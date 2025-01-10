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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС побоюються, що Трамп скасує укази Байдена про санкції проти Росії, - FT

ЄС побоюється скасування санкцій проти Росії Трампом

Чиновники Європейської комісії ініціювали аналіз сотень президентських указів, запроваджених Джо Байденом, щоб оцінити їхній вплив на ЄС у разі скасування Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше занепокоєння викликають санкції проти Росії, запроваджені через її вторгнення в Україну у 2022 році,

За словами джерел у Брюсселі, ЄС непокоїть те, що Трамп може скасувати укази Байдена просто через їх авторство, не враховуючи потенційних наслідків для європейських союзників.

"Побоювання викликає те, що Трамп скасує рішення тільки тому, що їх ухвалив Байден. Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас", - заявило одне з джерел.

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Окрім санкцій, у Брюсселі розглядають ризики, пов’язані з можливими торговельними конфліктами, зниженням підтримки України, а також змінами у співпраці з питань європейської безпеки й оборони.

Президенські укази

Президентські укази є особистими рішеннями чинного глави держави й можуть бути скасовані наступником у будь-який момент. У минулому Дональд Трамп, після вступу на посаду в 2017 році, скасував зближення з Кубою, вийшов із Паризької угоди щодо клімату та припинив участь США в ядерній угоді з Іраном.

Як повідомляється, влітку 2024 року Єврокомісія створила спеціальну групу високопоставлених чиновників для оцінки потенційних наслідків другого президентства Трампа. Брюссель також сподівається, що навіть у разі скасування указів, Трамп може залишити санкції проти Росії як важіль для можливих переговорів із Москвою.

Представник перехідної команди Трампа наголосив, що новообраний президент отримав мандат на зміну статус-кво у Вашингтоні та виконання своїх передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, Євросоюз говоритиме із майбутньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана також із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Автор: 

Байден Джо (2888) санкції (11880) Євросоюз (13453) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+3
Сам Донні тримає все в секреті, бо нічого немає за душою. Он домовиться з х.....про рандеву, тоді і скасує санкції-мише друзья.
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10.01.2025 10:55
+3

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10.01.2025 10:59
+2
Єрмак і Сибіга за допомогою "неназваних" джерел у ЕС намагаються тримати в розслабленому тонусі сфінктер своїх виборців у світлі туманного майбуття їхньої зіркової карїєри "із пацанів у пани"...
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10.01.2025 10:55
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Сам Донні тримає все в секреті, бо нічого немає за душою. Он домовиться з х.....про рандеву, тоді і скасує санкції-мише друзья.
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10.01.2025 10:55 Відповісти
МІСІЯ трампа - виглядати людиною що може домовлятись з диктаторами.

МІСІЯ пуйла - увійти в історію як новий сралін

Який буде результат зустрічі? Тільки картинка:

- трамп скаже, що росія йому поклялась не чіпати НАТО, США, не воювати ядеркою й менше дружити з іраном, кндр і китаєм

- пуйло скаже, що не клявся і не почув нічого нового, а "цілі" по Україні - незмінні .

- ніяких змін взагалі в чому небудь не буде. Україна буде нецікава трампу, санкції не знімуть (бо пуйло нічого не дасть взамін), зброя буде (але платитиме ЄС + дерибанитимуть заморожені активи).

- а обіцянка трампа про 24 години/180 днів ... тихо забудеться, як і мільйон інших обіцянок
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10.01.2025 11:52 Відповісти
Єрмак і Сибіга за допомогою "неназваних" джерел у ЕС намагаються тримати в розслабленому тонусі сфінктер своїх виборців у світлі туманного майбуття їхньої зіркової карїєри "із пацанів у пани"...
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10.01.2025 10:55 Відповісти

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10.01.2025 10:59 Відповісти
Але ж бабосики ******* не тільки кацапські олігархи, а й "некорумпована" влада на Заході. Так шо тут Боря промахнувся...
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10.01.2025 11:23 Відповісти
Це не Боря промахнувся - це показник якості всіх цих "санкцій" ... ((
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10.01.2025 11:24 Відповісти
Ну так санкції ж і вводяться "некорумпованими" чиновниками та парламентарями на Заході, щоб з кацапнею і надалі працювати, тільки трошечки тихіше...
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10.01.2025 11:33 Відповісти
Так ото ж ... он - вище тема про транзит кацапської нафти ...
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10.01.2025 12:16 Відповісти
Боря на своїх маленьких рученятах приніс це ***** у кремль на наше горе. Прорахувався мудрий єврей.
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10.01.2025 12:08 Відповісти
він це потім зрозумів
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10.01.2025 17:51 Відповісти
А що у США санкції вводилися одноосібно Байденом без погоддення з парламентом?
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10.01.2025 10:59 Відповісти
А санкции вообще были? Что за наглая ложь?
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10.01.2025 12:03 Відповісти
на папері були
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10.01.2025 17:53 Відповісти
Скасує.Якщо ***** погодиться на мирні переговори. Нажаль. Санкції б мали висіти на паРаші до повернення усіх територій, але усі розуміють, що Трамп їх зніме відразу після підписання миру.
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10.01.2025 12:09 Відповісти
Трамп нічого не скасовує. Навіть якщо дуже хоче.
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10.01.2025 12:43 Відповісти
А вчера это же FT писали что Трамп решительно настроен поддерживать дальше Украину по словам двух анонимных чиновников из ЕС
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10.01.2025 15:18 Відповісти
 
 