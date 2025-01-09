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Зеленський прибув на засідання "Рамштайн". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Читайте: Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном перед засіданням у форматі "Рамштайн": Попереду велика робота. ФОТО

Засідання "Рамштайн" 9 січня 2025 року

Нагадаємо, 9 січня на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

На цьому засіданні США оголосять про наступний пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Видання Politico зазначило, що наступне засідання "Рамштайну" матиме зовсім інший вигляд, якщо воно взагалі відбудеться.

За словами міністра оборони Польщі Косіняка-Камиша зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський змінив керівника делегації для переговорів про продовження дії "транспортного безвізу" з ЄС

Автор: 

Німеччина (7386) Зеленський Володимир (23973) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+20
Дайте йому ще одну Україну! У нього все вийде!
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09.01.2025 13:21
+11
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09.01.2025 13:14
+11
Успіх та президент Зеленський несумістні. Антогонизм це.
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09.01.2025 13:32
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Вже навалює
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09.01.2025 13:10 Відповісти
Засідання обіцяє бути потужним.
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09.01.2025 13:11 Відповісти
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09.01.2025 13:14 Відповісти
Успіхів Вам президент Зеленський.
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09.01.2025 13:19 Відповісти
Дайте йому ще одну Україну! У нього все вийде!
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09.01.2025 13:21 Відповісти
краще Ізраїль
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09.01.2025 21:23 Відповісти
Незламный имеет право на ошибки! ракетчики ВСУ имеют право на ошибку, пальнувши не по Ростову, а по Харькову, имеют на это полное право, ведь это право дано всем!
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09.01.2025 13:26 Відповісти
то може по зелі?
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09.01.2025 14:01 Відповісти
имеют полное право на ошибку и пальнуть по ОП (ОП- Офис Предателей)
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09.01.2025 14:06 Відповісти
Успіх та президент Зеленський несумістні. Антогонизм це.
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09.01.2025 13:32 Відповісти
лизнув гарно....
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09.01.2025 15:47 Відповісти
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59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка подякувала п'ятому президенту Петру Порошенку за допомогу.

"Відсьогодні пускаємо все це в роботу, аби робити Україну вільною, а орків мертвими", - зазначили бійці.
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09.01.2025 13:22 Відповісти
"Потужний" незламно крокує Німеччиною.

А збоку якісь кріпаки його відволікають
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09.01.2025 13:29 Відповісти
Прибув? Сиди та ходи там мовчки, не бикуй і цомкай партнерів у сраку за те все шо вони нам надали БЕЗКОШТОВНО.
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09.01.2025 13:30 Відповісти
Та ще й загашники закордонні забезпечили гундосому
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09.01.2025 14:02 Відповісти
Моє ж ти гундосе😂😂😂😂
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09.01.2025 13:38 Відповісти
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09.01.2025 13:41 Відповісти
Куди там тому сраному Наполеону до нашого Володі!
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09.01.2025 13:53 Відповісти
Та хіба тілько Бонапарту? А Македонському,Цезарю,Ганнібалу,Чінгіс-хану,Гінденбургу???
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09.01.2025 18:13 Відповісти
Де воно там було? Я щось не взнала за три перегляди. Пробігли якісь куфайки наче їм дуже кудись приспічило
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09.01.2025 13:59 Відповісти
Ну все, тепер вся стрічка заголовків до глибокої ночі буде в незламності зеленського ..
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09.01.2025 16:11 Відповісти
Мерзотник.
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09.01.2025 17:05 Відповісти
.....а морква у супермаркеті вже 40 грн за 1 кг.1000грн=25кг моркви.2361 грн=59 кг моркви!
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09.01.2025 18:07 Відповісти
Чмошнік.
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09.01.2025 19:03 Відповісти
Пики Єрмака на відео не видно. Трохи легше стало. Цього рвотного не було?
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09.01.2025 19:04 Відповісти
Біда приїхала. Чому одна? Де френд Єрмак
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10.01.2025 00:29 Відповісти
Незламний наш Ухилянт...
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10.01.2025 11:08 Відповісти
 
 