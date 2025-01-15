США, Южная Корея и Япония провели учения ВВС с пусками авиабомб

Военные США и Южной Кореи и Японии провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного бомбардировщика B-1B.

Отмечается, что эти учения состоялись после недавних запусков Северной Кореей гиперзвуковых баллистических ракет и ракет малой дальности.

Количество самолетов, привлеченных к первым в этом году подобным тренировкам, не разглашается, лишь отмечается, что в них также участвовали южнокорейские истребители F-15K и японские F-2.

Последний раз три стороны проводили такие учения в ноябре 2024 года.

Целью учений было усиление совместных возможностей союзников по сдерживанию и реагированию на новые ракетно-ядерные угрозы КНДР после заявлений Пхеньяна о запуске 6 января гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, а также испытания 14 января нескольких баллистических ракет малой дальности.

Как отмечается, дополнительно к трехсторонним учениям, ВВС Южной Кореи и США отдельно провели в тот же день первые в этом году совместные воздушные учения с боевой стрельбой, пытаясь укрепить свою совместную обороноспособность.

Два истребителя F-15K 11-го истребительного крыла ВВС Южной Кореи и два штурмовика А-10 51-го истребительного крыла ВВС США приняли участие в учениях по воздушной поддержке, в которых было применено около 20 бомб MK-82.

Напомним, Северная Корея 14 января утром, за несколько дней до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа, провела испытания нескольких баллистических ракет малой дальности неустановленного типа, запустив их в сторону Японского моря.