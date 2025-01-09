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Новини
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Глава МЗС Британії Леммі про заяви Трампа щодо завершення війни в Україні: Терміни зсунулися в бік Великодня

Леммі про заяви Трампа

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі зауважив, що обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про завершення війни РФ проти України за день, терміни дещо зсунулися в бік Великодня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Guardian.

Так, Леммі позитивно оцінює ознаки того, що Трамп відходить від своїх радикальних заяв про можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією за день. Така риторика була притаманна республіканцеві під час передвиборчої кампанії, але зараз ситуація змінилася.

Також читайте: Глава МЗС Британії Леммі про удари РФ по енергетиці України: Путін бажає послабити рішучість країни. Це не спрацює

"Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, з огляду на те, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися... у бік Великодня", - зазначив Леммі.

Також читайте: Трамп: Сподіваюсь зупинити війну в Україні за пів року

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинну адміністрацію очільника Білого дому Джо Байдена в тому, що вона спровокувала повномасштабну війну в Україні.

Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України за 1 день.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.

Водночас Зеленський вважає, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, який здатен зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Автор: 

Велика Британія (5610) США (23054) Трамп Дональд (5815) Леммі Девід (52)


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Топ коментарі
+10
Світ ********. Що заяви, що дії.
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09.01.2025 17:52
+3
Трампа Гренландія найбільше зараз цікавить.
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09.01.2025 17:45
+2
Дивишся на Трампа здалеку начебто нормальна людина. А підійдеш з близька такий же упоротий кацап як і ВВХ. Гагарін долітався а Трамп допиз....ся. Уже за 24 години не взмозі виконати свою обіцянку
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09.01.2025 17:48
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Трампа Гренландія найбільше зараз цікавить.
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09.01.2025 17:45 Відповісти
- бо з Україною , в нього , нічого не вийде ... треба чимсь прикрити його балабльство
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09.01.2025 18:19 Відповісти
а на гренландії святкують великдень?
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09.01.2025 17:46 Відповісти
Дивишся на Трампа здалеку начебто нормальна людина. А підійдеш з близька такий же упоротий кацап як і ВВХ. Гагарін долітався а Трамп допиз....ся. Уже за 24 години не взмозі виконати свою обіцянку
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09.01.2025 17:48 Відповісти
Світ ********. Що заяви, що дії.
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09.01.2025 17:52 Відповісти
Це він про мусульманський Великодень говорить??
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09.01.2025 17:55 Відповісти
невідомо. Треба дивитись коли інуіти святкують Великдень.
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09.01.2025 18:19 Відповісти
в росії через пропаганду у змі готують населення до війни мінімум ще на 2-3 роки, у нас триндять про якесь "перемир'я " , яке от- от підпишуть. Для чого це? Для кого це?
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09.01.2025 18:03 Відповісти
Кацапська пропаганда легко перевзувається , на 180 градусів , за один день !
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09.01.2025 18:21 Відповісти
щось уже більше 10 років точно не перевзувається, принаймні та, що спрямована проти України
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09.01.2025 19:01 Відповісти
та там ще чотири роки можно сунуть, просто Келог ще відповідних інструкцій не отримав. Поки що відкрили конверт №2 - "сто днів".
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09.01.2025 18:13 Відповісти
- Та дам я тобі обіцяне, дам... Потім... Половину... Може бути... (с)
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09.01.2025 18:25 Відповісти
якого року?
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09.01.2025 18:29 Відповісти
Це від так тонко по-англійськи підйобує Трампа
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09.01.2025 18:54 Відповісти
згоден. трампло марно мріє про Британській Домініон.
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09.01.2025 20:44 Відповісти
дайте йому ще 100 днів
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09.01.2025 21:04 Відповісти
В бік 9 травня ((((((( цей термін зсунувся ((((((
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10.01.2025 01:46 Відповісти
 
 