США виділили пакет озброєння на $500 мільйонів для українських F-16

Міністерство оборони США повідомило про виділення 74-го траншу військової допомоги для України в рамках програми Президентських скорочень (PDA).

Список обладнання та техніки оприлюднений на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Загальна вартість пакету становить $500 мільйонів.

Допомога включає:

Ракети AIM-7, RIM-7, AIM-9M. AIM-7 та її зенітна модифікація RIM-7 використовуються модернізованими комплексами "Бук-М1", продовжуючи їхню експлуатацію після виснаження радянських запасів. AIM-9M призначені для винищувачів F-16, оснащені тепловізійною головкою самонаведення.

AIM-7 та її зенітна модифікація RIM-7 використовуються модернізованими комплексами "Бук-М1", продовжуючи їхню експлуатацію після виснаження радянських запасів. AIM-9M призначені для винищувачів F-16, оснащені тепловізійною головкою самонаведення. Боєприпаси класу "повітря-земля". Ймовірно, це 230-кілограмові JDAM-ER та 100-кілограмові GBU-39/B, що вже активно використовуються Повітряними силами України.

Ймовірно, це 230-кілограмові JDAM-ER та 100-кілограмові GBU-39/B, що вже активно використовуються Повітряними силами України. Обладнання для підтримки F-16.

Броньовані мостоукладальники, стрілецька зброя, боєприпаси, запчастини та допоміжне обладнання.

Крім цього, пакет передбачає фінансування навчання українських військових, надання послуг та логістичну підтримку для забезпечення використання озброєння.

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