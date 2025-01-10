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Прем’єрка Данії Фредеріксен хоче провести переговори з Трампом щодо Гренландії

Фредеріксен хоче провести переговори з Трампом щодо Гренландії

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен запропонувала Дональду Трампу провести переговори на тлі його заяв про взяття під контроль Гренландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Ми запропонували розмову (з Трампом. - Ред.), і я очікую, що вона відбудеться", - сказала глава уряду Данії, додавши, що вона не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа 20 січня.

За словами Фредеріксен, Трамп поки що не відповів на пропозицію.

Вона сказала, що немає також "жодних підстав вважати", що Трамп планує вторгнення в Гренландію. Вона відзначила "тісну співпрацю" між двома союзниками по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі порівняли амбіції Трампа щодо Гренландії з російською окупацією України

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Також читайте: США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії, - посольство

Автор: 

Гренландія (79) Данія (776) Трамп Дональд (5815) Фредеріксен Метте (93)


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Топ коментарі
+11
Нах...я підігрувати божевільному?
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10.01.2025 10:24
+9
Це залежить не від віку (Гітлер, наприклад, прийшов до влади, коли йому було 43 роки).
Просто людина,яка повинна була сидіти за гратами за спробу захоплення Капітолію( парламенту), не повинна приймати участь у виборах президента,навіть як виборець...
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10.01.2025 10:53
+6
В Конгресі зараз більшість республіканців, які всі під Трампом ходять. Ще ніколи в США не було такої концентрації влади в одних руках, і ніколи ці одні руки не були такими брудними та самозакоханими.
Русня там окропом сцить від щастя, передчуваючи, як Трамп буде розвалювати флагман демократії просто зсередини.
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10.01.2025 10:40
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Так - шоб не затягувати - а то Трамп кожен день розказує своі хотєлки і молодшии вже прощупував Гренландію на вшивість
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10.01.2025 10:24 Відповісти
Нах...я підігрувати божевільному?
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10.01.2025 10:24 Відповісти
а в часи прем.єра єханурова українська транспортна авіація, яка має багатий досвід в польотах за полярне коло, літаками ан72/74 перевозила датчанам паливо на бази в гренландії...данія готувалась давати відсіч..
що ж сталось нинi?
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10.01.2025 10:50 Відповісти
..ніколи українські літаки Ан-72/74 не перевозили паливо у Гренландії і тим більше НЕ ЛІТАЛИ за Полярне Коло...! Цю місію виконували з бази США Туле на аеродром Стейшен Норд дітаки Іл-76. Спочатку першими були у вересні 2006 року українська приватна авіакомпанія Воларе.... Потім американці на С-130 три роки....а потім з 2010 року українські військові Іл-76 з Мелітополя.
Місія банальна... і не пов*язана з ніякою відсічью. Паливо завозили на Стейшен Норд для нормального функціонування бази на час полярної ночі з АМЕРИКАНСЬКОЇ бази Туле.... бо Стейшен Норд у тей час банально замітало і аеродром не працював....)))
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10.01.2025 12:23 Відповісти
балончик газовий най бере з собою..той маразматік може й за сраку вщипнути
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10.01.2025 10:27 Відповісти
Ну, поки розумно...
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10.01.2025 10:27 Відповісти
Прояв слабкості. Брехун і шахрай тільки своїми розмовами зміг змусити забігати всіх на цирлах.... Правильна стратегія: короткі і сухі коментарі, на кшталт непорушності кордонів, а також додати на острів військового персоналу....
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10.01.2025 10:28 Відповісти
Трамп зробить те що накаже Маск. А Маск- валютний депозит кооперативу ;Озеро;.
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10.01.2025 10:31 Відповісти
Ще до інаугурації Трамп став "проблемою" для світу. Поки що він просто "триндить, "шопопало"... Скоріш всього, з еподачі "обкуреного" Маска. Але, після іаугурації, Трамп змушений буде "фільтрувать базар"... Бо одна справа - "триндіть бидлу" І зовсім інша - ПРАЦЮВАТЬ з Конгресом. Саме Крнгрес "рахує гроші"...
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10.01.2025 10:32 Відповісти
В Конгресі зараз більшість республіканців, які всі під Трампом ходять. Ще ніколи в США не було такої концентрації влади в одних руках, і ніколи ці одні руки не були такими брудними та самозакоханими.
Русня там окропом сцить від щастя, передчуваючи, як Трамп буде розвалювати флагман демократії просто зсередини.
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10.01.2025 10:40 Відповісти
В той Палате сейчас дурдом похлеще "трускавецкого", голосование за временный бюджет это показало. Особо упоротые представители "мага" обвиняли спикера Джонсона в работе на лидера демократов и требовали его отставки. Затем Трамп публично поддержал его и документ приняли, но с огромным скрипом и с учетом некоторых, ключевых пунктов, на которых настаивали демократы. Сейчас же они рубятся по вопросам иммиграции и раскол там уже нешуточный.
