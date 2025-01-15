Надеюсь, россияне будут снабжать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, - Кирби о потерях военных КНДР в РФ

В администрации действующего президента США Джо Байдена подтвердили, что войска КНДР в Курской области РФ, несут все большие потери. Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал Кремлю обеспечить северокорейских военных достаточным количеством мешков для трупов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби.

"Относительно потерь КНДР в Украине: мы знаем, что там в боях растет количество убитых и раненых северокорейских солдат", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что не будет раскрывать точных цифр, сославшись на то, что это разведывательная информация. Однако подтвердил, что военные из Северной Кореи погибают, получают ранения, а также попадают в плен ВСУ.

"Видимо, они получили какое-то вооружение, определенную подготовку от россиян. Я надеюсь, что россияне также продолжат обеспечивать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, если они собираются дальше сражаться с украинскими силами в Курской области", - подчеркнул представитель администрации Байдена.

По его словам, если Путин вынужден полагаться на войска из Северной Кореи, то это свидетельствует о том, в каком отчаянии находится кремлевский диктатор.

Что предшествовало?

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что около 300 КНДРовцев уже ликвидировано на Курщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.