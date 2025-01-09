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Новини
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Туск про заяву кандидата в президенти Польщі Навроцького щодо України: "Вам не соромно?"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького, який "не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО".

Про це Туск написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він звернувся до голови партії "Право і справедливість", яка висунула Навроцького кандидатом, Ярослава Качинського.

Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А який найбільше виступав проти? Вам не соромно?", - наголосив Туск.

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Туск розкритикував Навроцького за заяву про Україну щодо ЄС і НАТО

Реакція політиків Польщі

Водночас інші польські політики розкритикували Туска за його заяву проти Навроцького.

Йому нагадали, що подібні слова раніше озвучував віцепрем’єр і міністр оборони в його уряді Владислав Косіняк-Камиш.

Депутат Сейму Себастьян Єжи Калета назвав польського прем’єра "паном Брехуном", оскільки той нібито не вказав контекст заяви Навроцького, який виключив вступ України до ЄС і НАТО без розв’язання Волинської трагедії.

"Подібне сказав і ваш заступник Владислав Косіняк-Камиш. Ви звільните Косіняка-Камиша?" - прокоментував Калета.

Крім того, ультраправа партія Польщі "Конфедерація" у відповідь на допис Туска написала, що "це в інтересах Польщі, польської економіки та оборони, щоб Україна не вступила ні в ЄС, ні в НАТО" і запитали в прем’єра, чиї інтереси той представляє.

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Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

Автор: 

Польща (8534) Туск Дональд (518) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1266)


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Топ коментарі
+22
Польща зрадила УНР сто років тому, історія повторюється...
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09.01.2025 15:56
+18
вірно. після того як Армія УНР допомогла їм встояти проти Тухачевського.....вони інтернували її в концтабори....
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09.01.2025 15:59
+17
Коли у 22-му бардзо гоноровиє були налякані до всира......ки можливістю падіння України і перспективою війни з російсько-українською армією десь під Варшавою,вони активно допомагали нам встояти,а тепер моцниє поляци показали своє справжнє лице,в черговий раз. у України не буде більш сильного ворога щодо приєднання до НАТО та ЄС ніж Полска! а Волинь це лише підстава для блокування...
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09.01.2025 15:58
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09.01.2025 15:53 Відповісти
Та ні. То вічні польські понти - błękitna krew не дає жити спокійно.
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09.01.2025 16:03 Відповісти
Може пся креф?!
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09.01.2025 17:49 Відповісти
Там передвиборча перепалка, а в на ЗРАДІЩЕ. краще подивились де зе бачить "цю країну".
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09.01.2025 16:23 Відповісти
Польща зрадила УНР сто років тому, історія повторюється...
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09.01.2025 15:56 Відповісти
вірно. після того як Армія УНР допомогла їм встояти проти Тухачевського.....вони інтернували її в концтабори....
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09.01.2025 15:59 Відповісти
Коли у 22-му бардзо гоноровиє були налякані до всира......ки можливістю падіння України і перспективою війни з російсько-українською армією десь під Варшавою,вони активно допомагали нам встояти,а тепер моцниє поляци показали своє справжнє лице,в черговий раз. у України не буде більш сильного ворога щодо приєднання до НАТО та ЄС ніж Полска! а Волинь це лише підстава для блокування...
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09.01.2025 15:58 Відповісти
у нас колян каклєта. у поляків себастьян євши калета.
баланс *****.
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09.01.2025 16:00 Відповісти
Розбірки між гієнами шакалами - не цікаві...
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09.01.2025 16:02 Відповісти
Нескінченна Волинь - іхніи коньок
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09.01.2025 16:02 Відповісти
Хороший и плохой полицейский?
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09.01.2025 16:03 Відповісти
Так що, а сам Туск вже готовий голосувати за вступ України в ЄС та НАТО? Чи це передвиборче пукання лише?
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09.01.2025 16:04 Відповісти
Соромно тому що соєю прямотою "спалив контору".
Треба казати так "Польша повністю підтримує справедливе прагнення України на шляху до ЄС і НАТО і вірить що Україна обов'язково стане їх учасником, але... " - і після "але" казати те ж саме що й попередній поляк.
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09.01.2025 16:07 Відповісти
гниди-сусіди
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09.01.2025 16:35 Відповісти
фермери висунули, не соромно
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09.01.2025 16:58 Відповісти
Але все рівно, це наші браття та сьостри...
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09.01.2025 17:18 Відповісти
Вибори - вибори ... усі пшеки підари!
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09.01.2025 18:01 Відповісти
Хороша людина не стане політиком. У цьому вся трагедія світу.
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09.01.2025 18:06 Відповісти
Ти диви,голосракі хохлята,почали пшеків життю навчати!
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09.01.2025 18:21 Відповісти
це в інтересах Польщі, польської економіки та оборони, щоб Україна не вступила ні в ЄС, ні в НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n3529367
Така думка теж циркулює в політичних та бізнесових колах поляків. Вони реально бояться конкуренції, як в сільгосп сфері, так і в енергетичній та промисловій сферах. Якщо українці, що там працюють, виїдуть додому, їх економіці прийде пиз.дець, або вона конкретно почорніє.
Поляки досить скоро почнуть гнути пальці «вєєєром», і нам доведеться з цим щось робити…
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09.01.2025 18:23 Відповісти
Цікава позиція. Тобто українська влада, яка легітимна з 1991 року, повинна взяти на себе відповідальість за злочини, що творилися в окупаційних зонах Німеччини та СРСР? Мені цікаво, яким чином українська влада могла запобігти скоєнню даних злочинів?
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09.01.2025 19:47 Відповісти
З моеї точки зору все, що вона може зробити - створити режим повного сприяння пошуковим роботам тощо. Та виступити зі спільною заявою про осуд даних злодіянь. А вибачатися саме цій владі за дії під час війни двох окупантів - мабуть ні за що.
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09.01.2025 19:50 Відповісти
Починаючи з 1991 року, Польща просить Україну дозволити жертвам та провести дослідження. Україна вже більше 30 років відмовляється співпрацювати з Польщею. Обіцянки, ухилення та очевидні форми роботи української сторони призводять до напруженості у відносинах між державами. Понад 30 років свідчення свідків, фотографічна та кіно документація вказує кількість жертв у 100 - 120 000. Кароль Наврокі мав справу з цими подіями, а також німецькими та російськими злочинами. І слова, які він сказав, - це слово, що більшість людей говорять у Польщі. У Україні було в інтересах пояснити спірні проблеми, оскільки створення ворогів серед сусідів ніколи не є хорошою політикою. Українська влада нічого не робила більше 30 років, щоб вирішити суперечку і лише намагалася висвітлити цю тему, мовчки ховаючи її навіть від своєї нації. Зараз у України є велика проблема. Цікаво, що сьогодні всі погані сусіди! Польське зло, Угорщина Ще гірше, Словаччина не приємна, і я навіть не згадаю Росію чи Білорусь. Українці! Візьміть голову і шукайте в ньому мозок! Ви ображаєте всіх навколо і очікуєте, що вони вам сподобаються та допоможуть вам? Цікаве ставлення!
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10.01.2025 10:34 Відповісти
 
 