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Трамп анонсував підготовку зустрічі з Путіним, - Reuters

Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Трамп заявив, що Путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.

"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.

Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.

"Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

Кремль слова Трампа поки що не коментував, проте напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорив журналістам, що якщо Трамп планує зв'язатися з російським президентом після інавгурації 20 січня, то в Москві це будуть тільки вітати.

"У разі якщо після вступу на посаду політична воля до відновлення контактів на вищому рівні збережеться, то, звісно, президент Путін це буде тільки вітати", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України продовжувати транзит російського газу в Європу змусила його поїхати на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск та співголова AfD Вайдель: Трамп може швидко закінчити війну в Україні

Автор: 

путін володимир (23878) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+21
Якщо Трамп хоче поїхати полизатися з ****** це не означає що він за Україну. Скоріше навпаки він хоче задовольнити маньяка і людожера. Якщо Трамп дійсно хотів би показати що він сильний лідер і допомогти Україні він зробив би так щоб ***** сам приповз до нього на колінах. А так Трамп дебільне ЧМО яке даже їздило про щось домовлятися з Ином. А Ин на Трампа поклав і продовжив робити своє
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10.01.2025 07:31
+11
Нещодавно зареєстрований аналітик висловлює реднеківські та ватні думки
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10.01.2025 08:05
+10
Що ти несеш. До Сірії і Карабаха США нічого не доклали. Все вирішив Ердоган поки США в штани срали. Да і старому полудурку Трампу, як його називає його ж сім'я, насрать і на Америку і на американські гроші які не в його кишенях. До того ж США економічно і політично вигідніше допомагати Україні ніж висіти як член у старого діда що робили США останні 20 років. Да і Україні вигідніше воювати чим капітулювати.
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10.01.2025 08:31
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Сі Цзіньпін знає: без нього ні до чого не домовляться.
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10.01.2025 06:52 Відповісти
А що наш, знову з шоу програмою буде виступати?
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10.01.2025 06:59 Відповісти
Вот это уже дело, а не новости которые строчат западные издания по типу « у Трампа сегодня заметили красные носки, это свидетельствует о том что он будет поддерживать Украину так как настрой к него боевой»
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10.01.2025 07:04 Відповісти
Якщо Трамп хоче поїхати полизатися з ****** це не означає що він за Україну. Скоріше навпаки він хоче задовольнити маньяка і людожера. Якщо Трамп дійсно хотів би показати що він сильний лідер і допомогти Україні він зробив би так щоб ***** сам приповз до нього на колінах. А так Трамп дебільне ЧМО яке даже їздило про щось домовлятися з Ином. А Ин на Трампа поклав і продовжив робити своє
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10.01.2025 07:31 Відповісти
Трамп в первую очередь за Америку и их интересы. Он хочет завершить войну не потому что ценит жизни и что тут много разрушений, а потому что Америка вложила в Украину солидную сумму и как бизнесмен он хочет сохранить инвестиции. Дальнейшая война все равно уже не принесет решения ни рф ни Украине будет толко сжигание ресурсов с двух сторон без решения стратегических задач. А своих задач мне кажется Америка достигла уже решила Сирию Карабах выбила евро рынки энергоресурсов у раши и лишила их любого влияния в Украине
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10.01.2025 07:57 Відповісти
Нещодавно зареєстрований аналітик висловлює реднеківські та ватні думки
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10.01.2025 08:05 Відповісти
Правильно аргументов нету поэтому развешиваем ярлыки . Блинкен между прочим недавно тоже самое сказал что линия фронта существенно не изменится в обозримом будущем и что Украина никогда не признает оккупаыию территорий. Он тоже наверное ватник что говорит все закончится за столом переговоров с таким раскладом
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10.01.2025 08:30 Відповісти
Ну і що шо лінія фронта останнім часом не змінюється? Рашисти кожен день знищуються пачками, рашистська економіка і політика йде в прірву і це аж ніяк не можна назвати тупиком. До того ж поки Україна б'є рашистів, окупована територія і українці які там проживають не рахується територією Московії, чого ***** так добивається за допомогою так званих переговорів. Рашисти зараз на території України почувають як лис який заліз в чужий курятник і який шкурою чує що хазяїн з дробовиком може зайти в любу хвилину і здерти з нього шкуру.
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10.01.2025 08:39 Відповісти
Еще раз перечитай что сказал Блинкен что линия фронта существенно НЕ изменится в обозримом будущем и что все решится за столом переговоров и что Украина не признает оккупацию от рф. Пор то что раша уничтожается и экономика их страдает ты все верно написал и про свою экономику они сами уже заявляют что все плохо. Раша будет лезть пока хватает ресурсов лезть , когда ресурсы закончатся и они встанут в оборону тут и начнутся переговоры про что американцы заявляют постоянно
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10.01.2025 08:52 Відповісти
Лінія фронту не змінюється а ворог знищується. Ну так це ж сама ідеальна ситуація для України. навіщо переговори? Після переговорів буде все навпаки. ***** ж не даремно ж верещить що потрібні переговори. Він явно не за Україну так переживає.
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10.01.2025 08:56 Відповісти
Потому что пока ты не отобьешь земли назад военным путем ***** ничего не отдаст после того как закончатся ресурсы наступать ***** станет в оборону и дальше уже Украине надо будет наступать на те подготовленные линии обороны. Почему американцы не дали нормальный ленд лиз когда еще русские не построили линий обороны и не дали нам победить ну на то значит есть их причины к примеру что они не хотят краха режима путлера так как боятся что ящерка попадает в руки всяким десяткам кадыровых
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10.01.2025 09:04 Відповісти
Ага. Прямо Україна буде наступати шеренгами і банзай-атаками відбивати окуповані землі... Нахера ці пугалки. Будемо бити м'ясо воророже здалеку не давати йому закріпитись і знищувати Московію. Чи надовго хватить у кацапоїдів терпіння а це ми ще за саму Моцкву хорошо не брались. Крім того кремлівський режим розуміє що поки він возиться з Україною то Сосію понадкушують з інших сторін вже не кажу про те що Сосія кожен день втрачає вплив по всьому світі.
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10.01.2025 09:13 Відповісти
Що ти несеш. До Сірії і Карабаха США нічого не доклали. Все вирішив Ердоган поки США в штани срали. Да і старому полудурку Трампу, як його називає його ж сім'я, насрать і на Америку і на американські гроші які не в його кишенях. До того ж США економічно і політично вигідніше допомагати Україні ніж висіти як член у старого діда що робили США останні 20 років. Да і Україні вигідніше воювати чим капітулювати.
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10.01.2025 08:31 Відповісти
Когда кажется - крестись, мошонок Уничтожение кацапов в промышленных масштабах - лучшей стратегической задачи сложно придумать! И она решается очень эффективно!
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10.01.2025 08:31 Відповісти
Схаменись. Радянський народ на всіх теренах союзу залишився. Національність одна - язичники. Хіба не українські зрадники здають координати? Декомунзація потрібна, тотальна декомунізація
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10.01.2025 10:49 Відповісти
Не смій так писати про президента США не маючи навіть
уявлення про його плани відносно України .

