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США виділили пакет озброєння на $500 мільйонів для українських F-16

США виділили $500 млн на озброєння для українських F-16

Міністерство оборони США повідомило про виділення 74-го траншу військової допомоги для України в рамках програми Президентських скорочень (PDA).

Список обладнання та техніки оприлюднений на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Загальна вартість пакету становить $500 мільйонів.

Допомога включає:

  • Ракети AIM-7, RIM-7, AIM-9M. AIM-7 та її зенітна модифікація RIM-7 використовуються модернізованими комплексами "Бук-М1", продовжуючи їхню експлуатацію після виснаження радянських запасів. AIM-9M призначені для винищувачів F-16, оснащені тепловізійною головкою самонаведення.
  • Боєприпаси класу "повітря-земля". Ймовірно, це 230-кілограмові JDAM-ER та 100-кілограмові GBU-39/B, що вже активно використовуються Повітряними силами України.
  • Обладнання для підтримки F-16.
  • Броньовані мостоукладальники, стрілецька зброя, боєприпаси, запчастини та допоміжне обладнання.

Крім цього, пакет передбачає фінансування навчання українських військових, надання послуг та логістичну підтримку для забезпечення використання озброєння.

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Автор: 

допомога (8375) США (23054)


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Топ коментарі
+4
Вони всі борються з наслідками ...пакет за пакетом , а причина - сидить та регоче у бункері!
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09.01.2025 16:09
+4
Якщо нам дають AIM-7, то чого кацапські скидачі КАБів досі літають?
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09.01.2025 16:11
+4
Як би не бубочка, в нас було би вже штук 60 Гріпенів наприклад, плюс штурмовики А10, плюс ще Ф16 від інших країн. Шведів бубочка послав. Кротів россії не звільнив. США це не зрозуміли. Тому нові модифікації Ф16 нам не дадуть.
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09.01.2025 16:35
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Вони всі борються з наслідками ...пакет за пакетом , а причина - сидить та регоче у бункері!
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09.01.2025 16:09 Відповісти
для всіх тих п'яти, що з данії та нідерландів? що майже рік, через румунію добиралися?
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09.01.2025 16:09 Відповісти
Як би не бубочка, в нас було би вже штук 60 Гріпенів наприклад, плюс штурмовики А10, плюс ще Ф16 від інших країн. Шведів бубочка послав. Кротів россії не звільнив. США це не зрозуміли. Тому нові модифікації Ф16 нам не дадуть.
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09.01.2025 16:35 Відповісти
Якщо нам дають AIM-7, то чого кацапські скидачі КАБів досі літають?
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09.01.2025 16:11 Відповісти
це до Буков , а вони 40 км стріляють
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09.01.2025 16:35 Відповісти
RIM-7 - були модифіковані для БУКів.
А це все конкретно для F-16
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09.01.2025 16:53 Відповісти
RIM-7 маючи дальність 70 км з 120-го ешелону просто не дострелює до точки пуску КАБа. Літак може підлетіти до ЛБЗ максимум на відстань до 40 км на граничній висоті, щоб не бути збитим з комплекса с-300/400. Пуск RIM-7 з граничної висоти з кабрування дозволяє досягнути такої ж дальносі, як і пуск з наземного комплекса - десь біля 40 км. Тобто ракета долетить тільки до ЛБЗ. Ці ракети нам дають для знищення КР в глибині теріторії.
Коли у нас буде літати борт ASC890, і коли нам нададуть АІМ-120С-8 або АІМ-120D-3, то тоді у наших бортів з'виться неохідний функціонал, щоби знищувати носії КАБів у повітрі в зоні їх пуску. А до того у кацапів залишиться можливість досягати КАБами Запоріжжя та інших міст.
Як варіант ще можуть бути у віддаленій перспективі "метеори" (якщо нам їх дадуть), але все одно без ASC890 ніфіга діла не буде.
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09.01.2025 18:03 Відповісти
Не тільки носій, але і сам КАБ можно знищити в повітрі. Проблема лише в тому, що на нулі не можливо ввімкнути РЛС. По місту розташування вдразу буде нанесений удар. Що би збивати КАБи в повітрі, потрібні ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він веде спостереження за повітряним простором не виходячи в радіоефір. В нас є такий вітчизняний. Він успішно пройшов випробування на полігоні, але фінансувати його влада не хоче, бо треба укладати асфальт і готуватись до майських шашличків.
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09.01.2025 19:29 Відповісти
в повітрі можно і міни збивати відповідними засобами.
А я вам пояснив, чому у нас F-16 не збивають носіїв КАБів.
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09.01.2025 19:46 Відповісти
RIM-7 дальність 19 км.
С-300/400 на 40 км без ДРЛО нікого НЕ ПОБАЧИТЬ.
Їди вчи ттх.
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09.01.2025 21:37 Відповісти
Вибачаюсь, коли писав комент, то думав про АІМ-7. RIM-7 взагалі годиться тільки для ураження цілей в режимі "в упор" з ризиком для літака і пілота.. Щоб більш-менш безпечно уразити КР, то треба на ціль заходити тільки на зустрічному курсі під гострим кутом, щоб не ""спіймати" уламки. Взагалі, вважаю надане озброєння для F-16 як "нате вам те, що нам було жалко утилізувати". Можливо, якщо би з самого початку взяли би за базу "гріпени", то мали би до них з півсотні "метеорів", і приземливши" декілька носіїв КАБів зараз би не мали таких проблем.
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09.01.2025 21:58 Відповісти
щодо спроможностей оглядових РЛС комплексів с-300 та С-400, то ви сильно помиляєтесь. Штатні РЛС 36Д6 або 35Д6 комплексу С-300 побачать борт F-16 на висоті 3000+ метрів ще за сотню кілометрів. ЕПР літака F-16 з підвішенним озброєнням буде більш ніж достатнім для цього.
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09.01.2025 22:20 Відповісти
Який ідіот буде літати у прифронтовій зоні на висоті 3000 м?!
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09.01.2025 22:27 Відповісти
так, але для того, щоб у прифронтовій зоні з гранично низької висоти уразити носія КАБів, то треба мати зовнішнє цілевказання і ракети повітря-повітря дальністю 160+ км. Поки ні першого, ні другого ми не маємо. Тому КАБ будуть летіти і далі.
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09.01.2025 22:33 Відповісти
1. Обіцяні ASC-890 де?
2. З якого біса 160+ км? 70 км доб'є легко.
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09.01.2025 22:52 Відповісти
ну, перше питання не до мене. ГШ мені не доповідає, як там справи з постачанням ASC890.
АIM-7 з граничної висоти з кабрування дозволяє досягнути такої ж дальносі, як і пуск з наземного комплекса - десь біля 40 км. А КАБи Су-34 спокійно скидає ще не долітаючи Токмака з ешелону 140, тобто на відстані 70 км від Запоріжжя, куди АІМ-7 не долетить. За "спиною" у Су34 летиnь борт прикриття Су-35 на тому ж ешелоні з Р-37 на борту, і він зверху бачить все до Запоріжжя. Крім того кілометрів за сорок від ЛБЗ працюють ВВО 96Л6Е, які бачать все що летить вище 500+ метрів ще біля Запоріжжя. І це не рахуючи купи інших кацапських радіолокаійних приблуд.
Ви бачите у цьому списку допомоги "харми"?? От і я не бачу. Тому ні один борт F-16 не буде наближатись до ЛБЗ ближче ніж на 50 км.
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10.01.2025 00:24 Відповісти
AIM-7F/M/P: 70 kilometres
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09.01.2025 16:37 Відповісти
Недавнє вороже бомбардування Запоріжжя свідчить, що F-16 проти носіїв КАБів не застосовуються.
Вочевидь, що то була "пробна кулька". Якщо в нвйближчий чам не буде збитий хоча б один рашистський літак з бомбами, то тоді вони посиплятбся по греблі Дніпрогесу і по мостах через Дніпро.
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09.01.2025 16:37 Відповісти
чим? aim-9m? - дальність ураження 16 км
потрібні aim-120d, обіцяли ж, тіко де вони?
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09.01.2025 16:50 Відповісти
Проти носіїв КАБів найкраще всього працював ПЕТРІОТ з засади. Це було результативно. Але після клоунської реформи Генштабу ворогу хтось здав позицію мандруючого ПЕТРІОТА. Після такого зливу роботу з засади заборонили, бо нацисти россії несли втрати, боялися відправлятися в політ. Судячи по деяким радіоперехопленням ПЕТРІОТ залишав у них незабутні враження.
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09.01.2025 17:48 Відповісти
є повітря - повітря для Ф16
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09.01.2025 16:39 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/19675 Роман Шрайк, найтоповіший, найточніший експерт з питань допомоги США в Україні:

