Маск шукає підтримку правих рухів у Британії, щоб змістити Стармера, - FT

Ілон Маск, відомий своїми різкими заявами та впливом у соцмережах, приватно обговорює з союзниками можливість дострокового усунення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, Маск обговорює з близькими союзниками шляхи впливу на політичну ситуацію у Великій Британії. Мільярдер нібито шукає підтримку серед правих рухів, таких як Reform UK, аби дестабілізувати уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера ще до наступних парламентських виборів.

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За словами джерел, Маск, відомий своєю близькістю до Дональда Трампа, активно цікавиться британською політикою. Його критика лейбористів, зокрема Стармера, регулярно з’являється в соціальній мережі X, яку він очолює. Маск вважає, що "західна цивілізація нині під загрозою", і бачить у політиці Стармера причину для занепокоєння.

Особливо гостро Маск критикує Стармера за його попередню діяльність на посаді керівника прокуратури Англії та Уельсу. Він звинувачує прем’єра у бездіяльності у розслідуванні справ сексуального насильства над дітьми. Це стало однією з причин вимог Маска про нове національне розслідування таких випадків.

Що передує?

Політична система Великої Британії передбачає, що прем’єр-міністр зберігає свою посаду доти, доки його підтримує парламентська більшість. Водночас Маск сподівається, що співпраця з правими рухами дозволить дестабілізувати чинний уряд через падіння його популярності.

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