СБУ оголосила у розшук шістьох "гауляйтерів" окупованих міст Луганщини
Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо шістьох осіб, які співпрацюють із ворогом та займають керівні посади у незаконних органах окупаційної влади на території Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Фігуранти отримали свої посади після псевдовиборів і "адміністративної реформи", організованих російськими окупантами у вересні 2023 року.
Троє з них - колаборанти "зі стажем":
- Так званий "голова ради міського округу муніципального утворення місто Луганськ" розпочав свою "кар’єру" ще у 2014 році, служив у різних окупаційних структурах і був "міністром освіти та науки ЛНР".
- "Голови" Перевальського та Лутугинського округів раніше багато років очолювали місцеві окупаційні адміністрації.
Троє інших перейшли на бік ворога після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році:
- Екскерівник Станично-Луганської ВЦА нині очолює "муніципальний округ" у Станиці Луганській.
- Колишній голова Городищенської сільради займає аналогічну посаду в Біловодську.
- Юрист із Донецька отримав керівну посаду у Довжанську (колишній Свердловськ).
Як повідомляється, зрадники активно сприяють інтеграції окупованих районів у правове поле РФ, виконують вказівки окупантів, контролюють місцеві установи та підприємства.
Їм висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На даний момент усі шестеро "гауляйтерів" оголошені у розшук.
Розслідування проводилось співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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