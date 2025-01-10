Вчора росіяни обстріляли Харків і 3 райони області: поранено двох людей, пошкоджено будівлі

Протягом доби російські війська обстрілювали Харків та Куп‘янський, Богодухівський і Чугуївський райони Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

▪️ 15:40 м. Харків, Немишлянський р-н. Удар БПЛА "Молнія". Пошкоджено три приватних будинки, дві автівки.

▪️ 15:02 м. Харків, Немишлянський р-н. Удар БПЛА "Молнія". Пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Постраждав чоловік 65 років (гостра реакція на стрес).

▪️14:00 Куп‘янський район, с. Ківшарівка. Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено автівку.

▪️11:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внасліжок обстрілу БПЛА "Молнія" пошкоджено будинок та господарчу споруду.

▪️09:47 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Лосівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду. Постраждав 30-річний чоловік.

Також Синєгубов зазначив, що в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 23 людини, серед них 1 дитина.

Читайте також: Росіяни окупували одразу 6 населених пунктів: Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію, - DeepState. КАРТИ

Нагадаємо, майже 6700 осіб підлягають евакуації з Куп’янського напрямку, ще 1550 жителів - із Борівської громади.