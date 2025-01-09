УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12035 відвідувачів онлайн
Новини
9 012 42

У Кремлі порівняли амбіції Трампа щодо Гренландії з російською окупацією України

Пєсков порівняв зазіхання Трампа на Гренландію з окупацією територій України

Російська влада уважно стежить за розвитком ситуації навколо Гренландії та планами Дональда Трампа щодо отримання контролю над островом.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН"

"Це питання двосторонніх відносин США і Данії, але Москва уважно спостерігає за розвитком ситуації", - сказав Пєсков.

Він додав, що якщо доля Гренландії повинна залежати від думки її жителів, то слід згадати і думку людей з "нових регіонів Росії", натякаючи на окуповані території України. "Потрібно проявити таку саму повагу до думки цих людей", - зазначив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, це не тимчасова примха, - Reuters

Також він зазначив, що Європа боїться рішуче відповісти на заяви Трампа щодо Гренландії і тому використовує обережні формулювання. Пєсков додав, що Росія розглядає Арктику як свою стратегічну зону інтересів, коментуючи зазіхання США на Гренландію та Канаду.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії, - посольство

Автор: 

Гренландія (79) Пєсков Дмитро (1645) Трамп Дональд (5815)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Хто б сумнівався. Дивно, що так довго мовчали.
показати весь коментар
09.01.2025 13:03
+18
Бидло зраділо що вони не єдині хто патякає про якісь територіальні зазіхання.
показати весь коментар
09.01.2025 13:06
+17
Що там чути на маацьковському свинарнику, кеосраян ще не здох🤔🧐😁 кеосраян, не підведи, кабздон в тебе вірить, тебе чекає місце в першому ряду😆😆😆😝😜
показати весь коментар
09.01.2025 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто б сумнівався. Дивно, що так довго мовчали.
показати весь коментар
09.01.2025 13:03 Відповісти
Звісно, два придурки пара.
показати весь коментар
09.01.2025 13:11 Відповісти
Що там чути на маацьковському свинарнику, кеосраян ще не здох🤔🧐😁 кеосраян, не підведи, кабздон в тебе вірить, тебе чекає місце в першому ряду😆😆😆😝😜
показати весь коментар
09.01.2025 13:04 Відповісти
там багато вільних місць, і кабздон чекає, але вони чомусь не поспішають на концерт.
показати весь коментар
09.01.2025 13:12 Відповісти
Сценарий один, и написан он на Лубянке.
показати весь коментар
09.01.2025 13:04 Відповісти
Або в "Ambrella Corporation".
показати весь коментар
09.01.2025 13:27 Відповісти
Бидло зраділо що вони не єдині хто патякає про якісь територіальні зазіхання.
показати весь коментар
09.01.2025 13:06 Відповісти
так воно і виглядає. Тільки дурак не скористався б такою нагодою і не виправдовував би себе. Захотів Путін Україну - віддайте. Захотів Трамп Канаду - віддайте. Де різниця? Може Путін і Трамп укладуть угоду, як Сталін і Гітлер?
показати весь коментар
09.01.2025 13:07 Відповісти
Тегеран - 43, Ялта - 45. Тільки склад трохи інший: Трмп, ПТН, Сі.
показати весь коментар
09.01.2025 13:30 Відповісти
Интересно, а готовил ли трамп гренландию с помощью пропаганды, так как это делало рф все 34 года в Крыму и на Донбассе? У рф есть мощные пропагандистские инструменты и спецслужбы, а у Украины такого нет. Вот почему мы до сих пор не можем выгнать врага.
показати весь коментар
09.01.2025 13:08 Відповісти
Ви праві. Але манкурти у владі усі від мацкви, ТОМУ САБОТУТЬ СТВОРЕННЯ ТАКИХ ІНСТРУМЕНТІВ.
треба заборонити у світі російські канали і ЗМІ ЯК ТЕРРОРИСТИЧНІ
показати весь коментар
09.01.2025 13:41 Відповісти
Дуже влучне питання. Дуже сумніваюся, що США опустилися аж до такої ницості...
показати весь коментар
09.01.2025 18:42 Відповісти
Рудой еще не в кресле, а уже исправно выполняет задание ботоксного шефа по дальнейшей дестабилизации ситуации в мире. Кажется, что кое-то "зробив себе" 05.11.24.
показати весь коментар
09.01.2025 13:08 Відповісти
Та якраз лохторату Трампа , реднекам, все норм. Вялічіє, Америка грейт егейн, та ін. Постраждають не вони, постраждають інші, не захищені і слабкі країни та народи.
показати весь коментар
09.01.2025 13:17 Відповісти
Схоже, що доля Тайваню вже вирішена. Питання часу коли це відбудеться...
показати весь коментар
09.01.2025 13:10 Відповісти
І не тільки Тайваню...
показати весь коментар
09.01.2025 13:31 Відповісти
От і все. Легалізація кацапської окупації відбулася де факто Трампом. І усі диктатори такі: "А шо, так можна було?!" Тепер маленьким країнам або швидко шукати "кришу" сильних країн, або їх роздеруть і пошматують.
показати весь коментар
09.01.2025 13:11 Відповісти
"Сильних" країн на сьогодні тільки 3: США, Кєтай, московія.
Невдовзі їх залишиться двоє: США і Кєтай.
А згодом станеться Армагедон (Остання Битва між Злом і Злом).
показати весь коментар
09.01.2025 13:35 Відповісти
Радіють шо в них є послідовник - замісь доібатись до рашки - почав насідати на маленьку Данію
показати весь коментар
09.01.2025 13:13 Відповісти
Жаба і гадюка хвалять і підтримують один одного. Куда котиться цей світ
показати весь коментар
09.01.2025 13:14 Відповісти
Ото вам і усі переговори щодо закінчення війни в Україні. Тепер кремляді свого не упустять, будуть перти до останнього...
показати весь коментар
09.01.2025 13:18 Відповісти
А європа, як завжди, боїться рішуче відповісти. Продовжує жувати щмарклі.
показати весь коментар
09.01.2025 13:19 Відповісти
Ну,раз так,то дивно,що москалі пішли війною,а не запропонували купити омоскалені регіони.А тепер подумали " а развє так можна")
показати весь коментар
09.01.2025 13:20 Відповісти
Самий час заявити Китаю про свої претензії на території паРаші.
показати весь коментар
09.01.2025 13:22 Відповісти
Піськова дебіл, не пригадую щоб населення гренландії кричало Трамп введі війська.

