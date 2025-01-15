Сподіваюся, росіяни забезпечуватимуть їх мішками для трупів, бо це їм знадобиться, - Кірбі про втрати військових КНДР у РФ

В адміністрації чинного президента США Джо Байдена підтвердили, що війська КНДР у Курській області РФ, зазнають дедалі більших втрат. Радник Білого дому Джон Кірбі порадив Кремлю забезпечити північнокорейських військових достатньою кількістю мішків для трупів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі.

"Щодо втрат КНДР в Україні: ми знаємо, що там у боях зростає кількість убитих і поранених північнокорейських солдатів", - зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що не розкриватиме точних цифр, пославшись на те, що це розвідувальна інформація. Однак підтвердив, що військові з Північної Кореї гинуть, дістають поранення, а також потрапляють у полон ЗСУ.

"Мабуть, вони отримали якесь озброєння, певну підготовку від росіян. Я сподіваюся, що росіяни також продовжать забезпечувати їх мішками для трупів, тому що це їм знадобиться, якщо вони збираються далі битися з українськими силами в Курській області",- наголосив представник адміністрації Байдена.

За його словами, якщо Путін змушений покладатися на війська з Північної Кореї, то це свідчить про те, в якому відчаї перебуває кремлівський диктатор.

Що передувало?

Раніше розвідка Південної Кореї заявила, що близько 300 КНДРівців вже ліквідовано на Курщині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.