Полноты власти Рыжего нет и не будет, а вот тотальный хаос запросто.
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10.01.2025 11:08 Відповісти
Работаєт ********** план.
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10.01.2025 11:10 Відповісти
Не *****, респи поділені на три течії, і трампісти там у меншості. Це Трамп маріонетка респів, а не навпаки.
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10.01.2025 11:42 Відповісти
Так у меншості, що навіть до обрання Трампа, у старому складі Конгресу, нам на півроку допомогу заблокували, через що у значній мірі посипалась Авдіївка, і тепер ми маємо те саме у Покровську.
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10.01.2025 11:45 Відповісти
Вважаю, що Маск транслює те, про що говорять у колі Трампа., Маск - не політик . Тому довго не протримається у рядах любого презідента .
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10.01.2025 13:59 Відповісти
метте, при зустрічі, коли рудий ананіст до тебе наблизиться, відразу обома руками хапай за вуха, різко на себе та коліном в рило.
а вже потім, можна поговорити про плани на майбутнє.
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10.01.2025 10:34 Відповісти
О, пішов торг
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10.01.2025 10:37 Відповісти
Данія має досвід продавати свої острови американцям (Данську Вест-Індію продали у 1917 році за 25 млн.долл. ). Тому не відомо до чого домовляться цим разом.
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10.01.2025 10:38 Відповісти
На мою думку людей старше 70-ти років взагалі не можна допускати до керівництва, а тим більше до керівництва держав, а тим більше до керівництва великих держав з ЯЗ. Вони (ті кому за 70) прекрасно знають, що людина смертна і їм скоро прийде кирдик. А коли вони люди не віруючі, а це в більшості випадків то вони впадаючи в старчиський маразм починають дуркувати, мовляв на останок шороху наведу, а там мені буде пох**. Звучить, звичайно цинічно, але це моя думка на яку я теж маю право.
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10.01.2025 10:40 Відповісти
Це залежить не від віку (Гітлер, наприклад, прийшов до влади, коли йому було 43 роки).
Просто людина,яка повинна була сидіти за гратами за спробу захоплення Капітолію( парламенту), не повинна приймати участь у виборах президента,навіть як виборець...
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10.01.2025 10:53 Відповісти
Янєлоха нам не тільки пенсіонери обрали. А румуна-фашиста взагалі через Інстаграм.
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10.01.2025 10:56 Відповісти
Румун-фашист це хто?
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10.01.2025 11:41 Відповісти
в копілочку: ********-порношутів теж не можна в будь-якому віці
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10.01.2025 10:59 Відповісти
А віруючі в маразм впадають ще до старості. І починається, ми найкращі з нами Бог і ми в рай.
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10.01.2025 11:39 Відповісти
Які переговори, треба копати окопи і мобілізувати з 18 років всіх включно з жінками.
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10.01.2025 10:47 Відповісти
В США вже є тцк?
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10.01.2025 11:38 Відповісти
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10.01.2025 10:50 Відповісти
Дозвольте вставити свої 3 копійки і спробувати пояснити, чому Трамп не ідіот і працює на майбутнє.
У зв'язку з глобальними змінами клімату незмірно зростає роль Арктики, в будь-якому аспекті - логістичному, сировинному, продовольчому, оборонному та ін. А юридично цей регіон не належить нікому. І незабаром за Арктику розпочнеться бійка. І учасників буде троє - США, Китай та росія. А без фізичної присутності армії США в Північній Канаді та Гренландії, їх залишиться двоє - Китай і росія. Не думаю, що армії Канади та Данії зможуть їм завадити. Так що неприємно це все, але логічне пояснення має
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10.01.2025 11:09 Відповісти
А НАТО і американські військові базу для мага-дебілів - це якийсь жарт чи як? Чи Данія і Канада були проти розгортання союзних сил в Арктиці?
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10.01.2025 11:16 Відповісти
Союзні сили це не те.Краще,щоб сили були саме з США.
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10.01.2025 11:25 Відповісти
Не треба так сильно сподіватися на НАТО. Через 70 років після свого створення військовий союз НАТО перетворився на фікцію, а союзні сили НАТО на фікцію у квадраті. Що, турки, греки та іспанці підуть воювати з росією за Арктику?
Дивіться на речі реально. НАТО - це політична організація, яка максимум може виявити неспокій. Реально є армія США. І лише вона може сказати "НІ" світовому бандитизму. А сумний приклад України показує та доводить, що набагато легше не дати бандиту захопити чуже, ніж допустити це, а потім забирати назад
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10.01.2025 11:29 Відповісти
мій комент був про те що зараз абсолютно нічого не заважаю Америці прийти на допомогу Данії якщо вони "не впорається" в Арктиці. І також абсолютно нічого не заважає США розгортати там свої нові бази з її згоди.
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27.01.2025 12:50 Відповісти
Та коли ви вже порозумнішаєте і зрозумієте що війни за територію це рівень 16-19 століття. Зараз такі війни виграти неможливо, тому що перемога буде Піррова в любому випадку.

Це лише ***** живе категоріями минулого і йому скучно без двіжухі.
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10.01.2025 11:37 Відповісти
Мені здається, що з того, що я написав, ви не зрозуміли нічого.
Ваша думка, це думка Західної Європи, яка 80 повоєнних років пила, жерла і розважалася під прикриттям американської військової парасольки. А коли справа дійшла до війни на континенті, виявилося, що у них ні армії, ні озброєнь, ні військової промисловості та без армії США вони повний нуль.
Ось із цього й виходьте. Поки ви наполягаєте на тому, що "війна за території це пережиток минулого", величезний розв'язок Арктики поділять між собою Китай та росія, і не запитають, що ви про це думаєте і подобається це вам чи не подобається. Але на щастя, ще є США, і з цим фактором їм доведеться рахуватися.
А так загалом... Технології змінюються, люди незмінні. І те, що заважало людям жити 200-500-1000 років тому, так само заважає і в 21-му столітті
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10.01.2025 11:48 Відповісти
"А коли справа дійшла до війни на континенті, виявилося, що у них ні армії, ні озброєнь, ні військової промисловості та без армії США вони повний нуль."
Це виявилося лише у Германії. У всіляких іспаній, італій, Португалії особливо потужних армій нема вже багато століть. У армії Франції і Британії е певні проблеми, але повної розрухи нема. З арміею Польщі теж все добре.
А от у розпіареної "фтарой армии мира" виявилося що корупція знищує війська навіть краще за ЯО.

"величезний розв'язок Арктики поділять між собою Китай та росія, і не запитають, "
В найближчі роки ні Китаю, ні тим більше Росії буде не до Арктики.
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10.01.2025 13:16 Відповісти
А що заважає воювати за території зараз? Тобто перемога буде пірровою? У США найсильніша армія в світі всіх часів, приєднати Гренландію це операція на 2-3 дні
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10.01.2025 12:26 Відповісти
2-3 дня. Десь я це чув.
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10.01.2025 13:04 Відповісти
Перемога буде пірровою тому що умовна сторона-переможець отримує розруху на завойованих територіях, розруху в себе мільйони біженців що втратили все, мільйони людей супротивника що втратили все і щей озлоблені на окупантів, втрату дієздатного населення і багато чого.
Тому що ******* зброя це не зброя 100 чи раніше. В Європі до цих пір є поля де були бої першої світової які забруднені нерозіраними снарядами. Про другу взагалі мовчу.

