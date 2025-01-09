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Новини
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Учасники "Рамштайну" затвердили 8 дорожніх карт для підтримки України до 2027 року, - Умєров

Затверджено 8 дорожніх карт для підтримки України до 2027 року

Учасники Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" разом з союзниками затвердили 8 дорожніх карт, які окреслюють основні стратегічні цілі для Сил оборони України до 2027 року.

Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров повідомив, що ці дорожні карти стануть основою для середньострокової та довгострокової підтримки України, а також для інтеграції Збройних сил України з силами НАТО.

"Ці дорожні карти - це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", - зазначив Умєров.

Серед основних напрямків роботи міністр виділив забезпечення військової допомоги, закупівлю оборонних засобів, залучення інвестицій та розвиток оборонної промисловості. 

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Рустем Умєров перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Німеччині провів зустріч із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Читайте також: Умєров візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня, - ЗМІ

Автор: 

підтримка (610) Умєров Рустем (615) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+10
До останнього, як кажуть. А потім в Лондон.
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09.01.2025 15:12
+6
- Дорожні карти, підтримка, обговорення, сигнали...
- А чому армія до сих пір воює дронами з донатів і автоматною піхотою на корчах з купленою родичами снарягою?
- Я ж кажу, реформи, промисловість, коаліції, інвестиції, розвиток...
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09.01.2025 15:08
+2
Гниды
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09.01.2025 16:10
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Кава перемоги рвучко наблизилася!
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09.01.2025 15:06 Відповісти
- Дорожні карти, підтримка, обговорення, сигнали...
- А чому армія до сих пір воює дронами з донатів і автоматною піхотою на корчах з купленою родичами снарягою?
- Я ж кажу, реформи, промисловість, коаліції, інвестиції, розвиток...
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09.01.2025 15:08 Відповісти
До останнього, як кажуть. А потім в Лондон.
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09.01.2025 15:12 Відповісти
Цей рік останній в усіх випадках. Україна довше цей геноцид не витягне, як би зелені потвори не надували щоки.
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09.01.2025 15:55 Відповісти
(Мовою оригіналу)

"На ето мєсто
Уж нєту карти,
Ідьом впєрьот
Па абрісу..."
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09.01.2025 15:17 Відповісти
8 карт не треба! Бийте однією козирною але по Москві сукі зеленіі
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09.01.2025 16:02 Відповісти
Гниды
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09.01.2025 16:10 Відповісти
Це вам не якісь стурбованості, або дуже великі стурбованості це вже карти. Короче- все просрано.
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09.01.2025 17:18 Відповісти
"По-д.е.б.ільному трошки" стаття написана.😉 які саме 8 (!) дорожніх карт, за якими напрямками кожна з них складена? Чи це - секретний секрет? Просто виклали тут те, що умєр-шмумєр сказав, чи що? А де робота редактора/автора статті? Я вважаю, що поважаний мною ресурс міг би більше написати про ці 8 карт, ніж сказав міністр.
Чекатиму на більш розлогий матеріал, це ж дуже важлива тема, нею закладаються підвалини розбудови ОПК країни. Бутусов цю статтю бачив?!
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09.01.2025 20:26 Відповісти
 
 