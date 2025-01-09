УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12038 відвідувачів онлайн
Новини
4 542 60

Маск шукає підтримку правих рухів у Британії, щоб змістити Стармера, - FT

Маск хоче усунути Стармера з посади прем’єра

Ілон Маск, відомий своїми різкими заявами та впливом у соцмережах, приватно обговорює з союзниками можливість дострокового усунення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, Маск обговорює з близькими союзниками шляхи впливу на політичну ситуацію у Великій Британії. Мільярдер нібито шукає підтримку серед правих рухів, таких як Reform UK, аби дестабілізувати уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера ще до наступних парламентських виборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про втручання Маска в європейську політику: Ми базуємося на контрактах, а не на емоціях

За словами джерел, Маск, відомий своєю близькістю до Дональда Трампа, активно цікавиться британською політикою. Його критика лейбористів, зокрема Стармера, регулярно з’являється в соціальній мережі X, яку він очолює. Маск вважає, що "західна цивілізація нині під загрозою", і бачить у політиці Стармера причину для занепокоєння.

Особливо гостро Маск критикує Стармера за його попередню діяльність на посаді керівника прокуратури Англії та Уельсу. Він звинувачує прем’єра у бездіяльності у розслідуванні справ сексуального насильства над дітьми. Це стало однією з причин вимог Маска про нове національне розслідування таких випадків.

Що передує? 

Політична система Великої Британії передбачає, що прем’єр-міністр зберігає свою посаду доти, доки його підтримує парламентська більшість. Водночас Маск сподівається, що співпраця з правими рухами дозволить дестабілізувати чинний уряд через падіння його популярності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск - Трюдо: "Дівчинко, ти вже не губернатор Канади"

Автор: 

Маск Ілон (654) Стармер Кір (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Здається, до влади у США дорвалась парочка міжнародних злочинців
показати весь коментар
09.01.2025 12:20
+22
Удмурт просто огуїв від грошей!
показати весь коментар
09.01.2025 12:17
+19
І коли вже полубожевільні, наркоти та стендапери перестануть лізти у політик?
показати весь коментар
09.01.2025 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже якась диверсія
показати весь коментар
09.01.2025 12:17 Відповісти
Маю таке враження, що "Трамп" і "Путін" домовились про частковий переділ світу. "Трампу" дістається 100% Північна Америка, тобто Гренландію відривають від Данії, а Канаду (з її історичними зв'язками з Англією і Францією) - від Європи. Європа дістається "Путіну".
показати весь коментар
09.01.2025 12:39 Відповісти
ЄС за населенням і технічними можливостями перевершує нацистську россію в дуже багато разів.
показати весь коментар
09.01.2025 14:08 Відповісти
а за бажанням воювати наскільки перевершує?
показати весь коментар
09.01.2025 18:07 Відповісти
Удмурт просто огуїв від грошей!
показати весь коментар
09.01.2025 12:17 Відповісти
Та не від грошей. Він до их звик. Остання партія зілля була дуже забориста.
показати весь коментар
09.01.2025 12:37 Відповісти
А героїн увесь такий...
показати весь коментар
09.01.2025 12:38 Відповісти
Летів би вже на Марс,та свого дружбана,любителя "золотих дощів" від кацапських повій із собою б прихватив.
показати весь коментар
09.01.2025 12:20 Відповісти
Здається, до влади у США дорвалась парочка міжнародних злочинців
показати весь коментар
09.01.2025 12:20 Відповісти
Ідіот ошалів від грошей і багато на себе взяв. Ну, Генрі Форд колись теж думав що йому все можна.
показати весь коментар
09.01.2025 12:20 Відповісти
Він не від грошей ошалів. А від влади, яку дають шалені гроші .
показати весь коментар
09.01.2025 13:00 Відповісти
Йди нахер. І маска з трампом забирай.
показати весь коментар
09.01.2025 12:26 Відповісти
Electric Jesus 2.0...
показати весь коментар
09.01.2025 12:32 Відповісти
Тонкий кишечник. Не потягне він.
показати весь коментар
09.01.2025 12:24 Відповісти
В цікавий час живемо (небезпечний) але цікавий
показати весь коментар
09.01.2025 12:24 Відповісти
Да-а-а, не занудьгуєш.
показати весь коментар
09.01.2025 12:34 Відповісти
Весь світ шукає гроші Кремля. А я от думаю. Не може бути так що Маск і є депозит Кремля?
показати весь коментар
09.01.2025 12:28 Відповісти
Геніально
У мене колись була подібна думка, але тоді я її відкинула. Зараз підтримую вашу цілком та повністю.
показати весь коментар
09.01.2025 12:55 Відповісти
А що про це думає розвідка Великобританії?
Можливо, якась аварія, чи передоз?
показати весь коментар
09.01.2025 12:28 Відповісти
МІ-6, де ваші Бонди?
показати весь коментар
09.01.2025 12:43 Відповісти
І коли вже полубожевільні, наркоти та стендапери перестануть лізти у політик?
показати весь коментар
09.01.2025 12:29 Відповісти
Тіха шіфєрам шурша єдєт криша не спєша.
показати весь коментар
09.01.2025 12:32 Відповісти
Тут вже не "нєспєша", ту вже стрімко...
показати весь коментар
09.01.2025 12:34 Відповісти
"Хто з пуйлом поведеться від пуйла набереться " Маск постійно спілкується з пуйлом .
показати весь коментар
09.01.2025 12:32 Відповісти
Ambrella Corporation?
показати весь коментар
09.01.2025 12:35 Відповісти
як кажуть освідчені люди у Маска кінцево поїхала стріха, у тому числі на фоні взивання важкої наркоти. Типовий представник шизофренфчної команди Трампа.
Боже, збережи Україну! і Америку...
показати весь коментар
09.01.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2025 12:37 Відповісти
І де там "про кацапов", Давід?
показати весь коментар
09.01.2025 12:45 Відповісти
Може хоче замінити Джонсонюком? Борисом?
показати весь коментар
09.01.2025 12:39 Відповісти
Трахнутий наркоша.
показати весь коментар
09.01.2025 12:42 Відповісти
зараз ми є свідками спроби створити світовий уряд, який за допомогою глобальних соцмереж будуть керувати світом. Принаймні це саме так виглядає
показати весь коментар
09.01.2025 12:43 Відповісти
Не "будуть", але дуже "хочуть". Ну так щоб "не докладати надмірних зусиль, бо ми того варті".
показати весь коментар
15.01.2025 19:58 Відповісти
до речі, зараз в США , в Каліфорнії, страшні пожежі.

