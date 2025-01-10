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Трампу сьогодні оголосять вирок у справі про підкуп порнозірки Деніелс

Трампу 10 січня оголосять вирок про приховування виплат Стормі Деніелс

Сьогодні, 10 січня, обраному президентові США Дональду Трампу буде оголошено вирок у справі про фальсифікацію звітності для приховування виплат за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Трамп напередодні звернувся до Верховного суду з проханням зупинити провадження після того, як Апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив його спробу відкласти слухання.

Натомість Верховний суд відмовився задовольнити запит і постановив, що вирок може бути оголошено.

Також читайте: Прем’єрка Данії Фредеріксен хоче провести переговори з Трампом щодо Гренландії

Трамп, ймовірно, з'явиться на слуханнях по відеозв’язку. У нього також буде можливість виступити.

Раніше суддя Хуан Мерчан зазначив, що не планує засуджувати Трампа до реального тюремного ув’язнення чи інших покарань.

Трамп може стати першою особою на посаді президента США, засудженою за злочин.

Суддя у Нью-Йорку 16 грудня 2024 року відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у справі про незаконне витрачання коштів із виборчого фонду під час виборчої кампанії 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС побоюються, що Трамп скасує укази Байдена про санкції проти Росії, - FT

Автор: 

вирок (1079) суд (11701) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+10
Та вже мабуть до лампочки йому той вирок. Чотири роки телилися, щоб придурок і злочинець став президентом, це *** якийсь сюр…
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10.01.2025 11:14
+8
Так цей старець навіть не з своєї кишені шльондрі платив, а це ще більший злочин
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10.01.2025 11:12
+7
термін президентсва зелупи закінчився.
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10.01.2025 11:15
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Приговор- 4 года подряд и каждый день отрабатывать на ней без виагры.
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10.01.2025 10:56 Відповісти

Уявив собі той лютий треш... Добряче підтоптана цьотка, на котрій у страшних борошнах конає Донні-https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Вонні... пардон, пан Трумп.
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10.01.2025 22:56 Відповісти
Да, такая как она сейчас приснится- трусами не отмахаешься.
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11.01.2025 09:07 Відповісти

Ну-у-у, як сказати... Бувають і гірші цьотки. В даному разі після трьох чарок чогось міцного вона виглядатиме цілком презентабельно. Особливо, якщо після тих трьох чарок вчасно зняти з носа окуляри і уявити, що з зором все гаразд...
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11.01.2025 20:54 Відповісти
Суд - вирок - в'язниця ... і що тоді - нові вибори президента ?
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10.01.2025 10:56 Відповісти
сам себе помилує, законодавство Штатів це дозволяє та конфлікту інтересів не вбачає
до того ж Президент США не несе юридичної відповідальності за свої рішення,
тіко процедура імпічменту
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10.01.2025 11:00 Відповісти
Раніше суддя Хуан Мерчан зазначив, що не планує засуджувати Трампа до реального тюремного ув'язнення чи інших покарань. Джерело: https://censor.net/ua/n3529501
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10.01.2025 11:06 Відповісти
Так Трамп тепер сам собі суддя. Як ЗЄ.

Як він там казав, щодо того що тепер може будь-кого на вулиці при свідках вбити і нічого йому не буде...
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10.01.2025 10:57 Відповісти
Який у американців сексуально потужний президент! Куди там нашому членограю...
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10.01.2025 11:00 Відповісти
Вашому ***** ти хотів сказати ?
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10.01.2025 11:02 Відповісти
то ти зебіл ? мої тобі співчуття
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10.01.2025 11:09 Відповісти
собі поспівчувай ... під час війни гавкати на президента України може лише ворог !
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10.01.2025 11:14 Відповісти
термін президентсва зелупи закінчився.
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10.01.2025 11:15 Відповісти
це потужно та незламно
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10.01.2025 11:40 Відповісти
Треба тікати до Ростова.
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10.01.2025 11:00 Відповісти
Нє вінаватий он-ана сама прішла...
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10.01.2025 11:01 Відповісти
у них еще и отчетность есть в этих делах?)))
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10.01.2025 11:07 Відповісти
Так цей старець навіть не з своєї кишені шльондрі платив, а це ще більший злочин
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10.01.2025 11:12 Відповісти
а в тюрмі щас сніданок , макарони
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10.01.2025 11:13 Відповісти
Спагетті.
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10.01.2025 11:53 Відповісти
Та вже мабуть до лампочки йому той вирок. Чотири роки телилися, щоб придурок і злочинець став президентом, це *** якийсь сюр…
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10.01.2025 11:14 Відповісти
Суддя Хуан сказав шо Трамп поза підозрою - ну не будуть в саміи демократичніи краіні тягнути президента до буцегарні
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10.01.2025 11:15 Відповісти
угу ... навіть якщо він і винен
Перед законом рівні всі , але дехто трохи рівніший ...
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10.01.2025 11:19 Відповісти
по попці пошльопають
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10.01.2025 11:26 Відповісти
А наші дебіли на цензорі хізікають. Але в США проти президенти справа відкрити і буде вирок. А в нас і рашкі кримінальна справа про президента навіть до підозри не дійде. А ініціатора сгноять.
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10.01.2025 11:31 Відповісти
«Підкуп «порно зірки»»- це просто смішно. Притягнуті за вуха звинувачення роздутої Преслі старої історії.
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10.01.2025 11:40 Відповісти
так він же їй партійним баблом платив. Барига як він є
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10.01.2025 12:14 Відповісти
Брехня

https://www.manhattanda.org/wp-content/uploads/2023/04/Donald-J.-Trump-Indictment.pdf Ось звинувачення - Де там сказано про партійні гроші?

