250 дітей перебувають у зоні активних бойових дій на Донеччині

У віднесених до зони активних бойових дій громадах Донецької області нині залишаються 250 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"Що стосується громад, які віднесені до зони активних бойових дій, то там залишається близько 47 тисяч осіб, з них 250 дітей", - сказав Петлін.

В ОВА нагадали, що на Донеччині до зони активних бойових дій віднесені населені пункти 19 громад: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.

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Своєю чергою в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова зазначила, що станом на сьогодні у п’ятьох населених пунктах залишається 41 дитина, а це 27 сімей, які наразі підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками, чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками.

Найбільше дітей наразі залишається в Удачненській сільській територіальній громаді - 23 дитини, а це 17 сімей, з них у селі Сергіївка - 17 дітей, це 13 сімей, та селі Калинівка – шість дітей, це чотири сім'ї.

Рижакова зазначила, що примусова евакуація дітей із сім'ями, яка в Донецькій області була розпочата 7 квітня 2023 року, не припиняється, і за останні два тижні було евакуйовано ще 73 дитини, які виховуються у 44 сім'ях. Вона уточнила, що найбільше за минулі два тижні було евакуйовано дітей з Удачненської сільської територіальної громади - 54, які перебувають у 28 сім'ях.

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