Прем’єрка Данії Фредеріксен хоче провести переговори з Трампом щодо Гренландії
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен запропонувала Дональду Трампу провести переговори на тлі його заяв про взяття під контроль Гренландії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Ми запропонували розмову (з Трампом. - Ред.), і я очікую, що вона відбудеться", - сказала глава уряду Данії, додавши, що вона не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа 20 січня.
За словами Фредеріксен, Трамп поки що не відповів на пропозицію.
Вона сказала, що немає також "жодних підстав вважати", що Трамп планує вторгнення в Гренландію. Вона відзначила "тісну співпрацю" між двома союзниками по НАТО.
Трамп хоче купити Гренландію
Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.
CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
Будь ласка, зачекайте...
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що ж сталось нинi?
Місія банальна... і не пов*язана з ніякою відсічью. Паливо завозили на Стейшен Норд для нормального функціонування бази на час полярної ночі з АМЕРИКАНСЬКОЇ бази Туле.... бо Стейшен Норд у тей час банально замітало і аеродром не працював....)))
Русня там окропом сцить від щастя, передчуваючи, як Трамп буде розвалювати флагман демократії просто зсередини.
Полноты власти Рыжего нет и не будет, а вот тотальный хаос запросто.
а вже потім, можна поговорити про плани на майбутнє.
Просто людина,яка повинна була сидіти за гратами за спробу захоплення Капітолію( парламенту), не повинна приймати участь у виборах президента,навіть як виборець...
У зв'язку з глобальними змінами клімату незмірно зростає роль Арктики, в будь-якому аспекті - логістичному, сировинному, продовольчому, оборонному та ін. А юридично цей регіон не належить нікому. І незабаром за Арктику розпочнеться бійка. І учасників буде троє - США, Китай та росія. А без фізичної присутності армії США в Північній Канаді та Гренландії, їх залишиться двоє - Китай і росія. Не думаю, що армії Канади та Данії зможуть їм завадити. Так що неприємно це все, але логічне пояснення має
Дивіться на речі реально. НАТО - це політична організація, яка максимум може виявити неспокій. Реально є армія США. І лише вона може сказати "НІ" світовому бандитизму. А сумний приклад України показує та доводить, що набагато легше не дати бандиту захопити чуже, ніж допустити це, а потім забирати назад
Це лише ***** живе категоріями минулого і йому скучно без двіжухі.
Ваша думка, це думка Західної Європи, яка 80 повоєнних років пила, жерла і розважалася під прикриттям американської військової парасольки. А коли справа дійшла до війни на континенті, виявилося, що у них ні армії, ні озброєнь, ні військової промисловості та без армії США вони повний нуль.
Ось із цього й виходьте. Поки ви наполягаєте на тому, що "війна за території це пережиток минулого", величезний розв'язок Арктики поділять між собою Китай та росія, і не запитають, що ви про це думаєте і подобається це вам чи не подобається. Але на щастя, ще є США, і з цим фактором їм доведеться рахуватися.
А так загалом... Технології змінюються, люди незмінні. І те, що заважало людям жити 200-500-1000 років тому, так само заважає і в 21-му столітті
Це виявилося лише у Германії. У всіляких іспаній, італій, Португалії особливо потужних армій нема вже багато століть. У армії Франції і Британії е певні проблеми, але повної розрухи нема. З арміею Польщі теж все добре.
А от у розпіареної "фтарой армии мира" виявилося що корупція знищує війська навіть краще за ЯО.
"величезний розв'язок Арктики поділять між собою Китай та росія, і не запитають, "
В найближчі роки ні Китаю, ні тим більше Росії буде не до Арктики.
Тому що ******* зброя це не зброя 100 чи раніше. В Європі до цих пір є поля де були бої першої світової які забруднені нерозіраними снарядами. Про другу взагалі мовчу.
******* війни виграти по класичному сценарію неможливо.
Окупація гренландії, це війна з європою.
Виходьте з того, що краще хамуватий, але чесний поліцейський, ніж ввічливий бандит.
Звичайно, хотілося б ввічливого поліцейського, але що вже вродило
І якщо ви застали радянські часи, то повинні пам'ятати анекдот. - Омтиміст вивчає англійську, песиміст вивчає китайську, а реаліст вивчає АК.
Ще раз кажу вам - змінилися технології, люди не змінилися, і від того, що колись брат убив брата кам'яною сокирою, а сьогодні вбиває лазерною рушницею, суть того, що брат вбиває брата не змінюється.
Але це не означає, що Трамп молодець.
А щодо Гази...? А що там "розв'язувати"? У військовому сенсі ХАМАС вже давно розпорошили, а все, що приходить зараз має одне пояснення - немає в чистому вигляді терористичної організації ХАМАС і немає в чистому вигляді цивільного населення Гази. Вони перемішані до стану нерозрізнення. І що робити з цією вибухонебезпечною сумішшю не знає ніхто, ні США, ні Ізраїль, і від якого президента воно не залежить.
Створюється резервація, "чиста зона", і все населення Гази, яке там залишилось, після жорсткої фільтрації переміщується туди. Там очікує, поки ЦАХАЛ не знищить остаточно всі тунелі, склади зброї та інше, потім вже переміщується на те, що залишилось від Гази, і починає будувати новую жізнь під пильним наглядом того ж ЦАХАЛу.
Є ООН і є "прогресивна світова громадськість" і їм глибоко начхати, що там, наприклад, Китай робить з мільйонами уйгурів-мусульман, але негайно збуджуються, коли Ізраїль досягає будь-якого успіху в боротьбі з терористами.
І водночас щось заважає післати обєспокоєнних під три чорти.
У росії ЯЗ і нафта, Китай - світова фабрика, без неї кури загребуть, КНДР та Іран під санкціями десятиліттями, звикли, підтримку мають, і тому їм пох.
А от Ізраїль сам по собі, без зовнішніх зв'язків, не виживе.
Тому я написав вище - що вродило, те вродило. Америка світовий поліцейський, і хотілося б, щоб на чолі цієї "поліції" стояла вольова, але вихована людина. Типу Рузвельта, типу Рейгана, типу Кеннеді. Волі у Трампа вистачає, а ось його моральні риси... Невихований хам, коротше. На жаль.
https://mil.in.ua/uk/news/ssha-stvoryat-na-alyastsi-ugrupovannya-iz-100-f-35/
за жидів воювати не потрібно, вони і самі собі раду дадуть, що і доказали за ці півтора роки розваливши фактично в одне рило всі проксі армії ірану.
PVX
Реєстрація: 29.12.2024
Схоже китайози з тріском програли війну за острів..
і Крим Україна могла би віддати ( британцям) в оренду під військову базу , а Крим- офшор.