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Важливо, щоб Україна могла діяти з позиції сили, а не слабкості на переговорах із РФ, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що найголовніше, щоб у разі переговорів з Росією про завершення війни Україна мала можливість діяти з позиції сили, а не слабкості.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу" в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр відповів за запитання про козирі, які можуть бути важливими у разі перемовин України та Росії.

Найголовніше, щоб Україна могла діяти з позиції сили, а не слабкості. Сили на полі бою, сили протиповітряної оборони, сили в економічному плані. Ми маємо й надалі робити все можливе для зміцнення України, і ми це робитимемо", - наголосив Брекельманс. 

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Також він нагадав, що Нідерланди вже надали військової допомоги Україні на близько 6 мільярдів євро та виділили решту наявного бюджету.

"Загалом ми надали понад 1 мільярд на артилерійські боєприпаси. В останньому кварталі 2024 року виділили 2 мільярди у вигляді військової допомоги, фінансування та співфінансування, включно з F16 і безпілотниками", - сказав міністр оборони Нідерландів.

За його словами, Нідерланди разом з Україною та її міжнародними партнерами постійно шукають шляхи збільшення кількості навчань.

"У рамках EUMAM (військово-навчальна місія ЄС, яка була створена для допомоги в підготовці українських військовослужбовців – ред.) ми активно сприяли вишколу понад 60 тисяч українських військовослужбовців. Це включно з тренуваннями у Нідерландах. З міркувань оперативної безпеки я не можу вказати, які саме навчання зараз відбуваються, але раніше, наприклад, ми проводили вишкіл морської піхоти", - додав Брекельманс.

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс хоче почати мирні переговори раніше, ніж це зробить Дональд Трамп.

Автор: 

Нідерланди (1570) переговори з Росією (1098) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+3
Саме так.
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09.01.2025 20:25
+1
******* ваші благочестиві заклинання!
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09.01.2025 20:27
+1
позицію сили кожного дня на вулицях бусами ловлять
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09.01.2025 21:33
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Саме так.
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09.01.2025 20:25 Відповісти
Хотелось бы видеть не этого черта на фото, а чуть другого. Ну вот его именно.
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09.01.2025 20:30 Відповісти
Сходинка до пуйла )
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09.01.2025 20:31 Відповісти
А шо, вже здох?
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09.01.2025 20:43 Відповісти
Не гони лошадей. Тут ещё год надо закончить с достоинством. Шлите бабки лучше.
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09.01.2025 20:26 Відповісти
******* ваші благочестиві заклинання!
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09.01.2025 20:27 Відповісти
Господи, яка там сила - з вашою допомогою. та нашим Потіжним Лідором? Тут аби країна взагалі лишилася.
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09.01.2025 20:40 Відповісти
Для того, щоб була позиція сили треба не балаболити, а давати зброю, далекобійну зброю та ППО і літаки.
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09.01.2025 20:45 Відповісти
Совку повезло, що у США не було такої риторики у Другу світову щодо необхідності перемовин совка з Гітлером. Вони просто надавали лендліз, а згодом ще й війська
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09.01.2025 20:48 Відповісти
Про що з свинособачіми голодранцями вести переговори?
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09.01.2025 20:51 Відповісти
позицію сили кожного дня на вулицях бусами ловлять
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09.01.2025 21:33 Відповісти
 
 