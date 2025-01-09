Рютте прагне переконати Трампа полегшити доступ європейців до американської зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочав переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, метою яких є лібералізація доступу європейських країн до американської військової техніки.

Про це повідомляє NTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рютте підкреслив, що європейські союзники НАТО вже інвестують сотні мільярдів доларів в оборонну промисловість США. Однак існуючі бюрократичні перепони, які вимагають схвалення Конгресу, Пентагону та Білого дому, значно ускладнюють і уповільнюють процес постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів, - Рютте

Як приклад, він навів попит на системи протиракетної оборони Patriot. "Вони коштують по два мільярди за штуку. Це величезні гроші для США і для американської економіки", - зазначив Рютте

За його словами, спрощення процедур допоможе задовольнити зростаючий попит, а також принесе значні економічні вигоди для США.

Очікування Рютте

Переговори Рютте базуються на припущеннях, що Трамп, повернувшись до Білого дому, продовжить вимагати від європейських союзників збільшення оборонних витрат. У своїй попередній каденції (2017–2021) Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недостатній внесок у спільну оборону і навіть погрожував виходом США з Альянсу.

Рютте прагне переконати адміністрацію Трампа, що спрощення постачання зброї не лише зміцнить обороноздатність Європи, але й відповідатиме економічним інтересам США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Данії занепокоєні серйозністю заяв Трампа щодо придбання Гренландії, - CNN