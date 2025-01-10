Трамп анонсував підготовку зустрічі з Путіним, - Reuters
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Трамп заявив, що Путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.
"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.
Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.
"Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.
Кремль слова Трампа поки що не коментував, проте напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорив журналістам, що якщо Трамп планує зв'язатися з російським президентом після інавгурації 20 січня, то в Москві це будуть тільки вітати.
"У разі якщо після вступу на посаду політична воля до відновлення контактів на вищому рівні збережеться, то, звісно, президент Путін це буде тільки вітати", - сказав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України продовжувати транзит російського газу в Європу змусила його поїхати на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна.
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уявлення про його плани відносно України .
'' Не плюй у криницю ,бо доведеться з неї ще води
напитися . ''
Українське народне прислів'я
буде цікаво поговорити про гольф
У Зеленського в усьому був винен попередник Порошенко - але не Путін.
І у Трампа в усьому винен попередник Байден - але не Путін.
Обидва бовбойоба виправдовують Путіна, запевняючи, що зможуть із ним домовитися.
Це вже реальний фарс. Всесвітнього масштабу.
Make America Fucked Again?
Кого тотально верне буквально від всього московітського , той може і не читати. А для мене стаття цікава.
Початок статті:
" Попереду - темрява. Надовго? Передбачити не можу, але світла у світі дедалі менше.
Почалося зі слів, з Мюнхенської промови Путіна в лютому 2007 року. Прозвучало похмуро, пахнуло андропівщиною, але хто зважав тоді на слова? Світ жив після кінця історії і хотів жити так завжди. Була Чечня, були хмарочоси торгового центру в Нью-Йорку, але прокидатися світу не хотілося. Люди продовжували жити собі на втіху і обговорювати всі варіанти цього задоволення на різні лади."
Поправлю господіна Зубова. Була одна людина, яка на ту нахабну рєчугу Йухла зважала та попереджала, що Мюнхенська промова Путлєра в лютому 2007 року це не просто риторичні вправи нікчемного плюгавця, який допався до диктаторського "престолу".
В своїй статті "Стримати росію", опублікованій в міжнародному журналі "Foreign Affairs", №3, 2007, Юля Тимошенко попереджала світове політиканство про першопричини імперської суті Московії, які залишаються незмінними від самих коренів московитів з глибини століть. Та, на превеликий жаль, світове політиканство та мега бізнес так були захоплені щоб урвати гігантські гроші, використовуючи Кремляндію, що плювали вони на попередження.
От і доплювались до краю. Зубов цілком справедливо лякає ТЕМРЯВОЮ.
А тепер ще якийсь якби-то "кузен" Йухла з спецзачіскою раптом з-за океану вилупився, якому кортить чужий город з капустою в льодяній Гренландії прирізати до своєї резиденції в Флоріді.
Як повідомляють джерела видання Financial Times, високопосадовці Єврокомісії вже переглядають заходи, запроваджені президентом Джо Байденом за останні чотири роки, щоб зрозуміти, як це вплине на ЄС.
У Брюсселі побоюються, що Трамп може відмовитися від цих рішень просто тому, що їх ухвалив Байден, не замислюючись про вплив таких кроків на європейських союзників. При цьому потенційно це може перевернути міжнародні відносини та торгівлю.
Водночас у Брюсселі сподіваються, що Трамп залишить санкції, як важіль впливу у переговорах щодо припинення вогню в Україні.
Перегляд попередніх рішень - це звична практика для обраного президента. У 2017 році Трамп вже скасовував «відлигу» з Кубою, вийшов із Паризької кліматичної угоди та припинив участь США в ядерній угоді з Іраном.