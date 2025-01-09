3 008 7
Польща готує новий пакет військової допомоги для України
Польща готує новий пакет підтримки для України, про що заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у X (Twitter), передає Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда".
"Те, що можливо, ми завжди жертвуємо. Звичайно, є межа, яку ми не перетинаємо – це межа безпеки польської держави", - зазначив Косіняк-Камиш.
Раніше повідомлялося, що міністр висловлював певні зауваження щодо сприйняття українцями польської допомоги, заявляючи, що її недооцінюють.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Oleg K #525841
показати весь коментар09.01.2025 22:22 Відповісти Мені подобається 0
✘
Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.01.2025 17:48 Відповісти Мені подобається 1
Дефіцит Потужності
показати весь коментар09.01.2025 18:00 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Богданенко #569177
показати весь коментар09.01.2025 18:05 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль