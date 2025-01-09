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Новини
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Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, це не тимчасова примха, - Reuters

Трамп всерйоз налаштований купити Гренландію

Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії для розширення впливу Штатів в Західній півкулі та для закріплення своєї спадщини.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

7 січня Трамп не виключив використання військових або економічних дій для взяття заморської данської території під контроль після вступу на посаду 20 січня. Це здивувало європейських союзників, які стурбовані збереженням недоторканності кордонів.

Під час свого першого президентського терміну Трамп коротко обмовився про можливість придбання Гренландії. Його нещодавні коментарі наголошують, що це бажання є глибоко вкоріненою амбіцією, а не тимчасовою примхою.

Один із співрозмовників, поінформований про внутрішні дискусії з Трампом, заявив, що Трамп навряд чи використовуватиме військову силу, щоб отримати контроль над Гренландією.

Читайте: Шольц про заяви Трампа щодо Гренландії: Непорушність кордонів стосується кожної країни

Проте він серйозно налаштований на використання інших засобів, зокрема дипломатичного чи економічного тиску на Данію для придбання Гренландії.

"Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію Сполучених Штатів. Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості до нашого портфелю. Він багато про це говорить", - сказало джерело.

У 1959 році Аляска та Гаваї стали 49 та 50 штатами США, це відбулося за часів президента-республіканця Дуайта Ейзенхауера.

Інший соратник Трампа заявив, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений командою Трампа після його перемоги на президентських виборах. Один із них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".

Трамп назвав потенційне придбання Гренландії імперативом національної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про зазіхання Трампа на Гренландію: Цього, очевидно, не станеться

У Данії заявили, що Гренландія не продається. 

Радники Трампа очікують, що за нової адміністрації зовнішньополітичні ресурси та увага США змістяться в бік Північної та Південної Америки. 

Два радники Трампа, які брали участь у плануванні політики в Латинській Америці, сказали, що той підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки".

Троє нинішніх і колишніх соратників Трампа, які знайомі з його мисленням, сказали, що Трамп також зацікавлений у територіальній експансії як засобі створення довготривалої спадщини, яку пам'ятатимуть наступні покоління.

Також читайте: Глава НАТО прагне переконати Трампа полегшити доступ європейців до американської зброї

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Також читайте: Барро про заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони

Автор: 

Гренландія (79) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+32
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09.01.2025 11:45
+20
дід **** дав?
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09.01.2025 11:43
+20
Звісно що не безхозна. Але як показав досвід останнього десятиліття, так званий цивілізований світ безсилий проти хотєлок старих маразматиків
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09.01.2025 11:50
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дід **** дав?
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09.01.2025 11:43 Відповісти
бере на переляк. він торгаш
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09.01.2025 11:44 Відповісти
санітарів важко залякати - вони ще і не таке бачили.
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09.01.2025 11:47 Відповісти
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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09.01.2025 11:53 Відповісти
Ще один "собіратєль земєль " ??????
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09.01.2025 12:08 Відповісти
буде ще ***** ще більш грандіозних ідей
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09.01.2025 11:44 Відповісти
Можно ще Австралію купити. Теж начебто острів.
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09.01.2025 11:45 Відповісти
Материк.
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09.01.2025 11:48 Відповісти
То поки її Трамп не купив. Потім буде островом.
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09.01.2025 11:51 Відповісти
йому все одно, Головне щоб Австралію з Австрією не сплутав.
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09.01.2025 11:51 Відповісти
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09.01.2025 11:59 Відповісти
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09.01.2025 11:45 Відповісти
Два дєбіла - ето сіла!
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09.01.2025 12:53 Відповісти
кукуха поїхала?
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09.01.2025 11:45 Відповісти
Трампон, купи Антарктиду пока она стОит недорого (после окончания глобального потепления она будет дороже) и у своего нарика Маска купи Марс и переименуй его в Маск.
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09.01.2025 11:46 Відповісти
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09.01.2025 12:22 Відповісти
до чого тут хотєлкі трампа? Гренландія що, безхозна???
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09.01.2025 11:46 Відповісти
Звісно що не безхозна. Але як показав досвід останнього десятиліття, так званий цивілізований світ безсилий проти хотєлок старих маразматиків
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09.01.2025 11:50 Відповісти
"були малі та великі, але прийшов Кольт та зрівняв всіх в правах", те саме я говорю про Ядерку, малі країни обов'язково повинні мати захист від ідіотів та кретинів!
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09.01.2025 11:52 Відповісти
Іронія в тому, що як раз непоширення ядерної зброї і було однією із цілей створення НАТО. Типу США обіцяє захищати невелику країну, бере її під свою ядерну парасольку, а та погоджується не створювати свою ядерну зброю. А Трамп зараз погрожує к херам зламати цю систему.
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09.01.2025 13:18 Відповісти
Нехай придбає або захопить паРашу, там земель багато.
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09.01.2025 11:48 Відповісти
США надрукують трильйон свіжих зелених папірців і куплять Гренландію
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09.01.2025 11:48 Відповісти
Тоді треба виставити ціну трильйон трильйонів.
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09.01.2025 12:05 Відповісти
Якщо ти сам малюєш гроші, то ти зможеш намалювати, будь який номінал...
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09.01.2025 12:10 Відповісти
Навіщо друкувати доллари. Якщо можна все купити за Біткойни які Маск придумав і якими він зараз крутить як хоче. Представте собі як Маск з Трампом будуть за рахунок не існуючої ілюзорної валюти купувати цілі країни і вигравати вибори будь де. А потім одним твітом Маск скаже що біткойн відзавтра =0. Ще й на цьому наробить мільярді зашортивши його.
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09.01.2025 13:00 Відповісти
Може це і правильно лівацька влада Данії не дозволяє користуватися ресурсами які є в Гренландії а острів багатий на ресурси
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09.01.2025 22:34 Відповісти
"...Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію..."

Десь ми вже це чули. Трампу треба змінити прізвище на Трампутін.
Так буде логічніше мавпувати путіна.
І Зеленського запросити - посадити в Гренландії мільйон дерев.
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09.01.2025 11:48 Відповісти
Ага і потім все це заасфальтувати.
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09.01.2025 13:06 Відповісти
Наполеон, Цезар, Македонський, Бісмарк вони теж розширяли території вони погані ??
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09.01.2025 22:33 Відповісти
Поставте себе на місце тих народів, за рахунок яких Наполеон, Цезар, Македонський, Бісмарк розширяли свої території - з цієї точки зору вони були повним лайном. Або ху*лом - як зараз путін, який за рахунок України намагається "розширяти" території. Тож повертаю Вам ваше питання - чи путін поганий?
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10.01.2025 08:06 Відповісти
Путін злочинець і теоррст, але Цезар, Бісмарк, Наполеон, і Македонський шануються у всьому світі це історичні герої, а народи за рахунок яких вони розширялись часто були набагато гірші за них переважно це були дикі тварини зовсім не безневинні жертви
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10.01.2025 08:43 Відповісти
Коли хтось починає говорити, що є народи хороші, а є "набагато гірші" - це шлях у гітлери...
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10.01.2025 08:46 Відповісти
Ще раз ці особистості визнані героями у всьому світі наприклад Ернан Кортес що завоював для Іспанії америку теж герой, їх всіх шанують у всьому світі, виходячи з вашого світогляду всі відомі люди рівня Наполеона і Цезаря погані ??? І так народи є різні не всі є однакові хороші
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10.01.2025 08:49 Відповісти
А що завоював для ******** Франції Наполеон? І що завоював для ******** Італії Цезар? І римлян свого часу, і французів часів Наполеона звідусіль витурили ссаними ганчірками. Теж саме щодо "завоювань" Македонського - що це означає для ******** Греції? Та й досягнення Бісмарка теж поплили в унітаз. Тож "не все так однозначно" - ага?
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10.01.2025 08:57 Відповісти
Ще раз - як Ви пропонуєте визначати який народ кращий, а який гірший?
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10.01.2025 08:59 Відповісти
Історія показує хто гірший а хто ні не я. Цезаря і Наполеона знають у всьому світі і шанують Македонського теж, виходить за вашою логікою вони погані тоді всі відомі люди їх рівня погані я правильно розумію. Ми зараз тут можемо договортись що римська держава це теж погано слідкуючи за вашою логікою так?
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10.01.2025 09:23 Відповісти
Вочевидь, Ви заплуталися у термінології - цих діячів знають - як і гітлера зі сталіним. Але щодо "шанують" - це неправда. Знають і шанують - різні речі. Чому Ви вирішили, що Наполеона шанують? А якщо шанують - то за ЩО, як по вашому?
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10.01.2025 09:27 Відповісти
Можна і простіше - яка, на Вашу думку, відмінність Наполеона від Гітлера?
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10.01.2025 09:29 Відповісти
Можна навіть простіше - щось не чутно, щоб у Польщі шанували Бісмарка, а у Румунії шанували Кортеса. Або у Норвегії шанували Цезаря.
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10.01.2025 09:02 Відповісти
Цікаво - як Ви пропонуєте вирішувати - які народи кращі, а які гірші?
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10.01.2025 08:47 Відповісти
Є ідея ! Треба продати Трампу курську область
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09.01.2025 11:50 Відповісти
І посадити там мульярд дерев...
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09.01.2025 11:50 Відповісти
Купи рф і залий бетоном. Ото буде спадщина, дякуватимуть століттями
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09.01.2025 11:54 Відповісти
Хто хотів бачити початок кінця Світу - відкривайте ширше очі.
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09.01.2025 11:56 Відповісти
Уряд Нідерландів розповсюджує офіційне попередження для населення шоб готувалися до кіздєца. З переліком необхідних речей (павербанки, запас води, їжі, сірники і всяке таке, там досить великий список).
Раніше такого не було. Мабудь подивилися пресконференцію Трампа.
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09.01.2025 11:58 Відповісти
І шо навіть мангали діставати не каже? Не серйозно якось..
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09.01.2025 12:51 Відповісти
"Правительство хочет сделать Нидерланды более устойчивыми к масштабному вооруженному конфликту или другим кризисным ситуациям, таким как наводнения, пандемия или длительный сбой в "жизненно важных процессах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Речь идет также о попытках из-за рубежа дезорганизовать нидерландское общество, вызвать беспорядки или нанести экономический ущерб.