... і кого звинуватив пітор маск, вгадайте з 1-го разу? Україну звісно, а ****) Забрали всі пожежні машини .

Цьому маску не по Європі бігати і підтримувати ультраправих, а сісти в ракету, обкуритись і здохнути десь в космосі .
показати весь коментар
09.01.2025 12:46 Відповісти
то не маск був, а син трампа
показати весь коментар
10.01.2025 01:07 Відповісти
Схоже, Маск планує вертіти країнами і їх політиками, як циган сонцем.
показати весь коментар
09.01.2025 12:46 Відповісти
Таке буває коли одна країна контролює весь світ. Є ризик що до влади прийде психопат. Світу потрібна геополітична демократія.
показати весь коментар
09.01.2025 12:52 Відповісти
Одна? Та на Землі тепер мінімум 3 (!) психопата-диктатора. Трамп (з Маском), ***** і Сі+++. І хоча Сі досі поводить себе, як найадекватніший, але гарантувати, що він не піде війною, або захоче "купити" якусь країну не можна.
показати весь коментар
09.01.2025 13:00 Відповісти
так сі++ же гіперфіксація на тайвані. ще й як піде
показати весь коментар
09.01.2025 13:10 Відповісти
Аутист не само придумало, его науськало фсб.
показати весь коментар
09.01.2025 12:48 Відповісти
Маск ручки свої запустив в Німеччину, тепер у Британію. Може попросити його поміняти владу у Кремлі, якщо таке невгамовне.
показати весь коментар
09.01.2025 12:51 Відповісти
Бурят Маскаль -володар Всесвіту!
показати весь коментар
09.01.2025 12:51 Відповісти
гм..дивно все це.цей індивід-не імператор або вождь якісь,тобто немає такої влади,подібної до монархії.його статки залежать від стану світової економіки,але він приймає увесь максимум зусиль,щоб цю економіку зруйнувати...дивний він...або тупий,хз
показати весь коментар
09.01.2025 12:52 Відповісти
У Маск є громадянство Канади, він може стати прем'єром, о так, МІ- 6 потрібно напрягтися).
показати весь коментар
09.01.2025 12:58 Відповісти
Гроші і влада (або рєшала біля влади) творять із інженера монстра.
показати весь коментар
09.01.2025 12:58 Відповісти
Цукерберг теж збунтувався. Хоче скасувати цензуру. ЄС готує проти нього санкції. Може все через геомагнітні бурі? Спалахи на сонці.
показати весь коментар
09.01.2025 13:00 Відповісти
Я чув, що то не він збунтувався. Скасування цензури було вимогою команди Трампа.
показати весь коментар
09.01.2025 15:22 Відповісти
Пропутінський мільярдер-аутист загрався, та дуже багато на себе бере, під крильцем трампа. Маск смертний і через 10 років його вже ніхто і не згадає, а Британія ще буде існувати не одне сторіччя!
показати весь коментар
09.01.2025 13:01 Відповісти
Маск, це дешеве, морально, прокацапське лайно.
показати весь коментар
09.01.2025 13:01 Відповісти
Чим швидше відкинеться від передозу,тим спокійніше для всіх.
показати весь коментар
09.01.2025 13:49 Відповісти
Небось его папа в южной Африке имел неплохие рудники и наскрёб со своих рабов, для сынка, неплохое состояние, которое отпрыск приумножил, перебравшись в Америку. Но рудименты рабовладельца у чувака никуда не делись. И это в полной мере сегодня вскрывается.
показати весь коментар
09.01.2025 13:17 Відповісти
Йому б шукати підтримку від лікарів-психіатрів, та полікувати "кукуху", а він застряг в великій політиці, та житті на Марсі. Здавалося що в нього є все, щоб бути відомим, щасливим, казково богатим, але ні - відїзжає дах...Може це така кара божа?
показати весь коментар
09.01.2025 15:17 Відповісти
а що англія води в рот набрала? це втручання у внутрішні справи. Спочатку канада, тепер стармер. Вони йому відповісти не можуть? дійсно клуб дівчаток
показати весь коментар
10.01.2025 01:09 Відповісти
Британці ніколи не роблять "різких рухів". Спершу аналіз, потім узгоджене рішення, а далі "фас". І тоді вже мало що може зупинити оту британську псіну.
показати весь коментар
15.01.2025 20:02 Відповісти
 
 