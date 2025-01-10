У ЄС побоюються, що Трамп скасує укази Байдена про санкції проти Росії, - FT

Чиновники Європейської комісії ініціювали аналіз сотень президентських указів, запроваджених Джо Байденом, щоб оцінити їхній вплив на ЄС у разі скасування Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше занепокоєння викликають санкції проти Росії, запроваджені через її вторгнення в Україну у 2022 році,

За словами джерел у Брюсселі, ЄС непокоїть те, що Трамп може скасувати укази Байдена просто через їх авторство, не враховуючи потенційних наслідків для європейських союзників.

"Побоювання викликає те, що Трамп скасує рішення тільки тому, що їх ухвалив Байден. Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас", - заявило одне з джерел.

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Окрім санкцій, у Брюсселі розглядають ризики, пов’язані з можливими торговельними конфліктами, зниженням підтримки України, а також змінами у співпраці з питань європейської безпеки й оборони.

Президенські укази

Президентські укази є особистими рішеннями чинного глави держави й можуть бути скасовані наступником у будь-який момент. У минулому Дональд Трамп, після вступу на посаду в 2017 році, скасував зближення з Кубою, вийшов із Паризької угоди щодо клімату та припинив участь США в ядерній угоді з Іраном.

Як повідомляється, влітку 2024 року Єврокомісія створила спеціальну групу високопоставлених чиновників для оцінки потенційних наслідків другого президентства Трампа. Брюссель також сподівається, що навіть у разі скасування указів, Трамп може залишити санкції проти Росії як важіль для можливих переговорів із Москвою.

Представник перехідної команди Трампа наголосив, що новообраний президент отримав мандат на зміну статус-кво у Вашингтоні та виконання своїх передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, Євросоюз говоритиме із майбутньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана також із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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