Джерело коштів:
Виплата у розмірі $130 000 була здійснена особистим адвокатом Трампа Майклом Коеном перед виборами 2016 року. Сам Коен заявив, що ці кошти пізніше були йому відшкодовані з особистих фондів Дональда Трампа.

Суть звинувачень:
Проблема виникла через те, що ці виплати, як стверджують прокурори, були зафіксовані у фінансовій документації як "юридичні витрати". Це може розглядатися як фальсифікація бізнес-документації, особливо якщо виплати були спрямовані на приховування інформації, яка могла вплинути на вибори.
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10.01.2025 14:15 Відповісти
Так все одно ж барига - заплатив не з "кишенькових", а від своєї контори - щоб менше грошей на персональний рахунок виводилось і менше податку платилось.

Почитай його книжку якусь або щось подібне від його кєнтів по "успішному успіху" - Кійосакі, наприклад. Там часто ідуть поради для суперуспішних комерсів про те як їсти в ресторанах з партнерами та клієнтами і проводити це як бізнес-витрати через фірму. Ну, про те що за цією ж схемою можна не тільки їсти і не тільки з бізнес-партнерами в книжечках сором'язливо не вказують, але суть барижництва від цього не міняється.

А якби він заплатив їй просто з власного рахунку то й питань жодних у суда не виникло.
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27.01.2025 12:47 Відповісти
Там же Донні в......и 80 лямів вже по згвалтуванню.
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10.01.2025 11:45 Відповісти
Донні складе присягу засудженим. Верховний Суд ( 5 до 4) відмовив Донні, а апеляція дозволи прокурору прочитати звіт про фокуси Донні на виборах та секретні документи. Такого орла підпалили, а хотів Нобелівку за утвердження миру.
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10.01.2025 11:50 Відповісти
Оце клоунада , ми малюсінький бродячий цирк шапіто порівняно
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10.01.2025 11:54 Відповісти
І що? А ніщо. Буде тільки виття зебілів, які будуть обурюватись, як це тупі американці проголосували за такого популіста. Правда, зельоні?
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10.01.2025 11:54 Відповісти
Оце позор на весь світ. Злочинець- президент США. Похоже на демократії можна ставити хрест
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10.01.2025 12:01 Відповісти
Наш колишній то хоч вже відсидів ще до президентства. А тут правити буде в полосатому костюмі.
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10.01.2025 12:24 Відповісти
Цирк. Або гра в демократію.
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10.01.2025 12:10 Відповісти
Вперше в історії США посаду президента посяде особа, засуджена за кримінальний злочин.
В новітній історії України вже був подібний прецедент. І все це президентство кримінального злочинця закінчилось погано: повстанням народу, економічною турбулентністю і зубожінням людей, зовнішньою агресією пітьми і відторгненням території держави.
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10.01.2025 12:34 Відповісти
Можете пояснити, що є більшим злочином
можливе навмисне внесення в документацію оплату порнозірці, як "юридичні" послуги
чи
можлива корупція, за торгівлю "іменем" ?

Також по помилуванню

Хантер Байден зізнався в злочинах
2017-2018 роки:
Хантер Байден не сплатив податки на суму понад $1 мільйон, хоча його доходи за ці роки становили кілька мільйонів доларів.

Незаконне володіння зброєю:Жовтень 2018 року:
Хантер Байден придбав вогнепальну зброю, неправдиво заповнивши федеральну анкету, де приховав факт вживання наркотиків.

Нові податкові звинувачення (2024 рік):
2016-2019 роки:
Йому інкримінується несплата податків на суму $1,4 мільйона, ухилення від сплати податків та подання неправдивих податкових декларацій протягом цього періоду.

Помилування президента охоплює період 2014-2024 років, та всіх злочинів котрі можуть бути знайдені.
Чому період помилування значно більший за період зізнань в злочинах?
Чому помилування стосується всіх злочинів, котрі можуть бути знайдені?
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10.01.2025 14:27 Відповісти
Вас дивує, що у США також існує корупція і кумівство на вищих щаблях влади?
І що Ви мали на увазі під терміном "торгівля іменем"?
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10.01.2025 15:37 Відповісти
Згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту Конгреса, Хантер, користувався прізвищем "Байден"
Не тому, що у нього таке прізвище, а що батько з таким самим прізвизем займає "високу посаду"

Не все можуть доказати - но торгівля іменем типу такого
експерт оцінює картину в 10тис, як твір мистецтва невідомого автора,
якщо та сама картина з підписом Хантер Байден, то ціна стає більше в 10 раз
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10.01.2025 17:41 Відповісти
і деякі хомячки думають, що ці люди не беруть нас в нато через корупцію 🤣
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10.01.2025 17:47 Відповісти
обоє рябоє
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10.01.2025 17:48 Відповісти
https://t.me/channel5UA/115966 Знову Трамп і знову скандал

Під час візиту сина Дональда Трампа місцеві жителі у кепках "Make America Great Again" закликали майбутнього президента США придбати острів.

Однак датська медіа-компанія DR повідомляє, що люди Трампа підкупили бездомних і соціально незахищених людей, щоб ті зіграли роль прихильників новообраного президента США.
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10.01.2025 15:19 Відповісти
волеізявленіє свабодного народа даунбаса. Десь я вже це чув. Путін введі. Трамп купи.
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10.01.2025 17:49 Відповісти
 
 