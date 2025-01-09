Глава МЗС Британії Леммі про заяви Трампа щодо завершення війни в Україні: Терміни зсунулися в бік Великодня
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі зауважив, що обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про завершення війни РФ проти України за день, терміни дещо зсунулися в бік Великодня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Guardian.
Так, Леммі позитивно оцінює ознаки того, що Трамп відходить від своїх радикальних заяв про можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією за день. Така риторика була притаманна республіканцеві під час передвиборчої кампанії, але зараз ситуація змінилася.
"Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, з огляду на те, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися... у бік Великодня", - зазначив Леммі.
Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинну адміністрацію очільника Білого дому Джо Байдена в тому, що вона спровокувала повномасштабну війну в Україні.
Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України за 1 день.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.
Водночас Зеленський вважає, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, який здатен зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль