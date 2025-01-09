США виділили пакет озброєння на $500 мільйонів для українських F-16
Міністерство оборони США повідомило про виділення 74-го траншу військової допомоги для України в рамках програми Президентських скорочень (PDA).
Список обладнання та техніки оприлюднений на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Загальна вартість пакету становить $500 мільйонів.
Допомога включає:
- Ракети AIM-7, RIM-7, AIM-9M. AIM-7 та її зенітна модифікація RIM-7 використовуються модернізованими комплексами "Бук-М1", продовжуючи їхню експлуатацію після виснаження радянських запасів. AIM-9M призначені для винищувачів F-16, оснащені тепловізійною головкою самонаведення.
- Боєприпаси класу "повітря-земля". Ймовірно, це 230-кілограмові JDAM-ER та 100-кілограмові GBU-39/B, що вже активно використовуються Повітряними силами України.
- Обладнання для підтримки F-16.
- Броньовані мостоукладальники, стрілецька зброя, боєприпаси, запчастини та допоміжне обладнання.
Крім цього, пакет передбачає фінансування навчання українських військових, надання послуг та логістичну підтримку для забезпечення використання озброєння.
Топ коментарі
+4 Анатолий Лысенко #597764
показати весь коментар09.01.2025 16:09
+4 Small Jerboa
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+4 Jolli Rabbit
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А це все конкретно для F-16
Коли у нас буде літати борт ASC890, і коли нам нададуть АІМ-120С-8 або АІМ-120D-3, то тоді у наших бортів з'виться неохідний функціонал, щоби знищувати носії КАБів у повітрі в зоні їх пуску. А до того у кацапів залишиться можливість досягати КАБами Запоріжжя та інших міст.
Як варіант ще можуть бути у віддаленій перспективі "метеори" (якщо нам їх дадуть), але все одно без ASC890 ніфіга діла не буде.
А я вам пояснив, чому у нас F-16 не збивають носіїв КАБів.
С-300/400 на 40 км без ДРЛО нікого НЕ ПОБАЧИТЬ.
Їди вчи ттх.
2. З якого біса 160+ км? 70 км доб'є легко.
АIM-7 з граничної висоти з кабрування дозволяє досягнути такої ж дальносі, як і пуск з наземного комплекса - десь біля 40 км. А КАБи Су-34 спокійно скидає ще не долітаючи Токмака з ешелону 140, тобто на відстані 70 км від Запоріжжя, куди АІМ-7 не долетить. За "спиною" у Су34 летиnь борт прикриття Су-35 на тому ж ешелоні з Р-37 на борту, і він зверху бачить все до Запоріжжя. Крім того кілометрів за сорок від ЛБЗ працюють ВВО 96Л6Е, які бачать все що летить вище 500+ метрів ще біля Запоріжжя. І це не рахуючи купи інших кацапських радіолокаійних приблуд.
Ви бачите у цьому списку допомоги "харми"?? От і я не бачу. Тому ні один борт F-16 не буде наближатись до ЛБЗ ближче ніж на 50 км.
Вочевидь, що то була "пробна кулька". Якщо в нвйближчий чам не буде збитий хоча б один рашистський літак з бомбами, то тоді вони посиплятбся по греблі Дніпрогесу і по мостах через Дніпро.
потрібні aim-120d, обіцяли ж, тіко де вони?
Если это последний пакет помощи при Байдене (а он вроде такой и есть), в наследство Трампу остается 5.8 млрд в программе PDA.
В очередной раз напомню, что PDA - это программа поставок оружия со складов армии США. Ее размер - это не деньги, а разрешение взять оружие со складов на указанную сумму.
Оставшиеся 5.8 млрд формируются из:
• 1 млрд - остаток от апрельского бюджета помощи Украине,
• 2.8 млрд - остаток от первой переоценки (июнь 2023),
• 2 млрд - вторая переоценка (июль 2024).
Вторую переоценку Пентагон почему-то не учитывает, поэтому в прессе вы чаще можете встретить размер остатка 3.8 млрд, а не 5.8 млрд.
Я максимально расстроен, что не смогли использовать даже миллиард из апрельского бюджета. Понимаю, что лишних "расходников" в запасах нет, они идут к нам через склады сквозняком с производства. Но могли бы добить сумму чем-то другим.
PS: Судя по https://t.me/ShrikeNews/19641 вчерашним инсайдам, финальный пакет ожидался в размере около 2 миллиардов долларов, но что-то пошло не так.
без них кацапи кабами шмалятимуть фактично безкарно
https://mil.in.ua/uk/news/**********-f-16-otrymayut-***********-vid-ssha/
Нажаль клоуни відмовились її фінансувати.