Рютте прагне переконати Трампа полегшити доступ європейців до американської зброї
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочав переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, метою яких є лібералізація доступу європейських країн до американської військової техніки.
Про це повідомляє NTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Рютте підкреслив, що європейські союзники НАТО вже інвестують сотні мільярдів доларів в оборонну промисловість США. Однак існуючі бюрократичні перепони, які вимагають схвалення Конгресу, Пентагону та Білого дому, значно ускладнюють і уповільнюють процес постачання.
Як приклад, він навів попит на системи протиракетної оборони Patriot. "Вони коштують по два мільярди за штуку. Це величезні гроші для США і для американської економіки", - зазначив Рютте
За його словами, спрощення процедур допоможе задовольнити зростаючий попит, а також принесе значні економічні вигоди для США.
Очікування Рютте
Переговори Рютте базуються на припущеннях, що Трамп, повернувшись до Білого дому, продовжить вимагати від європейських союзників збільшення оборонних витрат. У своїй попередній каденції (2017–2021) Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недостатній внесок у спільну оборону і навіть погрожував виходом США з Альянсу.
Рютте прагне переконати адміністрацію Трампа, що спрощення постачання зброї не лише зміцнить обороноздатність Європи, але й відповідатиме економічним інтересам США.
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трамп каже що йому терміново потрібна гренландія, а рютте такий: а можна ми будемо пуляти з вашої зброї скільки захочемо?
такі, земля налетела на небесную ось!