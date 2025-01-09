Туск про заяву кандидата в президенти Польщі Навроцького щодо України: "Вам не соромно?"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького, який "не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО".

Про це Туск написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він звернувся до голови партії "Право і справедливість", яка висунула Навроцького кандидатом, Ярослава Качинського.

Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А який найбільше виступав проти? Вам не соромно?", - наголосив Туск.

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Реакція політиків Польщі

Водночас інші польські політики розкритикували Туска за його заяву проти Навроцького.

Йому нагадали, що подібні слова раніше озвучував віцепрем’єр і міністр оборони в його уряді Владислав Косіняк-Камиш.

Депутат Сейму Себастьян Єжи Калета назвав польського прем’єра "паном Брехуном", оскільки той нібито не вказав контекст заяви Навроцького, який виключив вступ України до ЄС і НАТО без розв’язання Волинської трагедії.

"Подібне сказав і ваш заступник Владислав Косіняк-Камиш. Ви звільните Косіняка-Камиша?" - прокоментував Калета.

Крім того, ультраправа партія Польщі "Конфедерація" у відповідь на допис Туска написала, що "це в інтересах Польщі, польської економіки та оборони, щоб Україна не вступила ні в ЄС, ні в НАТО" і запитали в прем’єра, чиї інтереси той представляє.

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Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.