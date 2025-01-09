УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11825 відвідувачів онлайн
Новини
9 950 43

Маск та співголова AfD Вайдель: Трамп може швидко закінчити війну в Україні

співголова німецької ультраправої партії

У спільному стрімі у соцмережі X співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель та американський мільярдер Ілон Маск висловили сподівання, що Трамп зупинить війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вайдель наголосила на залежності Європи від США у сфері безпеки. За її словами, європейці "відмовилися від сильної армії, та повністю покладаються на США, які змушені виконувати всю роботу". Також співголова AfD висловила сподівання, що війну в Україні зможе завершити обраний президент США Дональд Трамп:

"Подивіться на війну в Україні зараз. Наша національна безпека і фактично вся європейська безпека залежить від США. Я також сподіваюся на Дональда Трампа і на вас (Маска — ред.), у вашій адміністрації, що ви покладете край цій жахливій війні, цій нікчемній смерті молодих людей щодня, якомога швидше, тому що європейці, вони не можуть".

Читайте також: Шольц стурбований підтримкою Маском ультраправої партії Німеччини через її позицію щодо РФ

У свою чергу Маск погодився і підкреслив, що Трамп "може вирішити цей конфлікт дуже швидко".

"Ситуація зайшла в глухий кут. Усе, що сталося за останні кілька років — сотні тисяч людей, які померли, але без жодних здобутків. І чим довше триває цей конфлікт, тим більше Україна слабшає відносно Росії. Україна набагато менша країна. Вона просто не може собі дозволити такого відносно Росії", — заявив Маск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів, щоб Маск був на нашому боці, - Зеленський

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинну адміністрацію очільника Білого дому Джо Байдена в тому, що вона спровокувала повномасштабну війну в Україні.

Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України за 1 день.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.

Водночас Зеленський вважає, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, який здатен зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Автор: 

Німеччина (7386) США (23054) Маск Ілон (654) Трамп Дональд (5815) війна в Україні (4168)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
клуб довбограїв росте як на дріжджах
показати весь коментар
09.01.2025 23:43
+22
А може і не закінчити. А може і не зможе. А може гіперлуп....
показати весь коментар
09.01.2025 23:48
+18
Як так вийшло, що усі, кого підтримує Маск-відверті фашисти чи просто підори?!
показати весь коментар
09.01.2025 23:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще б... Заказав путю й зєлю, - ВСЕ. Решті та війна нах не впала!
показати весь коментар
09.01.2025 23:43 Відповісти
клуб довбограїв росте як на дріжджах
показати весь коментар
09.01.2025 23:43 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2025 23:48 Відповісти
А може і не закінчити. А може і не зможе. А може гіперлуп....
показати весь коментар
09.01.2025 23:48 Відповісти
Обоє махрові трампісторашисти.
показати весь коментар
09.01.2025 23:49 Відповісти
Надєжди в'юношей піталі...
показати весь коментар
09.01.2025 23:50 Відповісти
Як так вийшло, що усі, кого підтримує Маск-відверті фашисти чи просто підори?!
показати весь коментар
09.01.2025 23:52 Відповісти
Мaску нрaвится фaшизм кaк тaковой. Когдa корпорaции контролируют прaвительство и обдирaют людей через рaзные схемaтозы. Плюс Мaску нрaвится вождизм
показати весь коментар
10.01.2025 01:37 Відповісти
Два плюса: Маск аутист!
Аутизм - це певний стан розвитку нервової системи, який може проявлятись у поведінці людини, у тому, як вона сприймає навколишній світ та взаємодіє з оточенням. (с)
Сприймає - вверх дибом, вхаємодіє - з такими самими дурнями...
показати весь коментар
10.01.2025 06:22 Відповісти
у маска психічні хвороби, це ще пару років тому казали. Його у дитинстві *****или у школі. До того він наркоман. Ну а то що він "геній", то тут у "геніальності" все просто, розум маска тут ні до чого. У нього батьки володарі алмазних шахт у ПАР. Необмежені гроші для втілення бізнесу.
показати весь коментар
10.01.2025 07:39 Відповісти
а чого сару на стрім не запросили?
показати весь коментар
09.01.2025 23:55 Відповісти
Вооойнаа , слушай мою каманду! Стой , раз , два!
показати весь коментар
09.01.2025 23:56 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2025 00:00 Відповісти
Епоха потужного драга
показати весь коментар
10.01.2025 00:02 Відповісти
. Гіперболоїд інженера Маска. Закопати місцеве автомобілебудівництво і пустити Теслу. АДН погодилось за бабло. А бритам запропонував підвищити ціну на автомобілі, щоб вирівняти з Карами. Не погодяться -буде поливати помиями.
показати весь коментар
10.01.2025 00:05 Відповісти
Два рази перечитав і не побачив де цей наркоман сказав що зупинить війну. Все що він написав це те що Україна слабша за Сосію. А по теорії Маска, слабший повинен бути поглинутим сильнішим. А це не зупинка війни а скоріше навпаки, жертвоприношення людожеру.
показати весь коментар
10.01.2025 00:09 Відповісти
Ця істота або нічого не розуміє в міжнародному праві або плює на нього, а може на ментальному рівні симпатизує росії.
показати весь коментар
10.01.2025 01:55 Відповісти
І як це мускус не післав президентку мексики за те, що вона об трампакса ноги витерла?
Трампакс вєлічіє опасностє! Поки він робить Гамерику великою, вона перейменує її на мексмерику.
Егоманіакус мускус, фас!
показати весь коментар
10.01.2025 00:10 Відповісти
З розумними він не ***********, бо знає що сам небобо
показати весь коментар
10.01.2025 00:14 Відповісти
І хоч би одна падлюка сказала "раша -- це найбільша терористична організація світу, і ми будемо рубати ефесбешні клешні у будь-якій країні і у будь-якому місті!"

