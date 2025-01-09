Катували українських військовополонених у Горлівці: заочно повідомлено про підозру трьом охоронцям російської в’язниці, - СБУ

Служба безпеки повідомила про підозри трьом поплічникам РФ, які катували українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Фігурантами є троє мешканців регіону: Андрій Кононенко, Дмитро Андрєєв і Артем Карянов, які на початку повномасштабної війни вступили до окупаційного "управління виконання покарань по ДНР".

Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку рашисти облаштували на базі захопленої виправної колонії № 27 у Горлівці.

У застінках вони організовували так звані "прийомки", коли протягом першої доби ув’язнення українських полонених забивали до напівсмерті спеціальними кийками ПР-73.

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За даними військової контррозвідки СБУ, у такий спосіб рашисти одразу намагалися психологічно зламати потерпілих та "вибити" з них згоду на співпрацю з РФ.

У разі відмови – зловмисники ув’язнювали полонених до карцерів або переповнених камер, де тривалий час залишали стояти на ногах, без їжі та води.

Ще одним із видів тортур, які використовували фігуранти, була імітація "розстрілу" з вогнепальної зброї, коли потерпілих ставили до стіни й стріляли поруч із ними.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Андрєєву, Карянову та Кононенку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Донеччини, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати, додали в СБУ.