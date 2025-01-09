Маск та співголова AfD Вайдель: Трамп може швидко закінчити війну в Україні

У спільному стрімі у соцмережі X співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель та американський мільярдер Ілон Маск висловили сподівання, що Трамп зупинить війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вайдель наголосила на залежності Європи від США у сфері безпеки. За її словами, європейці "відмовилися від сильної армії, та повністю покладаються на США, які змушені виконувати всю роботу". Також співголова AfD висловила сподівання, що війну в Україні зможе завершити обраний президент США Дональд Трамп:

"Подивіться на війну в Україні зараз. Наша національна безпека і фактично вся європейська безпека залежить від США. Я також сподіваюся на Дональда Трампа і на вас (Маска — ред.), у вашій адміністрації, що ви покладете край цій жахливій війні, цій нікчемній смерті молодих людей щодня, якомога швидше, тому що європейці, вони не можуть".

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У свою чергу Маск погодився і підкреслив, що Трамп "може вирішити цей конфлікт дуже швидко".

"Ситуація зайшла в глухий кут. Усе, що сталося за останні кілька років — сотні тисяч людей, які померли, але без жодних здобутків. І чим довше триває цей конфлікт, тим більше Україна слабшає відносно Росії. Україна набагато менша країна. Вона просто не може собі дозволити такого відносно Росії", — заявив Маск.

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Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинну адміністрацію очільника Білого дому Джо Байдена в тому, що вона спровокувала повномасштабну війну в Україні.

Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України за 1 день.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.

Водночас Зеленський вважає, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, який здатен зупинити російського диктатора Володимира Путіна.