Зеленський прибув на засідання "Рамштайн". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Засідання "Рамштайн" 9 січня 2025 року

Нагадаємо, 9 січня на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

На цьому засіданні США оголосять про наступний пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Видання Politico зазначило, що наступне засідання "Рамштайну" матиме зовсім інший вигляд, якщо воно взагалі відбудеться.

За словами міністра оборони Польщі Косіняка-Камиша зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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