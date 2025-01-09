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Новини Санкції проти Росії
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Путін почне думати про мир лише тоді, коли у нього закінчаться гроші. Потрібні санкції, - Зеленський

Зеленський закликав посилитисанкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії та її енергетичного сектору.

Про це глава держави заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібно утримувати тиск на Росію. Ось для чого є санкції. Я прошу всіх наших партнерів, особливо США та ЄС, посилити тиск на російський енергетичний сектор. Санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики. Російський танкерний флот треба зупинити. Російський військовий бюджет на 2025 рік на 25% більший, ніж минулого року. 

Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам треба обрізати потік грошей Путіну. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його внутрішнє коло скаже йому, що гроші в нього вже закінчилися", - пояснив Зеленський.

Дивіться: Зеленський прибув на засідання "Рамштайн". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) санкції (11880) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+6
Потрібен ще один потужний саміт миру!
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09.01.2025 13:15
+5
Почніть перекривати нафту, буде приклад.
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09.01.2025 13:16
+4
Можно перекрыть нефтепровод Дружба, разбомбить терминалы в Новороссийске, танкеры в Черном море, где угодно.Хоть один НПЗ уничтожают регулярно?
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09.01.2025 13:21
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Потрібен ще один потужний саміт миру!
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09.01.2025 13:15 Відповісти
Треба ще создати пару трійку МІНЄДів .
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09.01.2025 13:29 Відповісти
Потужна і незламна реформа

"Слуга народу" Янченко хоче скасувати штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт. Відповідні закони депутати можуть проголосувати вже сьогодні. Так, Янченко просуває законопроєкт №12202, який пропонує звільнити оборонних постачальників від сплати штрафу у розмірі 7% за затримку поставок зброї на фронт більше ніж на 30 днів. Також Янченко просуває правку №502 (зареєстрована нардепом Мовчаном) до законопроєкту №6013, яка так само пропонує відміну штрафів.
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09.01.2025 13:30 Відповісти
Вже є
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09.01.2025 13:29 Відповісти
Почніть перекривати нафту, буде приклад.
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09.01.2025 13:16 Відповісти
Дружбу?
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09.01.2025 13:18 Відповісти
Дебіл ти гундосий. Гроші у ***** не закінчаться ніколи, бо за ним - Китай. А Трамп не буде ніяких санкцій вводити, навпаки, якщо ***** згодиться на "мир", він усі зніме. Змирися з тим, що ти, дурбеццало, за 3 роки просрав вікно можливостей врятувати Україну, бо тільки крав та дрочив свій рейтинг, і думав, що лояльний Байден з його допомогою, буде вічно.
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09.01.2025 13:20 Відповісти
Можно перекрыть нефтепровод Дружба, разбомбить терминалы в Новороссийске, танкеры в Черном море, где угодно.Хоть один НПЗ уничтожают регулярно?
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09.01.2025 13:21 Відповісти
"...треба обрізати потік грошей путіну..."

Краще заткнути путіну ту діру, в якій Зеленський побачив мир.
Бо ізолювати від світу одну/восьму планетарного суходолу неможливо навіть теоретично - це як пальцем заткнути дощ.

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09.01.2025 13:21 Відповісти
Санкцій і "дайте нам наші 300 млрд."
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09.01.2025 13:22 Відповісти
а вова почне думати про мир, коли закінчаться долари які можна вкрасти.
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09.01.2025 13:22 Відповісти
Шось рашка не показує шо вона скоро загнеться
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09.01.2025 13:23 Відповісти
Тобто скажений наркоман Зеленьский збирається займати посаду президента поки у путіна гроші не закінчаться, навіть якщо 10 років чекати? А потім ще й на другий строк піде?
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09.01.2025 13:24 Відповісти
с тобой не об этом договаривались в Омане, а об шашлыках
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09.01.2025 13:24 Відповісти
Це питання не рівня просроченого преЗЕдента. Цьому завжди чогось не вистачає.
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09.01.2025 13:27 Відповісти
У звичайної людини постійно виникають застереження та повага, щодо сприйняття його як людини іншими людьми які його оточують ,а це просто повністю закінчений непотріб.
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09.01.2025 13:27 Відповісти
А до тебе, ясен перець, вже давно прилетів "волшебнік в галубом вертальотє"!
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09.01.2025 13:28 Відповісти
Дуже цікава інфа по тому, як гнида бреше по санкціям по нафті і які контракти по газу воно закрило - https://www.youtube.com/watch?v=E27HC-EZQkk
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09.01.2025 13:51 Відповісти
Як же у ***** закінчаться гроші якщо ми самі йому нафту качаємо
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09.01.2025 13:58 Відповісти
куйло перестане думати,тільки на концерті давидича.Нахіба розказувати про ібіцила і про то що він буде думати,там все,в мозгах тільки маньяківщина, нікрофілія і все решта!!!Урода треба мочити а не думати коли гроші закінчаться!!!
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09.01.2025 14:11 Відповісти
Тут все вірно сказав Зеленський. Такі слова критикувати можуть або кацапи, або колобранти.
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09.01.2025 14:50 Відповісти
Яка свіжа ідея!!! Але для середньостатистичного віслюка це недосяжний рівень інтелекту!!!! Браво віслюче!!!
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09.01.2025 15:50 Відповісти
Двуликий зЕ.
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09.01.2025 16:09 Відповісти
 
 