После длительного периода мира, длившегося около 80 лет, осознание возможности войны исчезло, говорит министр юстиции и безопасности Давид Ван Веел. Вместе с министром обороны Рубенсом Брекельмансом он представил подробный план "устойчивости" Нидерландов.

Гражданам рекомендуется иметь дома аварийный набор на случай отключения электроэнергии, отсутствия Wi-Fi и воды из-под крана. Правительство не будет платить за эти наборы, ведь это также ответственность самих людей. "Кроме частных лиц, компании и муниципалитеты также должны создать кризисные сценарии, чтобы подготовиться к худшему", - считает Брекельманс.

Российская агрессия привела к тому, что международная безопасность "стремительно ухудшается", подчеркивают в правительстве. Нидерланды уже являются объектом ежедневных кибератак, шпионажа и саботажа. Если Нидерланды станут более устойчивыми, это также будет сдерживать такие страны, как Россия и Китай, считает Брекельманс.

Правительство уже некоторое время прилагает усилия для повышения устойчивости, иногда в ответ на кибератаки, которые, как подозревают, осуществляются под руководством России. В правительственной программе кабинета министров уже подробно обсуждается необходимость сделать Нидерланды более устойчивыми как в социальном, так и в военном плане.

Теперь все министерства должны составить планы, чтобы обеспечить надлежащую подготовку страны во всех сферах. В 2025 году также будет проведена национальная кампания, чтобы рассказать всем гражданам, что они могут сделать сами, чтобы подготовиться к угрозам.

Брекельманс заявил, что Нидерланды еще не находятся в состоянии войны, "но и не в состоянии мира": "В этой серой зоне мы должны защищаться от гибридных атак и повышать свою военную готовность". В случае войны важно, чтобы голландская экономика продолжала работать, а правительство "оставалось правительством".

Напомним, органы власти в североевропейских государствах обновили советы для своего населения, как выжить в условиях войны или другого похожего кризиса."

