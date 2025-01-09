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США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії, - посольство

США не планують збільшення військової присутності у Гренландії

Адміністрація США не має наміру збільшувати свою військову присутність на території Гренландії.

Про це пише Reuters із посиланням на речника посольства США в Данії, передає Цензор.НЕТ.

"Немає жодних планів щодо збільшення нинішньої військової присутності Сполучених Штатів у Гренландії. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Копенгагеном і Нууком, щоб забезпечити, що будь-які пропозиції відповідають нашим спільним потребам безпеки", - сказав представник американського посольства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, це не тимчасова примха, - Reuters

Як зазначається, Гренландія має стратегічне значення для США, оскільки її розташування є ключовим для раннього попередження про балістичні ракети. Найкоротший шлях з Європи до Північної Америки проходить через цей острів, що робить його важливим для оборонної стратегії США.

На авіабазі Пітуфік на північному заході Гренландії США зберігають постійну військову присутність.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

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Автор: 

Гренландія (79) США (23054)


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Топ коментарі
+3
Це ж заява посольства "від Байдена"?
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09.01.2025 12:42
+3
ну, всьо!
цей посол, більше не влаштовує трампа ананіста.
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09.01.2025 12:47
+3
навіщо висвітлювати заяву від влади, якої через 12 днів вже не буде? Буде новий президент, нове посольство, нова адміністрація у Білому домі.
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09.01.2025 12:48
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Це ж заява посольства "від Байдена"?
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09.01.2025 12:42 Відповісти
Там військова база США десь з 1941 року.
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09.01.2025 12:44 Відповісти
ну, всьо!
цей посол, більше не влаштовує трампа ананіста.
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09.01.2025 12:47 Відповісти
навіщо висвітлювати заяву від влади, якої через 12 днів вже не буде? Буде новий президент, нове посольство, нова адміністрація у Білому домі.
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09.01.2025 12:48 Відповісти
На американській філії раша24 під назвою Фокс, ведучий розповідав, що він хоче побачити, як Штати військовим шляхом змусять Канаду прийняти пропозиції Трампа.
Американці на виборах "зробили себе"..
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09.01.2025 12:56 Відповісти
Де зробили? Свобода слова вона така, що навіть якщо ти повний рік то можеш говорити свою думку. Ви навіть не знаете який в США інколи треш по телебаченню бувае.
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09.01.2025 13:19 Відповісти
Поки Данія у Євросоюзі Гренландія є власністю Євросоюзу.Проблема в тому,що теперішній час - то час старих пердунів,у яких нема часу на дипломатію,вони хочуть все і відразу...Китай,Штати,рашка - всі оті пердуняри і будуть вирішувати долю світу,отак вони і зійшлися...навряд чи випадково...
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09.01.2025 13:03 Відповісти
Абырвалг !!!
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09.01.2025 13:03 Відповісти
Через десять днів прийде рижий недоносок і скаже що віднині всі закони підписані Байденом не існують. А потім візьме контурні карти і буде перемальовувати границі як йому заманеться. Надіюсь тільки що в Україні десь глибоко під землею на секретному заводі зараз виготовляють ядерну зброю. Інакше буде ******* всім.
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09.01.2025 13:06 Відповісти
Це не так працюе. Ну не мае Трамп абсолютної влади. Не мае і не буде мати. Це маріонетка респів.
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09.01.2025 13:20 Відповісти
Трамп буде давити - Європа слабка як ніколи
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09.01.2025 13:09 Відповісти
Кращого подарунку для кремлівського виродка годі чекати було від Трампа ,я знаю неадекватність але настільки все ніби робить по кремлівській методичці.
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09.01.2025 14:52 Відповісти
 
 