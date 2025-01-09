Туск про заяву кандидата в президенти Польщі Навроцького щодо України: "Вам не соромно?"
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького, який "не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО".
Про це Туск написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він звернувся до голови партії "Право і справедливість", яка висунула Навроцького кандидатом, Ярослава Качинського.
Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А який найбільше виступав проти? Вам не соромно?", - наголосив Туск.
Реакція політиків Польщі
Водночас інші польські політики розкритикували Туска за його заяву проти Навроцького.
Йому нагадали, що подібні слова раніше озвучував віцепрем’єр і міністр оборони в його уряді Владислав Косіняк-Камиш.
Депутат Сейму Себастьян Єжи Калета назвав польського прем’єра "паном Брехуном", оскільки той нібито не вказав контекст заяви Навроцького, який виключив вступ України до ЄС і НАТО без розв’язання Волинської трагедії.
"Подібне сказав і ваш заступник Владислав Косіняк-Камиш. Ви звільните Косіняка-Камиша?" - прокоментував Калета.
Крім того, ультраправа партія Польщі "Конфедерація" у відповідь на допис Туска написала, що "це в інтересах Польщі, польської економіки та оборони, щоб Україна не вступила ні в ЄС, ні в НАТО" і запитали в прем’єра, чиї інтереси той представляє.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.
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гієнамишакалами - не цікаві...
Треба казати так "Польша повністю підтримує справедливе прагнення України на шляху до ЄС і НАТО і вірить що Україна обов'язково стане їх учасником, але... " - і після "але" казати те ж саме що й попередній поляк.
Така думка теж циркулює в політичних та бізнесових колах поляків. Вони реально бояться конкуренції, як в сільгосп сфері, так і в енергетичній та промисловій сферах. Якщо українці, що там працюють, виїдуть додому, їх економіці прийде пиз.дець, або вона конкретно почорніє.
Поляки досить скоро почнуть гнути пальці «вєєєром», і нам доведеться з цим щось робити…