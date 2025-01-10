Прем’єрка Данії Фредеріксен хоче провести переговори з Трампом щодо Гренландії

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен запропонувала Дональду Трампу провести переговори на тлі його заяв про взяття під контроль Гренландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Ми запропонували розмову (з Трампом. - Ред.), і я очікую, що вона відбудеться", - сказала глава уряду Данії, додавши, що вона не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа 20 січня.

За словами Фредеріксен, Трамп поки що не відповів на пропозицію.

Вона сказала, що немає також "жодних підстав вважати", що Трамп планує вторгнення в Гренландію. Вона відзначила "тісну співпрацю" між двома союзниками по НАТО.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

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