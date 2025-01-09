Британія та НАТО передадуть Україні 30 тисяч FPV-дронів

Британський уряд повідомив про передачу Україні 30 000 FPV-дронів, які закуповуються в межах міжнародної коаліції Drone Capability Coalition.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його латвійський колега Андріс Спрудс під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомляються, FPV-дрони, що поєднують можливості спостереження та нанесення ударів, фінансуються за рахунок Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції. Очікується, що ці сучасні безпілотники значно посилять спроможність Збройних сил України здійснювати маневри повз російську протиповітряну оборону, атакувати позиції ворога та бронетехніку.

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Міжнародна підтримка України також включає нове фінансування в межах International Fund for Ukraine (IFU), який адмініструє Велика Британія. Загальна сума додаткового фінансування перевищує 190 мільйонів фунтів стерлінгів і розподілена наступним чином:

67 мільйонів фунтів стерлінгів від Данії для дронів, систем ППО та навчального обладнання;

від Данії для дронів, систем ППО та навчального обладнання; 59 мільйонів фунтів стерлінгів від Норвегії на спеціалізовані засоби, включаючи дрони та морську підготовку;

від Норвегії на спеціалізовані засоби, включаючи дрони та морську підготовку; 43 мільйони фунтів стерлінгів від Португалії на дрони для розвідки й спостереження;

від Португалії на дрони для розвідки й спостереження; 20 мільйонів фунтів стерлінгів від Швеції на ремонт самохідних артилерійських систем Archer та морську підготовку;

від Швеції на ремонт самохідних артилерійських систем Archer та морську підготовку; 4 мільйони фунтів стерлінгів від Німеччини на морську підготовку;

від Німеччини на морську підготовку; 1 мільйон фунтів стерлінгів від Ісландії для фінансування берегових радарів.

"Запекла мужність українського народу продовжує надихати світ, і ця зустріч за участі понад 50 країн надсилає чіткий меседж Путіну про непохитну підтримку міжнародним співтовариством України", - сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Раніше повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності дати Україні все необхідне, щоб вона могла продовжити боротьбу та здобути перемогу.

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