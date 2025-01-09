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Новини Допомога Україні
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Важливо дати Україні все необхідне для продовження боротьби, - Рютте

Україні варто дати все необхідне. Заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності дати Україні все необхідне, щоб вона могла продовжити боротьбу та здобути перемогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн".

"Дуже добре, що ми сьогодні зустрічаємося тут, на Рамштайні. По-перше, тому що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала все необхідне в плані підготовки, в плані оснащення, щоб продовжити боротьбу та здобути перемогу в цій боротьбі", - наголосив генсек Альянсу.

По-друге, сказав Рютте, зустріч важлива для обговорення "поділу тягаря" разом із усіма країнами, представленими у "Рамштайні".

Генсек НАТО наголосив на важливості "поставити Україну в найкраще можливе становище" перед початком переговорів.

Нагадаємо, 9 січня 2025 року США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $500 млн.

Читайте: Лідерство США у підтримці України має вирішальне значення, - Остін

Автор: 

НАТО (6463) Рютте Марк (401) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+4
Боротьба заради боротьби?
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09.01.2025 15:26
+4
продовження боротьби невідомо на скільки часу - це саме те, що треба зараз жителям України, це підтверджує "успішна" мобілізація і кількість сзч. От повністю відмовитись від російської нафти і газу Захід чомусь досі не може чи не хоче.
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09.01.2025 15:27
+2
Саме так, Україні треба давати все необхідне не для перемоги і не для компромісної мирної угоди, а саме для продовження боротьби. Інакше буде ескалація.
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09.01.2025 15:23
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Саме так, Україні треба давати все необхідне не для перемоги і не для компромісної мирної угоди, а саме для продовження боротьби. Інакше буде ескалація.
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09.01.2025 15:23 Відповісти
Дуже добре! Так в чому справа?
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09.01.2025 15:24 Відповісти
Важливо! Так давайте!
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09.01.2025 15:25 Відповісти
Боротьба заради боротьби?
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09.01.2025 15:26 Відповісти
Заради того, щоб ***** до них не прийшло.
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09.01.2025 15:53 Відповісти
продовження боротьби невідомо на скільки часу - це саме те, що треба зараз жителям України, це підтверджує "успішна" мобілізація і кількість сзч. От повністю відмовитись від російської нафти і газу Захід чомусь досі не може чи не хоче.
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09.01.2025 15:27 Відповісти
Як відомо, "обіцяного три роки чекають", а вони ще не спливли.
Такша, вшистко в пожонтку!
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09.01.2025 15:30 Відповісти
Проблема в тому, що Вова боротись не збирається...
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09.01.2025 15:41 Відповісти
Боже! Які потужні заяви!
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09.01.2025 15:47 Відповісти
Або піднімайте сраку і ставайте боротися разом, або йдіть до біса. Ховатися вічно за спинами українців у вас не вийде - українці закінчуються, разом з Україною. Падлюки лицемірні.
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09.01.2025 15:52 Відповісти
Два патрона і три дрючка.
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09.01.2025 16:18 Відповісти
 
 