******* війни виграти по класичному сценарію неможливо.
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10.01.2025 13:11 Відповісти
Можливо щоб взяти панаму США достатньо кількох днів і вся Панама під США в Гренландії населення 50 тис на всьому великому острові щоб його взяти під контроль теж багато часу не треба
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10.01.2025 20:22 Відповісти
Панама вже майже століття проситься в склад США.
Окупація гренландії, це війна з європою.
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10.01.2025 20:48 Відповісти
А вам не здається, що особливо останні "одкровення" Трампа - звичайне хамство і просто відсутність розуміння принципів демократії як такої? Людина звикла дивитися на світ лише з точки зору експансії своїх бізнес-володінь і такий світогляд проектує на суспільство, вважаючи себе одноосібним тримачем "пакета акцій" всієї країни. Чого не уявляв - такого ж хамства від Маска (підтрунювання над Трюдо, підтримка ультраправих в Європі, тощо).
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10.01.2025 11:39 Відповісти
Усі, хто мав справу з китайцями, відзначають їхню культурність і ввічливість. Але є одне "але". Звідти, де вони з'являються, їх уже не вибити. Тож...
Виходьте з того, що краще хамуватий, але чесний поліцейський, ніж ввічливий бандит.
Звичайно, хотілося б ввічливого поліцейського, але що вже вродило
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10.01.2025 11:55 Відповісти
Мені здається, що ви нівелюєте значення міжнародного співробітництва, NATO, і чомусь сподіваєтесь на "битву гігантів" і США як одного-єдиного міжнародного поліцейського. Здається все навпаки, якщо дійсно світ поляризується на країни з демократичними цінностями і диктаторськими режимами, чи не доцільно, оцінюючи вже реальну небезпеку забаганок "переділу світу", країнам з демократичним устроєм об'єднатися як в політичному плані, так і в воєнних союзах для того, щоб протистояти імперським замашкам і амбіціям інших, повністю реорганізувати такі імпотентні структури як ООН? І отакі хвалькуваті заяви Трампа, антиєвропейські випади Маска зовсім не на користь об'єднанню, а лише на руку країнам нової "Осі" Москва-Тегеран-Пхеньян (і червоний Китай, що поки вичікує).
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10.01.2025 12:44 Відповісти
Я не те, і я не це. Я реаліст.
І якщо ви застали радянські часи, то повинні пам'ятати анекдот. - Омтиміст вивчає англійську, песиміст вивчає китайську, а реаліст вивчає АК.
Ще раз кажу вам - змінилися технології, люди не змінилися, і від того, що колись брат убив брата кам'яною сокирою, а сьогодні вбиває лазерною рушницею, суть того, що брат вбиває брата не змінюється.
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10.01.2025 12:51 Відповісти
Судячи з дописів Ауслендера, Ізраїль сподівається, що Трамп розв'яже йому руки у питанні щодо Ірану і сектора Газа.
Але це не означає, що Трамп молодець.
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10.01.2025 11:47 Відповісти
Щодо Ірану, може й так.
А щодо Гази...? А що там "розв'язувати"? У військовому сенсі ХАМАС вже давно розпорошили, а все, що приходить зараз має одне пояснення - немає в чистому вигляді терористичної організації ХАМАС і немає в чистому вигляді цивільного населення Гази. Вони перемішані до стану нерозрізнення. І що робити з цією вибухонебезпечною сумішшю не знає ніхто, ні США, ні Ізраїль, і від якого президента воно не залежить.
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10.01.2025 12:07 Відповісти
Недемократичним шляхом вирішується.
Створюється резервація, "чиста зона", і все населення Гази, яке там залишилось, після жорсткої фільтрації переміщується туди. Там очікує, поки ЦАХАЛ не знищить остаточно всі тунелі, склади зброї та інше, потім вже переміщується на те, що залишилось від Гази, і починає будувати новую жізнь під пильним наглядом того ж ЦАХАЛу.
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10.01.2025 12:10 Відповісти
