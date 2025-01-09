У Кремлі порівняли амбіції Трампа щодо Гренландії з російською окупацією України
Російська влада уважно стежить за розвитком ситуації навколо Гренландії та планами Дональда Трампа щодо отримання контролю над островом.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Це питання двосторонніх відносин США і Данії, але Москва уважно спостерігає за розвитком ситуації", - сказав Пєсков.
Він додав, що якщо доля Гренландії повинна залежати від думки її жителів, то слід згадати і думку людей з "нових регіонів Росії", натякаючи на окуповані території України. "Потрібно проявити таку саму повагу до думки цих людей", - зазначив Пєсков.
Також він зазначив, що Європа боїться рішуче відповісти на заяви Трампа щодо Гренландії і тому використовує обережні формулювання. Пєсков додав, що Росія розглядає Арктику як свою стратегічну зону інтересів, коментуючи зазіхання США на Гренландію та Канаду.
Трамп хоче купити Гренландію
Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.
CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
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треба заборонити у світі російські канали і ЗМІ ЯК ТЕРРОРИСТИЧНІ
Невдовзі їх залишиться двоє: США і Кєтай.
А згодом станеться Армагедон (Остання Битва між Злом і Злом).
А загалом, Трамп просто піздобол. А ******* не мішки тягати.
У Гренландії населення 56600 людини. Це порожня земля, вічна мерзлота
А УКРАІНА- найстаріше поселення на землі ще до Трипільський ери , прабатьківщина европейськоі націі, володар більшої частини ЧЕРНОЗЕМУ НА ПЛАНЕТІ.
блин, хтось вже вбье того дурня?
Кєтай. Але не зараз.
Але в Україні нікому це заявити, бо всі політикани зайняті одним: урвати собі побільше грошей!
В период, когда надо всем вместе бороться з русскими и китайцами, Трамп своими заявлениями вызывает у Европы неуверенность, опасения получить удар в спину от союзника и так далее.
Ну и стоило, конечно, ожидать от русских воплей, а-ля Песков, ВОТ ВИДИТЕ, ОНИ ТАКИЕ САМЫЕ, А ПОЧЕМУ ТОГДА НАМ НЕЛЬЗЯ ?
Выходки Трампа, даже если потом их назовут шуткой, очень-очень-очень плохой сигнал всему миру, что на США шибко надеяться нельзя, что их военные базы - это такой себе аналог Черноморского флота рф в Крыму, что (как говорил старик Черчилль) постоянных друзей не бывает . . .
Плохо. Очень плохо, что он выиграл выборы в США.
трамп може пишатися собою. Самі кацапи його похвалили