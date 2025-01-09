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Рашисти активізували "мобілізацію" на ТОТ Запорізької та Херсонської областей, - ГУР МО

Рашисти активізували мобілізацію на окупованих територіях

Із 1 жовтня до 31 грудня 2024 року російські загарбники примусово мобілізували близько трьох сотень чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційні адміністрації активізували тиск з метою збільшення обсягів призову у поневолених громадах Херсонщини та Запорізької області — вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий "військовий облік".

Тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, погрожують, зокрема позбавленням заробітку та засобів для існування", - йдеться в повідомленні.

Водночас на окупованих територіях Луганщини, за даними української розвідки, рашисти заманюють чоловіче населення рубльовими одноразовими виплатами за підписання контракту.

"За життя мобілізованого для ведення "мʼясних штурмів" росіяни обіцяють 2,5 мільйони рублів.

Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України засвідчує посилення московитського терору в окупації та показує чергове порушення росією міжнародного права", - підсумували там.

Читайте: Кремль забороняє українцям на ТОТ одружуватися без російського паспорта, - ЦНС

Автор: 

окупація (6718) Запорізька область (3645) ГУР (517) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+13
Це чекає всіх хто хоче миру і переговорів з ******. Будете ще з половинкою цеглини бігти на штурм границі Польщі чи Сирії
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09.01.2025 14:23
+13
А ти настільки тупий що не розумієш різниці? Чі просто чекаєш приходу кацапського миру?
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09.01.2025 14:32
+8
Не хочуть ВОЮВАТИ, як УПА, за ВЛАСНУ шкуру, родину й Україну, - отримують те, що ЗАСЛУГОВУЮТЬ. БЛД!!!
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09.01.2025 14:43
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Подібні дії рф є грубим порушенням прав людини Джерело: https://censor.net/ua/n3529342

Лубінець вже написав листа в нікуди дрібним почерком?
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09.01.2025 14:17 Відповісти
Це чекає всіх хто хоче миру і переговорів з ******. Будете ще з половинкою цеглини бігти на штурм границі Польщі чи Сирії
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09.01.2025 14:23 Відповісти
А ти настільки тупий що не розумієш різниці? Чі просто чекаєш приходу кацапського миру?
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09.01.2025 14:32 Відповісти
Ні, не розумію. А ну поясни, якщо такий розумний.
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09.01.2025 14:38 Відповісти
Україна не нападала а ВИМУШЕНО ЗАХИЩАЄТЬСЯ, та ще й від країни з більшими ресурсами та потенціалом нелюдей великим яких можна гнати на війну.
Тому в Україні примусова мобілізація виправдана ситуацією.
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09.01.2025 14:46 Відповісти
Не просто тупой, а придурк!оватй м0скаль
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09.01.2025 14:51 Відповісти
А що чекає тих, хто хоче війни і проти переговорів? Майські шашлики і безкоштовний проїзд бусиком до тцк?
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09.01.2025 17:06 Відповісти
до 60 років ставати на "військовий облік" - а з якого віку чомусь не написали.
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09.01.2025 14:23 Відповісти
Забыл уже? С 16 ти в савецкам саюзе ставили. Кацап все делает как в сасере.
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09.01.2025 17:44 Відповісти
Всіх хто не бажав захищати Україну рашисти женуть на м'ясні штурми й відосікі про "бусіфікацію" не познімаєш.
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09.01.2025 14:43 Відповісти
Не хочуть ВОЮВАТИ, як УПА, за ВЛАСНУ шкуру, родину й Україну, - отримують те, що ЗАСЛУГОВУЮТЬ. БЛД!!!
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09.01.2025 14:43 Відповісти
Ти БІЛЬШЕ капслоком пиши, щоб всі бачили твою тупість, ДБЛ.
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09.01.2025 17:07 Відповісти
то Зеленський правильно робить, що береже потенційних строковиків для служби у рашистській армії?
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09.01.2025 14:51 Відповісти
ну так "перемир'я" на носі
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09.01.2025 15:16 Відповісти
В мене залишилися знайомі на ТОТ Запоріжжя.. Тому інколи краще мовчати на цю тему, ніж говорити..
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09.01.2025 16:09 Відповісти
Ботоферма закордонних "патріотів" в коментах радіє з примусової мобілізації на окупованих територіях.
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09.01.2025 17:05 Відповісти
Так какие проблемы? Нехай пишуть на повестках "я не пойду служить, пока не пойдет сын медведева" , и отсылают назад.
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09.01.2025 17:42 Відповісти
А тут зато пакують без розбору кривий німий сліпий!!!Всих підряд це це не примусово?Свого не видно рашу печатають своє показуйте та розписуйте!!!
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10.01.2025 10:05 Відповісти
 
 