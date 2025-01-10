Сили ППО збили 33 ворожі безпілотники з 72, ще 34 БпЛА локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 10 січня російські загарбники атакували Україну 72 "шахедами" безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічну повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях", - йдеться в повідомлення.

Зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв.

"34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них - полетів у напрямку РФ", - повідомили у Повітряних силах.

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