Трамп анонсував підготовку зустрічі з Путіним, - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Трамп заявив, що Путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.

"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.

Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.

"Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Кремль слова Трампа поки що не коментував, проте напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорив журналістам, що якщо Трамп планує зв'язатися з російським президентом після інавгурації 20 січня, то в Москві це будуть тільки вітати.

"У разі якщо після вступу на посаду політична воля до відновлення контактів на вищому рівні збережеться, то, звісно, президент Путін це буде тільки вітати", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України продовжувати транзит російського газу в Європу змусила його поїхати на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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