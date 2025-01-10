Трампу сьогодні оголосять вирок у справі про підкуп порнозірки Деніелс
Сьогодні, 10 січня, обраному президентові США Дональду Трампу буде оголошено вирок у справі про фальсифікацію звітності для приховування виплат за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Трамп напередодні звернувся до Верховного суду з проханням зупинити провадження після того, як Апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив його спробу відкласти слухання.
Натомість Верховний суд відмовився задовольнити запит і постановив, що вирок може бути оголошено.
Трамп, ймовірно, з'явиться на слуханнях по відеозв’язку. У нього також буде можливість виступити.
Раніше суддя Хуан Мерчан зазначив, що не планує засуджувати Трампа до реального тюремного ув’язнення чи інших покарань.
Трамп може стати першою особою на посаді президента США, засудженою за злочин.
Суддя у Нью-Йорку 16 грудня 2024 року відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у справі про незаконне витрачання коштів із виборчого фонду під час виборчої кампанії 2016 року.
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Уявив собі той лютий треш... Добряче підтоптана цьотка, на котрій у страшних борошнах конає Донні-https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Вонні... пардон, пан Трумп.
Ну-у-у, як сказати... Бувають і гірші цьотки. В даному разі після трьох чарок чогось міцного вона виглядатиме цілком презентабельно. Особливо, якщо після тих трьох чарок вчасно зняти з носа окуляри і уявити, що з зором все гаразд...
до того ж Президент США не несе юридичної відповідальності за свої рішення,
тіко процедура імпічменту
Як він там казав, щодо того що тепер може будь-кого на вулиці при свідках вбити і нічого йому не буде...
Перед законом рівні всі , але дехто трохи рівніший ...
https://www.manhattanda.org/wp-content/uploads/2023/04/Donald-J.-Trump-Indictment.pdf Ось звинувачення - Де там сказано про партійні гроші?
Джерело коштів:
Виплата у розмірі $130 000 була здійснена особистим адвокатом Трампа Майклом Коеном перед виборами 2016 року. Сам Коен заявив, що ці кошти пізніше були йому відшкодовані з особистих фондів Дональда Трампа.
Суть звинувачень:
Проблема виникла через те, що ці виплати, як стверджують прокурори, були зафіксовані у фінансовій документації як "юридичні витрати". Це може розглядатися як фальсифікація бізнес-документації, особливо якщо виплати були спрямовані на приховування інформації, яка могла вплинути на вибори.
Почитай його книжку якусь або щось подібне від його кєнтів по "успішному успіху" - Кійосакі, наприклад. Там часто ідуть поради для суперуспішних комерсів про те як їсти в ресторанах з партнерами та клієнтами і проводити це як бізнес-витрати через фірму. Ну, про те що за цією ж схемою можна не тільки їсти і не тільки з бізнес-партнерами в книжечках сором'язливо не вказують, але суть барижництва від цього не міняється.
А якби він заплатив їй просто з власного рахунку то й питань жодних у суда не виникло.
В новітній історії України вже був подібний прецедент. І все це президентство кримінального злочинця закінчилось погано: повстанням народу, економічною турбулентністю і зубожінням людей, зовнішньою агресією пітьми і відторгненням території держави.
можливе навмисне внесення в документацію оплату порнозірці, як "юридичні" послуги
чи
можлива корупція, за торгівлю "іменем" ?
Також по помилуванню
Хантер Байден зізнався в злочинах
2017-2018 роки:
Хантер Байден не сплатив податки на суму понад $1 мільйон, хоча його доходи за ці роки становили кілька мільйонів доларів.
Незаконне володіння зброєю:Жовтень 2018 року:
Хантер Байден придбав вогнепальну зброю, неправдиво заповнивши федеральну анкету, де приховав факт вживання наркотиків.
Нові податкові звинувачення (2024 рік):
2016-2019 роки:
Йому інкримінується несплата податків на суму $1,4 мільйона, ухилення від сплати податків та подання неправдивих податкових декларацій протягом цього періоду.
Помилування президента охоплює період 2014-2024 років, та всіх злочинів котрі можуть бути знайдені.
Чому період помилування значно більший за період зізнань в злочинах?
Чому помилування стосується всіх злочинів, котрі можуть бути знайдені?
І що Ви мали на увазі під терміном "торгівля іменем"?
Не тому, що у нього таке прізвище, а що батько з таким самим прізвизем займає "високу посаду"
Не все можуть доказати - но торгівля іменем типу такого
експерт оцінює картину в 10тис, як твір мистецтва невідомого автора,
якщо та сама картина з підписом Хантер Байден, то ціна стає більше в 10 раз
Під час візиту сина Дональда Трампа місцеві жителі у кепках "Make America Great Again" закликали майбутнього президента США придбати острів.
Однак датська медіа-компанія DR повідомляє, що люди Трампа підкупили бездомних і соціально незахищених людей, щоб ті зіграли роль прихильників новообраного президента США.