А загалом, Трамп просто піздобол. А ******* не мішки тягати.
показати весь коментар
09.01.2025 13:22 Відповісти
Навіть більший чим наш Осел, зі своїми мільярдами та мільйонами та тисячами.
показати весь коментар
09.01.2025 13:31 Відповісти
Саме час кацапні заявити і про Аляску і дізнатися думку алясців, може вони хочуть в родную говєнь.
показати весь коментар
09.01.2025 13:28 Відповісти
У кацапів нема шансів на "сухапутний калідор" до Аляски, а у Трмпа той "калідор" скоро буде!
показати весь коментар
09.01.2025 13:39 Відповісти
Кацапів ніколи не цікавить нічия думка. Всі результати на референдумах вони ФАЛЬСИФІКУВАЛИ! Як і в себе в рашці. Не розумію взагалі нахрена вони ці референдуми проводять? Думають, що прикриються "легітимністю" цих референдумів? Розраховують на наївність оточуючого світу...
показати весь коментар
09.01.2025 14:33 Відповісти
Значить нехай нагадають претензію діду Дональду, що він скаже на цю хотєлку. Може проканає.
показати весь коментар
09.01.2025 17:09 Відповісти
Боже, якій ідіоте той Песков
У Гренландії населення 56600 людини. Це порожня земля, вічна мерзлота

А УКРАІНА- найстаріше поселення на землі ще до Трипільський ери , прабатьківщина европейськоі націі, володар більшої частини ЧЕРНОЗЕМУ НА ПЛАНЕТІ.

блин, хтось вже вбье того дурня?
показати весь коментар
09.01.2025 13:38 Відповісти
Хто вб'є того дурня?
Кєтай. Але не зараз.
показати весь коментар
09.01.2025 13:41 Відповісти
Хто вбье , хто вбье . Так Вам і розкажи . Ви тут явно для розвідки знаходитесь
показати весь коментар
09.01.2025 13:44 Відповісти
Ну от. Спалили "таваріщя па аружию". 😛
показати весь коментар
09.01.2025 13:54 Відповісти
Напевне українцям це не звично, яких усі роки заколихували обіцянками миру, позаблоковості і т.д. Але більшість часу світ саме так і існував. Маленькі, горді, незалежні швидко ставали чиїмось жертвами та васалами, якщо не встигли заручитися надійною "кришею".
показати весь коментар
09.01.2025 14:19 Відповісти
Ну, невже ні у кого з нашого політикуму немає мізків відповісти цим довбойобам, що "думка людей з "нових регіонів Росії" не достовірна, бо сформована на референдумі під дулами автоматів ЗС РФ? Чому ніхто не ткне цих пєскових мордою, що всі ці їхні референдуми не легітимні? Що результати "волевиявлення" людей з "нових регіонів Росії" просто СФАЛЬСИФІКОВАНІ!
Але в Україні нікому це заявити, бо всі політикани зайняті одним: урвати собі побільше грошей!
показати весь коментар
09.01.2025 14:24 Відповісти
100500 разів вже всі про це заявили, скільки то можна жувати вже . . .
показати весь коментар
09.01.2025 20:11 Відповісти
Почалося!
показати весь коментар
09.01.2025 14:24 Відповісти
Трамп рідкісний покидьок!!!
показати весь коментар
09.01.2025 15:47 Відповісти
Заявления Трампа, чтобы бы кто ни говорил о его специфичном хаотическом способе общения с целью выторговать какие-то выгоды для себя / своей корпорации / своей страны, очень вредят имиджу США и целям трансатлантического единства.
В период, когда надо всем вместе бороться з русскими и китайцами, Трамп своими заявлениями вызывает у Европы неуверенность, опасения получить удар в спину от союзника и так далее.
Ну и стоило, конечно, ожидать от русских воплей, а-ля Песков, ВОТ ВИДИТЕ, ОНИ ТАКИЕ САМЫЕ, А ПОЧЕМУ ТОГДА НАМ НЕЛЬЗЯ ?

Выходки Трампа, даже если потом их назовут шуткой, очень-очень-очень плохой сигнал всему миру, что на США шибко надеяться нельзя, что их военные базы - это такой себе аналог Черноморского флота рф в Крыму, что (как говорил старик Черчилль) постоянных друзей не бывает . . .

Плохо. Очень плохо, что он выиграл выборы в США.
показати весь коментар
09.01.2025 20:10 Відповісти
свой свояка видит издалека
трамп може пишатися собою. Самі кацапи його похвалили
показати весь коментар
10.01.2025 01:04 Відповісти
 
 