'' Не плюй у криницю ,бо доведеться з неї ще води
напитися . ''
Українське народне прислів'я
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10.01.2025 08:41 Відповісти
Про плани твого *********** США я чудово знаю. Також знаю що благодаря твоєму Тампону який на рік заблокував допомогу Україні ми зараз маємо таку ситуацію на фронті. Якби не він то рашисти до сих пір билися б лобами об Бахмут і Авдіївку
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10.01.2025 08:46 Відповісти
Аналіз американського Інституту підприємництва: перемога Росії в Україні не лише завадить США заощадити на військовій допомозі Києву, а й вимагатиме від Пентагону різкого збільшення витрат на $800 млрд до 2029 року.
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10.01.2025 07:13 Відповісти
«Короткострокові витрати на допомогу Україні в захисті від російської агресії набагато нижчі, ніж довгострокові витрати, якщо дозволити Росії перемогти», - підсумував американський інститут підприємництва у своєму аналізі.
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10.01.2025 07:17 Відповісти
Два«собіратєлі зємєль»будуть досвідом обмінюватися...
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10.01.2025 07:21 Відповісти
В 25 буде такий-сякий мир, вибори і дай бог нова влада.
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10.01.2025 07:28 Відповісти
73% оберуть Притулу або взагалі пса Патрона
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10.01.2025 07:30 Відповісти
поки 73% на боці піаніста
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10.01.2025 07:33 Відповісти
Поки оп владу міцно тримає
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10.01.2025 07:44 Відповісти
Зустріч з ****** без попередньої зустрічі з зе -оплеуху зе з шаблон і дуже поганий сигнал для, України. "Нічого про Україну без України" закінчилося. Зе накуй посилають. А заплатимо за це ми.
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10.01.2025 07:43 Відповісти
Какой смысл встречаться с зе если он и так выполнит все что скажут американцы так как существует полностью на их бабках и в кресле сидит так как его там пока не тягают. Решать надо именно с ****** так как от него и зависит когда он созреет на заморозку
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10.01.2025 07:49 Відповісти
Дурня. Зе існує поки громадяни України йому дозволяють
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10.01.2025 08:10 Відповісти
Подобную "встречу" давно сняли. Вопрос- кто из них у кого и что попытается скиздить.
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10.01.2025 07:45 Відповісти
"велічайшим"гєографу та історіку
буде цікаво поговорити про гольф
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10.01.2025 07:58 Відповісти
"Путанін висловив бажання зустрітися з Трампом".. Ілону ще прихопіть у вашу "сауну", вона ще дєвочка у цих справах... нудно не буде..
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10.01.2025 07:59 Відповісти
Будуть сидіти біля глобуса і варнякати наввипередки-ето мойо, ето мойо, ето опять мойо. А ето твойо, ето тоже твойо. Як гітлер та сталін в серпні 1939.
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10.01.2025 08:10 Відповісти
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10.01.2025 08:17 Відповісти
Не покласти край війні, а заморозити її тимчасово. Дати ***** перепочинок
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10.01.2025 08:20 Відповісти
Бажано провести її у Мюнхені і підписати таємний пакт *****-Трампона
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10.01.2025 08:25 Відповісти
Поки ніяких окриків з Вашингтону -- типу - стояти - боятися! -- я не чую - так шо путлєр на сьогодні неприкасаємии -- забирає "історичні" землі рашки
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10.01.2025 08:25 Відповісти
КиївМіськБудда-

У Зеленського в усьому був винен попередник Порошенко - але не Путін.

