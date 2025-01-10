Трампу сьогодні оголосять вирок у справі про підкуп порнозірки Деніелс

Сьогодні, 10 січня, обраному президентові США Дональду Трампу буде оголошено вирок у справі про фальсифікацію звітності для приховування виплат за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Трамп напередодні звернувся до Верховного суду з проханням зупинити провадження після того, як Апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив його спробу відкласти слухання.

Натомість Верховний суд відмовився задовольнити запит і постановив, що вирок може бути оголошено.

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Трамп, ймовірно, з'явиться на слуханнях по відеозв’язку. У нього також буде можливість виступити.

Раніше суддя Хуан Мерчан зазначив, що не планує засуджувати Трампа до реального тюремного ув’язнення чи інших покарань.

Трамп може стати першою особою на посаді президента США, засудженою за злочин.

Суддя у Нью-Йорку 16 грудня 2024 року відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у справі про незаконне витрачання коштів із виборчого фонду під час виборчої кампанії 2016 року.

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