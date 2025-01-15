УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини
2 735 15

Сподіваюся, росіяни забезпечуватимуть їх мішками для трупів, бо це їм знадобиться, - Кірбі про втрати військових КНДР у РФ

ЗСУ взяли в полон КНДРівців

В адміністрації чинного президента США Джо Байдена підтвердили, що війська КНДР у Курській області РФ, зазнають дедалі більших втрат. Радник Білого дому Джон Кірбі порадив Кремлю забезпечити північнокорейських військових достатньою кількістю мішків для трупів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі.

"Щодо втрат КНДР в Україні: ми знаємо, що там у боях зростає кількість убитих і поранених північнокорейських солдатів", - зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що не розкриватиме точних цифр, пославшись на те, що це розвідувальна інформація. Однак підтвердив, що військові з Північної Кореї гинуть, дістають поранення, а також потрапляють у полон ЗСУ.

"Мабуть, вони отримали якесь озброєння, певну підготовку від росіян. Я сподіваюся, що росіяни також продовжать забезпечувати їх мішками для трупів, тому що це їм знадобиться, якщо вони збираються далі битися з українськими силами в Курській області",- наголосив представник адміністрації Байдена.

Також читайте: Війська КНДР суттєво ускладнюють боротьбу для України, однак ЗСУ тримають позиції, - Пентагон

За його словами, якщо Путін змушений покладатися на війська з Північної Кореї, то це свідчить про те, в якому відчаї перебуває кремлівський диктатор.

Що передувало?

Раніше розвідка Південної Кореї заявила, що близько 300 КНДРівців вже ліквідовано на Курщині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

Автор: 

КНДР (1301) Кірбі Джон (526)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Це для ціх ліцемерних утирків які вже нарешті ідуть в історію, як якась гра та **********. Але там гинуть в бородьбі з усім мотлохом світу кращі представники України.
показати весь коментар
15.01.2025 09:29 Відповісти
+10
Капець герой, напевно сам пакуватиме після 20 того. А скільки ж вас " героїв" повилазить після війни.
показати весь коментар
15.01.2025 09:28 Відповісти
+6
Но туди влізе 2 корейця
показати весь коментар
15.01.2025 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В епіцентрі мішок для трупа 300 гривень
показати весь коментар
15.01.2025 09:25 Відповісти
А в корейських вонах це скільки?
показати весь коментар
15.01.2025 09:27 Відповісти
Но туди влізе 2 корейця
показати весь коментар
15.01.2025 09:37 Відповісти
Не смішно
показати весь коментар
15.01.2025 09:25 Відповісти
Кірбі боиовии!
показати весь коментар
15.01.2025 09:25 Відповісти
Капець герой, напевно сам пакуватиме після 20 того. А скільки ж вас " героїв" повилазить після війни.
показати весь коментар
15.01.2025 09:28 Відповісти
Це для ціх ліцемерних утирків які вже нарешті ідуть в історію, як якась гра та **********. Але там гинуть в бородьбі з усім мотлохом світу кращі представники України.
показати весь коментар
15.01.2025 09:29 Відповісти
Сам собі купуй, поважай людей які тобі допомогають
показати весь коментар
15.01.2025 09:52 Відповісти
Коли Трамп допоможе, тоді буде інша розмова.
Поки що від його оточення тільки і було чутно, що досить вже витрачатись на цю Україну.
показати весь коментар
15.01.2025 10:08 Відповісти
Москалі їх поважають тому як кільку, по десятку на мішок
показати весь коментар
15.01.2025 09:50 Відповісти
Цікаво, а військова розвідка Південної Кореї вже допитала ціх корейців? Співпраця між розвідками країн СВІТЛА існує ?
показати весь коментар
15.01.2025 10:06 Відповісти
У Південній Кореї зараз при владі промоскальські сили
показати весь коментар
15.01.2025 12:46 Відповісти
Говорять що так . Але Україна має домовлятися з країнами , щоб не бути на самоті з агресором
показати весь коментар
15.01.2025 18:08 Відповісти
Кірбі завжди погано справлявся з емоціями.
показати весь коментар
15.01.2025 11:00 Відповісти
 
 