Як же вони це скажуть, коли вони на конкретному підсосі у цієї самої параші.
показати весь коментар
10.01.2025 00:13 Відповісти
Підсосі чого? У Маска сьогодні грошей більше ніж у всіх кацапів разом взятих.
показати весь коментар
10.01.2025 00:23 Відповісти
По версії деяких,Маску кацапи дали гроші.
показати весь коментар
10.01.2025 00:37 Відповісти
Ну кaк минимум твитер Мaск покупaл нa двоих. Нa русню и нa свои нужды
показати весь коментар
10.01.2025 01:39 Відповісти
Пан атаман Трампиан Гренландический
показати весь коментар
10.01.2025 00:14 Відповісти
хто ці уй_обки і навіщо нам їхня словесна срачка?
показати весь коментар
10.01.2025 00:16 Відповісти
Що "може, але НЕ хоче"?
На це натякає заява про шість місяців, від самого Трампа.
показати весь коментар
10.01.2025 00:22 Відповісти
Божевільні повилазили. Дивно що дибіли купуються на цей обман.
показати весь коментар
10.01.2025 00:29 Відповісти
серед зливових потоків піару немає згадки, з ким і за кого війна...
показати весь коментар
10.01.2025 00:36 Відповісти
Якби висловились древні греки - Довбо(ОЙ)бу довбо(ОЙ)бове...
показати весь коментар
10.01.2025 01:16 Відповісти
Как они считают, что для этого надо просто бросить Украину на произвол судьбы.
показати весь коментар
10.01.2025 01:50 Відповісти
Така людина була, і що кетамін та метамфетамін з неї зробили. Якщо не зав'яже, то здохне через рік.
показати весь коментар
10.01.2025 02:42 Відповісти
А якщо серʼйозно прислухатись до того що Маск каже - він знає як досягти ефективності
Посилити тут послабшати там у нього вже є признані досягнення.
коли хтось каже що треба вирішувати по справедливості в мене є питання а чи може цей хтось це дозволити.
показати весь коментар
10.01.2025 05:38 Відповісти
Маск знав як бути ефективним. Але ці часи вже позаду. Зараз він поводить себе як банальний торчок.
показати весь коментар
10.01.2025 06:16 Відповісти
Помимо "эффективности" есть еще и такая штука, как ценности, базовые принципы. Ценности развитой демократической цивилизации, международный порядок и так далее. Это то, чем нельзя торговать в угоду "эффективности". Кто этого не понимает, а маск этого не понимает (как и трамп, ***** и далее по списку), тот в итоге потеряет всё. Потому что не будет ни цивилизации, ни порядка. Ни-че-го. Только возвращение в каменный век.
показати весь коментар
10.01.2025 10:56 Відповісти
у людства завжди теж самі принципи - сито їсти, солодко спати, розмножуватись, багатіти 😀
як у старій кантрі пісні
Faster horses
Younger women
Older whiskey
More money
показати весь коментар
10.01.2025 15:38 Відповісти
Да, для среднего человека это характерно и нормально. Он может себе это позволить. А политик должен быть более ответственным. Когда-то гитлер со сталиным решили, что порядок, законы и правила не для них. Чем кончилось все знают. сталину ценой большой крови удалось отскочить, потому что попал в роль жертвы и в более сильную коалицию. Но итог все равно плачевный.
показати весь коментар
10.01.2025 18:31 Відповісти
Треба розуміти геніальний дурник запхав Марс глибоко у свій гіперпул і тепер бігає по світу із дебільними політичними ідеями.
показати весь коментар
10.01.2025 03:57 Відповісти
Может Маск серьезно спозаранку "дури" какой то пыхнул? У него что не мэссэдж то такой бред собачий что хоть "святых выноси". Особенно Трюдо знатно обгадил. " Девочка! Ты ваще больше не губернатор"
показати весь коментар
10.01.2025 04:10 Відповісти
А кроме шуток! А если США военным путем захочет аннэксировать Канаду и Гренландию?Кто будет их останавливать этих шизоидов Трампа и Маска? Дания? Канада?Кто? Ответ НИКТО!Европа обосрется за Гренландию воевать! Канада не сможет за себя воевать! Так что этот век будет веком тотальных аннексий и "отжимов"
показати весь коментар
10.01.2025 04:25 Відповісти
та ніхто не буде військовим шляхом Гренландію анексовувати якщо путін і сі не втрутяться
з панамським каналом все могло би вирішиться теж мирним шляхом але якщо буде війна з китаєм то Штати не можуть допустити щоб китай заблокував американський флот у панамському каналі тому там буде вирішуватись набагато жорсткіше як у часи карибської кризи
показати весь коментар
10.01.2025 05:43 Відповісти
клуб жополизов Трампа наступает
показати весь коментар
10.01.2025 11:28 Відповісти
 
 