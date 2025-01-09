Важливо, щоб Україна могла діяти з позиції сили, а не слабкості на переговорах із РФ, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що найголовніше, щоб у разі переговорів з Росією про завершення війни Україна мала можливість діяти з позиції сили, а не слабкості.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу" в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр відповів за запитання про козирі, які можуть бути важливими у разі перемовин України та Росії.

Найголовніше, щоб Україна могла діяти з позиції сили, а не слабкості. Сили на полі бою, сили протиповітряної оборони, сили в економічному плані. Ми маємо й надалі робити все можливе для зміцнення України, і ми це робитимемо", - наголосив Брекельманс.

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Також він нагадав, що Нідерланди вже надали військової допомоги Україні на близько 6 мільярдів євро та виділили решту наявного бюджету.

"Загалом ми надали понад 1 мільярд на артилерійські боєприпаси. В останньому кварталі 2024 року виділили 2 мільярди у вигляді військової допомоги, фінансування та співфінансування, включно з F16 і безпілотниками", - сказав міністр оборони Нідерландів.

За його словами, Нідерланди разом з Україною та її міжнародними партнерами постійно шукають шляхи збільшення кількості навчань.

"У рамках EUMAM (військово-навчальна місія ЄС, яка була створена для допомоги в підготовці українських військовослужбовців – ред.) ми активно сприяли вишколу понад 60 тисяч українських військовослужбовців. Це включно з тренуваннями у Нідерландах. З міркувань оперативної безпеки я не можу вказати, які саме навчання зараз відбуваються, але раніше, наприклад, ми проводили вишкіл морської піхоти", - додав Брекельманс.

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс хоче почати мирні переговори раніше, ніж це зробить Дональд Трамп.