Низзя.
Є ООН і є "прогресивна світова громадськість" і їм глибоко начхати, що там, наприклад, Китай робить з мільйонами уйгурів-мусульман, але негайно збуджуються, коли Ізраїль досягає будь-якого успіху в боротьбі з терористами.
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10.01.2025 12:18 Відповісти
В тому-то і справа. Не дадуть клин клином вибити.
І водночас щось заважає післати обєспокоєнних під три чорти.
У росії ЯЗ і нафта, Китай - світова фабрика, без неї кури загребуть, КНДР та Іран під санкціями десятиліттями, звикли, підтримку мають, і тому їм пох.
А от Ізраїль сам по собі, без зовнішніх зв'язків, не виживе.
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10.01.2025 12:21 Відповісти
він по суті зробив це таким же способом, як путін війшов в Україну. Варварським. Він спокійно міг пояснити свою точку зору канаді і гренландії, окреслити виклики і цивілізовано домовится. Дописи про дівчинку премєру в канаді взагалі за межею. Хамство і неповага. Нормальні люди так себе не ведуть
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10.01.2025 18:00 Відповісти
Згоден з вами.
Тому я написав вище - що вродило, те вродило. Америка світовий поліцейський, і хотілося б, щоб на чолі цієї "поліції" стояла вольова, але вихована людина. Типу Рузвельта, типу Рейгана, типу Кеннеді. Волі у Трампа вистачає, а ось його моральні риси... Невихований хам, коротше. На жаль.
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10.01.2025 19:58 Відповісти
якщо б проблема була тільки в вихованні...якщо він зіллє Україну, то його виховання не матиме жодного значення
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10.01.2025 22:07 Відповісти
В Гренландії будуть бази і стратегічна авіація там буде.Це буде захист всього заходу.А зараз пустує той острів.
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10.01.2025 11:24 Відповісти
.. Військово-повітряна база США Туле вже майже 70 років у Гренландії.... З загоризонтними РЛС .... Нічого там не пустує... Американці там як у себе вдома. )))
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10.01.2025 12:36 Відповісти
Не так як на Алясці.А хочуть,щоб було як на Алясці там ж є і корисні копалини.Від цього буде краще заходу.
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10.01.2025 12:54 Відповісти
..на Алясці теж ОДНА військово-повітряна база США біля Анкориджу. Але ж там недалеко кацапсячі... Правда у кацапсячих там нема баз такого рівня..як у США... а якщо сказати прямо..ЗОВСІМ НЕМА!!! Мрії Трампа залишаться тільки мріями стосовно Канади ..Гренландії... Панамського каналу..тощо. База в Гренландії може бути розширена... і не більш.
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10.01.2025 13:10 Відповісти
Там на Алясці багато авіації базується.За Гренландію вже йдуть перемовини.Канада напевно не буде у складі США.А Гренландія скоріше за все буде.
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10.01.2025 13:18 Відповісти
... ну побачимо..)))))
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10.01.2025 13:27 Відповісти
На Алясці то ціле місто,а не просто база.А в Гренландії малесенька базка,в стороні до США.Це не порівняно.Гренландія під США буде напхана всім,тільки можливо.Це ж буде захист всього заходу.Зараз ж пустує.
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10.01.2025 13:33 Відповісти
.. Ваша заява про малюсеньку базу у Гренландії ( з величезною РЛС загоризонтного обзору ...єдиною на Півночі) ********** мене припинати Вам щось писати...бо коли людина нічого не знає... але вважає себе спеціалістом...нічого розумного надалі не напише. Всього найкращого.
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10.01.2025 13:39 Відповісти
це Вам для розвитку...))) https://tiberius66.livejournal.com/1883152.html
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10.01.2025 13:46 Відповісти
Розміри бази порівняємо?На Алясці сотні літаків може базуватися.

