Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, це не тимчасова примха, - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії для розширення впливу Штатів в Західній півкулі та для закріплення своєї спадщини.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

7 січня Трамп не виключив використання військових або економічних дій для взяття заморської данської території під контроль після вступу на посаду 20 січня. Це здивувало європейських союзників, які стурбовані збереженням недоторканності кордонів.

Під час свого першого президентського терміну Трамп коротко обмовився про можливість придбання Гренландії. Його нещодавні коментарі наголошують, що це бажання є глибоко вкоріненою амбіцією, а не тимчасовою примхою.

Один із співрозмовників, поінформований про внутрішні дискусії з Трампом, заявив, що Трамп навряд чи використовуватиме військову силу, щоб отримати контроль над Гренландією.

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Проте він серйозно налаштований на використання інших засобів, зокрема дипломатичного чи економічного тиску на Данію для придбання Гренландії.

"Справжньою спадщиною є те, що ви розширили територію Сполучених Штатів. Буквально за 70 років ми не додали жодного об'єкта нерухомості до нашого портфелю. Він багато про це говорить", - сказало джерело.

У 1959 році Аляска та Гаваї стали 49 та 50 штатами США, це відбулося за часів президента-республіканця Дуайта Ейзенхауера.

Інший соратник Трампа заявив, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складений командою Трампа після його перемоги на президентських виборах. Один із них одразу ж привернув його увагу: "Купівля Гренландії".

Трамп назвав потенційне придбання Гренландії імперативом національної безпеки.

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У Данії заявили, що Гренландія не продається.

Радники Трампа очікують, що за нової адміністрації зовнішньополітичні ресурси та увага США змістяться в бік Північної та Південної Америки.

Два радники Трампа, які брали участь у плануванні політики в Латинській Америці, сказали, що той підозріло ставиться до китайського і російського впливу в регіоні, який він розглядає як "задній двір Америки".

Троє нинішніх і колишніх соратників Трампа, які знайомі з його мисленням, сказали, що Трамп також зацікавлений у територіальній експансії як засобі створення довготривалої спадщини, яку пам'ятатимуть наступні покоління.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

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