США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії, - посольство

Адміністрація США не має наміру збільшувати свою військову присутність на території Гренландії.

Про це пише Reuters із посиланням на речника посольства США в Данії, передає Цензор.НЕТ.

"Немає жодних планів щодо збільшення нинішньої військової присутності Сполучених Штатів у Гренландії. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Копенгагеном і Нууком, щоб забезпечити, що будь-які пропозиції відповідають нашим спільним потребам безпеки", - сказав представник американського посольства.

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Як зазначається, Гренландія має стратегічне значення для США, оскільки її розташування є ключовим для раннього попередження про балістичні ракети. Найкоротший шлях з Європи до Північної Америки проходить через цей острів, що робить його важливим для оборонної стратегії США.

На авіабазі Пітуфік на північному заході Гренландії США зберігають постійну військову присутність.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

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