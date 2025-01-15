УКР
Литва готова розглянути можливість відправлення військ в Україну на її запит, - МЗС країни

литовські дрони для України

Литва готова обговорити можливість відправлення військових підрозділів до України, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив у коментарі литовському мовнику LRT, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, у такому випадку Литва обговорюватиме це питання з союзниками, партнерами та самою Україною.

"Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості", - наголосив Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Заході обговорюють можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі перемир’я, - CNN

Він підкреслив, що це питання може бути підняте в рамках спільних консультацій. За словами міністра, Литва завжди брала активну участь у забезпеченні регіональної безпеки.

"Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там", - підсумував Будріс.

Нагадаємо, міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне повідомила, що упродовж цього тижня Литва передасть Україні 4500 дронів, загальна вартість яких становить 5 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва витратить на оборону у 2025 році близько 4% від ВВП

+8
Ось де браття
показати весь коментар
15.01.2025 12:06 Відповісти
+6
Треба задіювати війська НАТО в Україні, інакше прогавлять шанс опанувати хід бойових дій і отримання досвіду.
Ну як не муч українців малим постачанням зброї, ну не може Україна протистояти ядерній державі, яка ще й має найманців зі свої окупованих республік, на боці расії воюють вже корейці, Україна не стягує і ЄС має не "втомлюватись" а посилюватись
показати весь коментар
15.01.2025 12:15 Відповісти
+4
думаю ні !!! кожна країна НАТО буде приймати рішення про введення своїх миротворців в Україну самостійно ...
показати весь коментар
15.01.2025 12:13 Відповісти
для цього потрібна буде згода Угорщини, Словаччини.... і далі по списку.
показати весь коментар
15.01.2025 12:09 Відповісти
а де ви у новині побачили слово "миротворці"?
показати весь коментар
15.01.2025 12:22 Відповісти
раніше були статті про введення миротворців НАТО тільки у випадку перемир'я з паРашею )(уйло !!!
показати весь коментар
15.01.2025 14:40 Відповісти
ще раз - у цій новині нема слова "миротворці".
показати весь коментар
15.01.2025 14:44 Відповісти
Один, возможно два батальона(учитывая размеры ВС Литвы). Для разведения сторон и не более. Не стоит жить фантазиями.
показати весь коментар
15.01.2025 12:12 Відповісти
А ти що пропонуєш, щоб жити без фантазій?
показати весь коментар
15.01.2025 12:25 Відповісти
д'єрмак на лайно зійде але не дозволить.
показати весь коментар
15.01.2025 12:26 Відповісти
 
 