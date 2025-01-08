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У Польщі випадки дезертирства українських військових з навчань "маргінальні", це не вплине на співпрацю, - Міноборони країни

У Польщі прокоментували випадки дезертирства серед українських військових на навчаннях у Європі

Серед 26 тисяч українських військових, які проходять підготовку в Польщі, трапляються випадки дезертирства, однак вони є "маргінальними". 

Про це "Радіо Свобода" сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ.

"Ми країна, яка підготувала найбільшу кількість українських військових. Сьогодні це вже понад 26 тисяч. Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами", - розповів Томчик.

За його словами, подібні випадки втечі українських військових не вплинуть на співпрацю України та Польщі у питаннях військових навчаннях.

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Представник Міноборони Польщі наголосив на тому, що Варшава продовжуватиме підтримувати українську сторону, надаючи допомогу у підготовці українських солдатів у Польщі.

Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства і таке відбувається в кожній армії світу. Натомість, якщо (такі випадки – ред.) трапляються у випадку України, то це справа маргінальна, котра немає жодного впливу на навчання українських військових в Польщі", - додав Томчик.

Крім того, заступник польского міністра оборони запевняє, що не знає про запити від української сторони щодо втеч українських військових під час транзиту до Франції чи назад.

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Нагадаємо, раніше у Польщі підтвердили, що випадки дезертирства серед українських військових, які проходять вишкіл на території країни, є, однак масштаби незначні.

Автор: 

Польща (8534) військові навчання (2777) військовослужбовці (4773) дезертирство (297)


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08.01.2025 19:28 Відповісти
Якщо наша влада так і не навчилася за 3 роки війни працювати на державу,така і відповідь.
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08.01.2025 19:46 Відповісти
Тобто ви підтримуєте дезертирство тих, хто свідомо склав присягу?

дно
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08.01.2025 20:37 Відповісти
Після зміщення з армії За і 16 найкращих генералів щось пішло не так.І не в кращу сторону.
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08.01.2025 20:23 Відповісти
 
 