Если это последний пакет помощи при Байдене (а он вроде такой и есть), в наследство Трампу остается 5.8 млрд в программе PDA.
В очередной раз напомню, что PDA - это программа поставок оружия со складов армии США. Ее размер - это не деньги, а разрешение взять оружие со складов на указанную сумму.

Оставшиеся 5.8 млрд формируются из:
• 1 млрд - остаток от апрельского бюджета помощи Украине,
• 2.8 млрд - остаток от первой переоценки (июнь 2023),
• 2 млрд - вторая переоценка (июль 2024).
Вторую переоценку Пентагон почему-то не учитывает, поэтому в прессе вы чаще можете встретить размер остатка 3.8 млрд, а не 5.8 млрд.

Я максимально расстроен, что не смогли использовать даже миллиард из апрельского бюджета. Понимаю, что лишних "расходников" в запасах нет, они идут к нам через склады сквозняком с производства. Но могли бы добить сумму чем-то другим.

PS: Судя по https://t.me/ShrikeNews/19641 вчерашним инсайдам, финальный пакет ожидался в размере около 2 миллиардов долларов, но что-то пошло не так.
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09.01.2025 16:41 Відповісти
а як нарахунок aim-120d для f-16?
без них кацапи кабами шмалятимуть фактично безкарно
https://mil.in.ua/uk/news/**********-f-16-otrymayut-***********-vid-ssha/
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09.01.2025 16:45 Відповісти
Бідон боїться бо путин нападе
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09.01.2025 16:52 Відповісти
Дякуємо.
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09.01.2025 16:53 Відповісти
Я так розумію дальноійних ракет амери не дають? Без них цими F-16 тільки горобців ганяти
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09.01.2025 17:09 Відповісти
Дальнобійні ракети в нас є свої. Авіаційна ракета класса повітря-земля КР БЛИСКАВКА має дальність 700 км. Несе 300 кг бойову частину. Може дуже чудово заспокоїти будь якого агресора.
Нажаль клоуни відмовились її фінансувати.
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09.01.2025 19:35 Відповісти
Что ты, диванный троль -многостаночник, знаешь про Ф16 и вооружение до него? Ничего, ноль. Но лезешь всюду, только что бы обосрать все, о чем услышал.
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09.01.2025 22:28 Відповісти
 
 