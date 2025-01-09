Важливо дати Україні все необхідне для продовження боротьби, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності дати Україні все необхідне, щоб вона могла продовжити боротьбу та здобути перемогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

"Дуже добре, що ми сьогодні зустрічаємося тут, на Рамштайні. По-перше, тому що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала все необхідне в плані підготовки, в плані оснащення, щоб продовжити боротьбу та здобути перемогу в цій боротьбі", - наголосив генсек Альянсу.

По-друге, сказав Рютте, зустріч важлива для обговорення "поділу тягаря" разом із усіма країнами, представленими у "Рамштайні".

Генсек НАТО наголосив на важливості "поставити Україну в найкраще можливе становище" перед початком переговорів.

Нагадаємо, 9 січня 2025 року США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $500 млн.

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