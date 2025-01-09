У Кремлі порівняли амбіції Трампа щодо Гренландії з російською окупацією України

Російська влада уважно стежить за розвитком ситуації навколо Гренландії та планами Дональда Трампа щодо отримання контролю над островом.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Це питання двосторонніх відносин США і Данії, але Москва уважно спостерігає за розвитком ситуації", - сказав Пєсков.

Він додав, що якщо доля Гренландії повинна залежати від думки її жителів, то слід згадати і думку людей з "нових регіонів Росії", натякаючи на окуповані території України. "Потрібно проявити таку саму повагу до думки цих людей", - зазначив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, це не тимчасова примха, - Reuters

Також він зазначив, що Європа боїться рішуче відповісти на заяви Трампа щодо Гренландії і тому використовує обережні формулювання. Пєсков додав, що Росія розглядає Арктику як свою стратегічну зону інтересів, коментуючи зазіхання США на Гренландію та Канаду.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії, - посольство