І у Трампа в усьому винен попередник Байден - але не Путін.

Обидва бовбойоба виправдовують Путіна, запевняючи, що зможуть із ним домовитися.

Це вже реальний фарс. Всесвітнього масштабу.
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10.01.2025 08:34 Відповісти
Замість того що б показати свою принциповість в війні цей рудий недоумок ладний пожимати руку і легалізувати військового злочинця кривавого ката путіна ,ось такий він Трамп ,створює хаос серед союзників і простягає руку диктаторам.
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10.01.2025 08:38 Відповісти
А шо там готувати? Що пуйло тобі накаже, те й зробиш. Але усе це тре гарно завуалювати, щоби увесь світ був переконаний, шо то ти власноруч нарішав.
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10.01.2025 08:40 Відповісти
А зачем с ним встречаться? С путиным встречаются только полные мудаки и трусливые подонки.
Make America Fucked Again?
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10.01.2025 08:45 Відповісти
Скопіпастив статтю з НВ Андрія Зубова (російський історик і політолог, доктор історичних наук).

Кого тотально верне буквально від всього московітського , той може і не читати. А для мене стаття цікава.

Початок статті:

" Попереду - темрява. Надовго? Передбачити не можу, але світла у світі дедалі менше.

Почалося зі слів, з Мюнхенської промови Путіна в лютому 2007 року. Прозвучало похмуро, пахнуло андропівщиною, але хто зважав тоді на слова? Світ жив після кінця історії і хотів жити так завжди. Була Чечня, були хмарочоси торгового центру в Нью-Йорку, але прокидатися світу не хотілося. Люди продовжували жити собі на втіху і обговорювати всі варіанти цього задоволення на різні лади."

Поправлю господіна Зубова. Була одна людина, яка на ту нахабну рєчугу Йухла зважала та попереджала, що Мюнхенська промова Путлєра в лютому 2007 року це не просто риторичні вправи нікчемного плюгавця, який допався до диктаторського "престолу".

В своїй статті "Стримати росію", опублікованій в міжнародному журналі "Foreign Affairs", №3, 2007, Юля Тимошенко попереджала світове політиканство про першопричини імперської суті Московії, які залишаються незмінними від самих коренів московитів з глибини століть. Та, на превеликий жаль, світове політиканство та мега бізнес так були захоплені щоб урвати гігантські гроші, використовуючи Кремляндію, що плювали вони на попередження.
От і доплювались до краю. Зубов цілком справедливо лякає ТЕМРЯВОЮ.

А тепер ще якийсь якби-то "кузен" Йухла з спецзачіскою раптом з-за океану вилупився, якому кортить чужий город з капустою в льодяній Гренландії прирізати до своєї резиденції в Флоріді.
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10.01.2025 09:18 Відповісти
так де сама стаття?
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10.01.2025 18:09 Відповісти
Трампидло хоче легалізувати *****, щоб після цієї зустрічі він знову став виїздним та типу договіроздатним.
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10.01.2025 09:31 Відповісти
Легитимизация диктатора
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10.01.2025 10:00 Відповісти
Він вже 25 рокв , для них , лигітимний ...
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10.01.2025 10:25 Відповісти
Після цієї зустрічі із злочинцем - трамп стане ніким і звати його будуть ніяк.
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10.01.2025 10:00 Відповісти
Анонсував підготовку це вже пердяк вазеліном помазав чи поки тільки дезіком під пахвами побризкав?
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10.01.2025 13:42 Відповісти
https://t.me/channel5UA/115964 ЄС готується до можливого скасування Трампом санкцій проти касапів.

Як повідомляють джерела видання Financial Times, високопосадовці Єврокомісії вже переглядають заходи, запроваджені президентом Джо Байденом за останні чотири роки, щоб зрозуміти, як це вплине на ЄС.

У Брюсселі побоюються, що Трамп може відмовитися від цих рішень просто тому, що їх ухвалив Байден, не замислюючись про вплив таких кроків на європейських союзників. При цьому потенційно це може перевернути міжнародні відносини та торгівлю.
Водночас у Брюсселі сподіваються, що Трамп залишить санкції, як важіль впливу у переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Перегляд попередніх рішень - це звична практика для обраного президента. У 2017 році Трамп вже скасовував «відлигу» з Кубою, вийшов із Паризької кліматичної угоди та припинив участь США в ядерній угоді з Іраном.
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10.01.2025 14:30 Відповісти
 
 