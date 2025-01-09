Путін почне думати про мир лише тоді, коли у нього закінчаться гроші. Потрібні санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії та її енергетичного сектору.

Про це глава держави заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно утримувати тиск на Росію. Ось для чого є санкції. Я прошу всіх наших партнерів, особливо США та ЄС, посилити тиск на російський енергетичний сектор. Санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики. Російський танкерний флот треба зупинити. Російський військовий бюджет на 2025 рік на 25% більший, ніж минулого року.

Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам треба обрізати потік грошей Путіну. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його внутрішнє коло скаже йому, що гроші в нього вже закінчилися", - пояснив Зеленський.

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