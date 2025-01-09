Маск та співголова AfD Вайдель: Трамп може швидко закінчити війну в Україні
У спільному стрімі у соцмережі X співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель та американський мільярдер Ілон Маск висловили сподівання, що Трамп зупинить війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вайдель наголосила на залежності Європи від США у сфері безпеки. За її словами, європейці "відмовилися від сильної армії, та повністю покладаються на США, які змушені виконувати всю роботу". Також співголова AfD висловила сподівання, що війну в Україні зможе завершити обраний президент США Дональд Трамп:
"Подивіться на війну в Україні зараз. Наша національна безпека і фактично вся європейська безпека залежить від США. Я також сподіваюся на Дональда Трампа і на вас (Маска — ред.), у вашій адміністрації, що ви покладете край цій жахливій війні, цій нікчемній смерті молодих людей щодня, якомога швидше, тому що європейці, вони не можуть".
У свою чергу Маск погодився і підкреслив, що Трамп "може вирішити цей конфлікт дуже швидко".
"Ситуація зайшла в глухий кут. Усе, що сталося за останні кілька років — сотні тисяч людей, які померли, але без жодних здобутків. І чим довше триває цей конфлікт, тим більше Україна слабшає відносно Росії. Україна набагато менша країна. Вона просто не може собі дозволити такого відносно Росії", — заявив Маск.
Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинну адміністрацію очільника Білого дому Джо Байдена в тому, що вона спровокувала повномасштабну війну в Україні.
Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України за 1 день.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.
Водночас Зеленський вважає, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, який здатен зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
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Аутизм - це певний стан розвитку нервової системи, який може проявлятись у поведінці людини, у тому, як вона сприймає навколишній світ та взаємодіє з оточенням. (с)
Сприймає - вверх дибом, вхаємодіє - з такими самими дурнями...
Трампакс вєлічіє опасностє! Поки він робить Гамерику великою, вона перейменує її на мексмерику.
Егоманіакус мускус, фас!
Як же вони це скажуть, коли вони на конкретному підсосі у цієї самої параші.
На це натякає заява про шість місяців, від самого Трампа.
Посилити тут послабшати там у нього вже є признані досягнення.
коли хтось каже що треба вирішувати по справедливості в мене є питання а чи може цей хтось це дозволити.
як у старій кантрі пісні
Faster horses
Younger women
Older whiskey
More money
з панамським каналом все могло би вирішиться теж мирним шляхом але якщо буде війна з китаєм то Штати не можуть допустити щоб китай заблокував американський флот у панамському каналі тому там буде вирішуватись набагато жорсткіше як у часи карибської кризи