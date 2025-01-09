Рашисти активізували "мобілізацію" на ТОТ Запорізької та Херсонської областей, - ГУР МО

Із 1 жовтня до 31 грудня 2024 року російські загарбники примусово мобілізували близько трьох сотень чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційні адміністрації активізували тиск з метою збільшення обсягів призову у поневолених громадах Херсонщини та Запорізької області — вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий "військовий облік".

Тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, погрожують, зокрема позбавленням заробітку та засобів для існування", - йдеться в повідомленні.

Водночас на окупованих територіях Луганщини, за даними української розвідки, рашисти заманюють чоловіче населення рубльовими одноразовими виплатами за підписання контракту.

"За життя мобілізованого для ведення "мʼясних штурмів" росіяни обіцяють 2,5 мільйони рублів.

Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України засвідчує посилення московитського терору в окупації та показує чергове порушення росією міжнародного права", - підсумували там.

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