РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6009 посетителей онлайн
Новости
2 735 15

Надеюсь, россияне будут снабжать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, - Кирби о потерях военных КНДР в РФ

ЗСУ взяли в полон КНДРівців

В администрации действующего президента США Джо Байдена подтвердили, что войска КНДР в Курской области РФ, несут все большие потери. Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал Кремлю обеспечить северокорейских военных достаточным количеством мешков для трупов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби.

"Относительно потерь КНДР в Украине: мы знаем, что там в боях растет количество убитых и раненых северокорейских солдат", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что не будет раскрывать точных цифр, сославшись на то, что это разведывательная информация. Однако подтвердил, что военные из Северной Кореи погибают, получают ранения, а также попадают в плен ВСУ.

"Видимо, они получили какое-то вооружение, определенную подготовку от россиян. Я надеюсь, что россияне также продолжат обеспечивать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, если они собираются дальше сражаться с украинскими силами в Курской области", - подчеркнул представитель администрации Байдена.

Также читайте: Войска КНДР существенно усложняют борьбу для Украины, однако ВСУ держат позиции, - Пентагон

По его словам, если Путин вынужден полагаться на войска из Северной Кореи, то это свидетельствует о том, в каком отчаянии находится кремлевский диктатор.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Автор: 

КНДР (1263) Кирби Джон (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Це для ціх ліцемерних утирків які вже нарешті ідуть в історію, як якась гра та **********. Але там гинуть в бородьбі з усім мотлохом світу кращі представники України.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:29 Ответить
+10
Капець герой, напевно сам пакуватиме після 20 того. А скільки ж вас " героїв" повилазить після війни.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:28 Ответить
+6
Но туди влізе 2 корейця
показать весь комментарий
15.01.2025 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В епіцентрі мішок для трупа 300 гривень
показать весь комментарий
15.01.2025 09:25 Ответить
А в корейських вонах це скільки?
показать весь комментарий
15.01.2025 09:27 Ответить
Но туди влізе 2 корейця
показать весь комментарий
15.01.2025 09:37 Ответить
Не смішно
показать весь комментарий
15.01.2025 09:25 Ответить
Кірбі боиовии!
показать весь комментарий
15.01.2025 09:25 Ответить
Капець герой, напевно сам пакуватиме після 20 того. А скільки ж вас " героїв" повилазить після війни.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:28 Ответить
Це для ціх ліцемерних утирків які вже нарешті ідуть в історію, як якась гра та **********. Але там гинуть в бородьбі з усім мотлохом світу кращі представники України.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:29 Ответить
Сам собі купуй, поважай людей які тобі допомогають
показать весь комментарий
15.01.2025 09:52 Ответить
Коли Трамп допоможе, тоді буде інша розмова.
Поки що від його оточення тільки і було чутно, що досить вже витрачатись на цю Україну.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:08 Ответить
Москалі їх поважають тому як кільку, по десятку на мішок
показать весь комментарий
15.01.2025 09:50 Ответить
Цікаво, а військова розвідка Південної Кореї вже допитала ціх корейців? Співпраця між розвідками країн СВІТЛА існує ?
показать весь комментарий
15.01.2025 10:06 Ответить
У Південній Кореї зараз при владі промоскальські сили
показать весь комментарий
15.01.2025 12:46 Ответить
Говорять що так . Але Україна має домовлятися з країнами , щоб не бути на самоті з агресором
показать весь комментарий
15.01.2025 18:08 Ответить
Кірбі завжди погано справлявся з емоціями.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:00 Ответить
 
 