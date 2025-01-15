США, Південна Корея та Японія провели навчання ВПС із пусками авіабомб

Військові США та Південної Кореї та Японії провели спільні повітряні навчання за участю щонайменше одного бомбардувальника B-1B.

Зазначається, що ці навчання відбулися після нещодавніх запусків Північною Кореєю гіперзвукових балістичних ракет і ракет малої дальності.

Кількість літаків, залучених до перших цього року подібних тренувань, не розголошується, лише зазначається, що в них також брали участь південнокорейські винищувачі F-15K і японські F-2.

Востаннє три сторони проводили такі навчання в листопаді 2024 року.

Метою навчань було посилення спільних можливостей союзників зі стримування та реагування на нові ракетно-ядерні загрози КНДР після заяв Пхеньяна про запуск 6 січня гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності, а також випробування 14 січня кількох балістичних ракет малої дальності.

Як зазначається, додатково до тристоронніх навчань, ВПС Південної Кореї і США окремо провели того ж дня перші в цьому році спільні повітряні навчання з бойовою стрільбою, намагаючись зміцнити свою спільну обороноздатність.

Два винищувачі F-15K 11-го винищувального крила ВПС Південної Кореї і два штурмовики А-10 51-го винищувального крила ВПС США взяли участь у навчаннях з повітряної підтримки, в яких було застосовано близько 20 бомб MK-82.

Нагадаємо, Північна Корея 14 січня вранці, за кілька днів до вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа, провела випробування кількох балістичних ракет малої дальності невстановленого типу, запустивши їх у бік Японського моря.