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/12/6/7200137/
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09.01.2025 16:09 Відповісти
І правильно але краще б було якби уряд Нідерландів армію нормальну мав, а то Нідерланди останні десятиліття знищували власну армію не фінансували її викидали гроші на мігрантів і непотрібну соціалку
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09.01.2025 22:32 Відповісти
З одного боку - так. Але донедавна Нідерландам не було з ким тут воювати. Які загрози? "Потєшниє войска" Бельгії? Чи Бундесвер з півтора танками і нелітаючими Таурусами?
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10.01.2025 10:39 Відповісти
Та він може хтіти шо завгодно разом с обдолбаним маском. То все куйня
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09.01.2025 11:59 Відповісти
Короче всё ясно. США будет не до Украины. Этот мудак ввергнет весь мир в кошмар. Не удивлюсь если его потом вынесут из Белого дома и линчуют. Совершенно отбитый.
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09.01.2025 12:00 Відповісти
саме страшне, що в світі росте попит на таких кретинів. світ наче знову робить повний оберт колеса історії.
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09.01.2025 12:04 Відповісти
Люди хотят простых решений. В Иране когда шаха сместили выбор сделали бедные муслимы. В США это реднеки. Короче тупые скоты. Которым хорошо заходит популизм.
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09.01.2025 12:07 Відповісти
а у нас що інакше??? "пріколісти" вибрали зелену шоблу
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09.01.2025 12:19 Відповісти
Задовбали ці старі маразматики! Потрібно гнати їх в шию! Всіх, після досягнення пенсійного віку забронити балатуватись в президенти!
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09.01.2025 12:02 Відповісти
Не в возрасте дело. Были нормальные, пожилые политики типа Рейгана и Маккейна, а есть "мальчики сорока двух годиков".
Просто сейчас основной и самой рабочей полит.технологией является примитивнейший популизм, ориентированный на малообразованных и низкоинтеллектуальных представителей вида, которым успешно пользуются различные подонки и проходимцы.
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09.01.2025 13:03 Відповісти
Так, але про маразматиків не потрібно забувати!
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09.01.2025 13:39 Відповісти
"Це здивувало європейських союзників, які стурбовані збереженням недоторканності кордонів"

... і закликали обидві сторони до примирення .

