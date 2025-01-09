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Новини Допомога Україні
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Польща готує новий пакет військової допомоги для України

Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні

Польща готує новий пакет підтримки для України, про що заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у X (Twitter), передає Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда".

"Те, що можливо, ми завжди жертвуємо. Звичайно, є межа, яку ми не перетинаємо – це межа безпеки польської держави", - зазначив Косіняк-Камиш.

Раніше повідомлялося, що міністр висловлював певні зауваження щодо сприйняття українцями польської допомоги, заявляючи, що її недооцінюють.

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Автор: 

Польща (8534) допомога (8375)


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Да хотя бы и молочку. Или солдаты ВСУ должны воду с луж пить, как ваши выродки?
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09.01.2025 22:22 Відповісти
паразитуючі на волинській трагедії?
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09.01.2025 17:48 Відповісти
Просто у Польші знайшлось ще декілька одиниць старого озброєння під утилізацію і заміну новим. А передати його Україні дешевше ніж утилізувати.
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09.01.2025 18:00 Відповісти
Підкинуть пару гвинтівок Мосіна?
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09.01.2025 18:05 Відповісти
 
 