https://mil.in.ua/uk/news/ssha-stvoryat-na-alyastsi-ugrupovannya-iz-100-f-35/
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10.01.2025 14:10 Відповісти
Буде Гренландія під США і буде багато там баз.І ще й корисні копалині.Такі місця не мають пустувати.Або будуть під США,або під китайцями.або навіть під москалями.
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10.01.2025 14:12 Відповісти
На Алясці і тисячі військових базуються,не тільки повітряних сил.А в Гренландії всього кілька сотень.
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10.01.2025 14:14 Відповісти
Ніхто в США навіть не проти цього.Ніяких заяв проти немає.Всі підтримують.
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10.01.2025 12:55 Відповісти
.. точно так..як у нас в Україні ******* і підтримують зеленого...))) І якщо в Україні люди ще знають... де Гренландія... що у світі ... то у США... більшість і уяви не мають..що відбувається у Європі.. Для більшості американців Америка ...ПОВСЮДИ і ВЕСЬ СВІТ!!!)))))
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10.01.2025 13:14 Відповісти
Реально багато хто за Зеленського і навіть зараз.В Америці є в середині частини Європи.Навіщо кудись їхати?
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10.01.2025 13:20 Відповісти
.. а Ви навіть сьогодні вважаєте... що в США ідіотів менш..ніж в Україні? В Україні сила силенна ідіотів. Ні війна..ні кров... ні прості факти ніяк не впливають на ідіотів... Повторюсь... Колись Шарль Де Голль сказав...що всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість. І це стосується всіх країн світу..бо 75-80 відсоткам крім поспати... пожрати... посрати...НІЧОГО БІЛЬШ НЕ ПОТРІБНО!!
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10.01.2025 13:32 Відповісти
Звісно менше.У відсотках.Де Голь дикунів почав пускати у Францію.
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10.01.2025 13:38 Відповісти
Нехай пояснить що там роблять китайці із буровими вишками.
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10.01.2025 11:42 Відповісти
Типа в глаза заглянуть?
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10.01.2025 11:54 Відповісти
Ви не проти повернення Польщі, так сказать, в родную гавань?
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10.01.2025 12:47 Відповісти
Ті німці спочатку нехай звільняться від внутрішньої окупації арабами, бо самі невдовзі будуть звати війська Речі Посполитої в якості визволителів. Бо попередній досвід з асвабадітєлями не сподобався, та й пралок з унітазами шкода.
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10.01.2025 12:57 Відповісти
Польща в НАТО І ЄС.І постійно озброюється.
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10.01.2025 12:57 Відповісти
Прямо ******* Туреччину? Чим саме? Москалям би напихали членів защоку.Не було такого,що хтось там казав.
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10.01.2025 13:04 Відповісти
Тайвань їм також потрібен.Там гроші США.Багато грошей.
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10.01.2025 13:21 Відповісти
розберись спочатку який відсоток ринку займає тайвань а потім пиши свій бред.
за жидів воювати не потрібно, вони і самі собі раду дадуть, що і доказали за ці півтора роки розваливши фактично в одне рило всі проксі армії ірану.
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10.01.2025 13:39 Відповісти
Немає ще там того виробництва і ще довго не буде.TSMC ще довго буде ключовою фабрикою чіпів на Тайвані.
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10.01.2025 13:40 Відповісти
Дивлюсь , кацапе, пропаганду толкаєшь 😃. причому НА ПСЯЧІЙ МОВІ
PVX

Реєстрація: 29.12.2024
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10.01.2025 14:02 Відповісти
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10.01.2025 14:04 Відповісти
На Тайвані сотні мільярдів доларів сконцентровано.
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10.01.2025 14:16 Відповісти
Ну і дура
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10.01.2025 13:29 Відповісти
Схоже Маскотрамп свого добються, ласий шмат землі де є величезні поклади рідкоземельних металів та величезний шмат територіальних вод П.Л.О. з доступом до нафтигазу що сховані поки що під кригою, відійде штатам, куплять вони його чи запропонують Гренландії вибороти незалежність від данії, це вже питання другорядне.
Схоже китайози з тріском програли війну за острів..
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10.01.2025 13:36 Відповісти
Якщо Трамп хоче там робити військову базу, то цей острів могли би зробити по типу Кипру- військова база орендує у Данії , а сам острів- ОФшор.

і Крим Україна могла би віддати ( британцям) в оренду під військову базу , а Крим- офшор.
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10.01.2025 13:54 Відповісти
він пішов стопами путіна
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10.01.2025 18:03 Відповісти
 
 