p.s. А якщо без жартів - це сигнал всьому світу. Якщо ти маленька країна і без ядерної зброї - ти тут ніхто.
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09.01.2025 12:03 Відповісти
Данія накрутить таку ціну за цей айсберг, що Трамп від неї відчепится і буде куплять Панамський канал недорого
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09.01.2025 12:03 Відповісти
А Україну він не хоче придбати?
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09.01.2025 12:10 Відповісти
Навіщо, якщо він може її просто поділити з ******?
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09.01.2025 12:26 Відповісти
Навіть Трамп розуміє шо з ************* не можна шось ділити чи домовлятись. Так шо такий варіант не проходить.
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09.01.2025 13:46 Відповісти
Сміх сміхом, але ми цілком можемо опинитися в світі, подібному до 1984. Океанія, Євразія, Остазія. В плані поділу сфер впливу, звісно. Буде щось подібне до Cold War, тільки тепер додасться ще й третя сторона у вигляді Китаю. Воно, звісно, виглядає не надто реалістично, але світ зараз взагалі цікавий стає.
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09.01.2025 12:10 Відповісти
Може. зібрати якимось чином цих старих дібілів та прискорити їх зустріч з дияволом в пеклі?
Боюсь навіть подумати що буде коли медицина навчиться підтримувати цих старпедів до 100 років життя.
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09.01.2025 12:13 Відповісти
Поряд з цими старими завжди молоді та дуже енергійні. Маскаль та Трамп джуніор тому доказ.
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09.01.2025 12:17 Відповісти
Вони мають надію що будуть за спиною старого деменційного діда правити Світом. Адже ми вже бачимо деградацію старця з кожним днем.
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09.01.2025 12:24 Відповісти
А в паРаші синок Патрушева готовий підхопити владу, коли ***** дасть дуба. Потрібні запобіжники проти диктатури і дурості в цілому, а не по персоналіям.
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09.01.2025 13:04 Відповісти
Він ще навіть не починав.
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09.01.2025 12:14 Відповісти
Колись Аляску викупили.Зараз там військові бази стоять.
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09.01.2025 12:15 Відповісти
Фактично цей рижий ідійот виправдовує те, що робить кремлівське чмурло. Він показує на весь світ, що міжнародне право не працює і можна робити все, на що хватить фінансів та зброї. В компанії з шизофреніком-наркоманом Ілоном Маском він дійсно наближає апокаліпсис. Схоже, що ці два дебіла взагалі погано розуміють, що грають з вогнем. Може у Ілона Маска вже готовий і завантажений Старшіп для переселення на Марс?
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09.01.2025 12:15 Відповісти
Так міжнародне право і не працює воно здохло Україні треба було від нього відмовитись ще багато років тому, міжнародне право вже давно не працює ще задовго до анексії Криму а зараз воно здохло
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09.01.2025 22:28 Відповісти
Ходять непідтвержені чутки, що китайські шпигуни таємно розпиляють товчені сушені мухомори над Мар-о-лаго. Тому скоро буде ще багато цікавих ініціатив.
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09.01.2025 12:15 Відповісти
Давно вже треба мовчки готувати свою ядерну зброю. Щоб нею дістати до рашкостану не обовязково мати міжконтинентальні засоби доставки, цілком можна обійтись і дронами.
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09.01.2025 12:20 Відповісти
Он, вообще, представляет какого размера и где она находится эта Гренландия? Он еще захочет там забор поставить от мексиканцев! Все ж лучшем, чем Украине помогать деньгами и оружием - нади купить Гренландию!
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09.01.2025 12:26 Відповісти
Это марионетка путлера натравливающая на сша ее союзников чтобы они отвернулись от сша и повернулись к рахе.Разделяй и властвуй политика.Кого американцы выбрали.
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09.01.2025 12:35 Відповісти
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09.01.2025 12:39 Відповісти
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09.01.2025 12:47 Відповісти
Точне порівняння. Мексиканці також не ******* Америку, як українці кацапів. А Канада - аналог Білорусі, повністю залежить від США у всьому, зокрема ментально.
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09.01.2025 13:09 Відповісти
Мексика це убога кончена дира порівняно з США
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09.01.2025 22:26 Відповісти
Угу, поэтому миллионы мексиканцев уже перебрались в США и каждый год еще десятки тысяч пытаются.
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09.01.2025 22:37 Відповісти
Ну тепер все стає на свої місця. Те що Трамп з ****** і з Сі давно домовились переділити світ і перекроїти границі. Не даремно ж Тампон давить на Україну щоб віддала свою територію *****. Це свого роду прицидент. Далі буде як кажуть пішло-поїхало кожен хто сильніший буде забирати у слабшого що йому захочеться. Орбан який бігає по колу *****-Трамп-Сі-*****... вже ляпнув що світ чекають великі зміни. Сам вже мріє як і йому наділять шмат України.
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09.01.2025 12:55 Відповісти
Так це правильно з часів древнього Єгипту діяло тільки одне право, а саме право сильного чому воно зараз не має діяти, коли міжнародні закони і норми давно здохли і їх ніхто не виконує. Україні теж пора начхати на міжнародні закони
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09.01.2025 22:24 Відповісти
Понєслась. Ера абсолютної вседозволенності для сильних миру сього. Дивно, що Китай ще досі Тайвань не прихопив, сидить, мружиться. Нє, ну якщо цивілізація дозволила ***** окупувати Крим, то чим Гренландія краща?
Боже, не вірю, що це не дурнуватий сон...
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09.01.2025 12:56 Відповісти
Оце експрессія ! Оце рішучість! Молодчина Дональд Фредович! Тільки так він зробить США знову багатою та могутньою супердержавою на яку весь світ буде дивитися з повагою та відданістью.
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09.01.2025 14:21 Відповісти
То хай краще приєднає Україну, замість тієї Гренландії. Я особисто тільки "за"!
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09.01.2025 16:50 Відповісти
Тут варто зрозуміти, або США будуть контролювати Гренландію або це буде робити Китай, чому США мають віддати Гренландію в руки Китаю ?
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09.01.2025 22:22 Відповісти
 
 