував виходом США з Альянсу.

Рютте прагне переконати адміністрацію Трампа, що спрощення постачання зброї не лише зміцнить обороноздатність Європи, але й відповідатиме економічним інтересам США.

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Автор: 

зброя (7477) Рютте Марк (401) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+1
Моя думка! Европейське НАТО повинно негайно відновити власну ядерну програму, та відновити всі ракетні програми, малої, середньої, та великої дальності.
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09.01.2025 11:49
+1
не вийде переконати. Зараз трампу знадобиться багато зброї, бо в планах оголосити війну Гренландії, а потім Панамі.
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09.01.2025 11:55
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ваші гроші , наша зброя - Трамп
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09.01.2025 11:27 Відповісти
Попросив у долбойоба № 2.
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09.01.2025 11:51 Відповісти
тобто, європейські рожеві поні, як літали в хмарах, так і продовжують марити веселкою.
трамп каже що йому терміново потрібна гренландія, а рютте такий: а можна ми будемо пуляти з вашої зброї скільки захочемо?
такі, земля налетела на небесную ось!
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09.01.2025 11:35 Відповісти
Моя думка! Европейське НАТО повинно негайно відновити власну ядерну програму, та відновити всі ракетні програми, малої, середньої, та великої дальності.
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09.01.2025 11:49 Відповісти
не вийде переконати. Зараз трампу знадобиться багато зброї, бо в планах оголосити війну Гренландії, а потім Панамі.
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09.01.2025 11:55 Відповісти
Непогано було би ще розблокувати доступ до нашої вітчизняної зброї. Я розумію, що клоуни цього не допустять, але це необхідно для фізичного виживання країни.
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09.01.2025 11:58 Відповісти
після антиреклами з бракованими мінами, можна ставити хрест на розблокуванні ...
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09.01.2025 12:05 Відповісти
Браковані міни- продукт творчості приватної лавочки, яка до віськово-промислового комплекса країни віднношення не має. Це взагалі її перший військовий контракт.
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09.01.2025 12:10 Відповісти
Зараз його будуть переконувати лише два мудака - це Трамп джуніор та Маскаль. А їхнє відношення до Європи та України всім давно відоме.
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09.01.2025 12:12 Відповісти
 
 