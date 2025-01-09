Учасники "Рамштайну" затвердили 8 дорожніх карт для підтримки України до 2027 року, - Умєров
Учасники Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" разом з союзниками затвердили 8 дорожніх карт, які окреслюють основні стратегічні цілі для Сил оборони України до 2027 року.
Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Умєров повідомив, що ці дорожні карти стануть основою для середньострокової та довгострокової підтримки України, а також для інтеграції Збройних сил України з силами НАТО.
"Ці дорожні карти - це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", - зазначив Умєров.
Серед основних напрямків роботи міністр виділив забезпечення військової допомоги, закупівлю оборонних засобів, залучення інвестицій та розвиток оборонної промисловості.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Рустем Умєров перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Німеччині провів зустріч із головою Пентагону Ллойдом Остіном.
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- А чому армія до сих пір воює дронами з донатів і автоматною піхотою на корчах з купленою родичами снарягою?
- Я ж кажу, реформи, промисловість, коаліції, інвестиції, розвиток...
"На ето мєсто
Уж нєту карти,
Ідьом впєрьот
Па абрісу..."
Чекатиму на більш розлогий матеріал, це ж дуже важлива тема, нею закладаються підвалини розбудови ОПК країни. Бутусов цю статтю бачив?!