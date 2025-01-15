Литва готова розглянути можливість відправлення військ в Україну на її запит, - МЗС країни
Литва готова обговорити можливість відправлення військових підрозділів до України, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.
Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив у коментарі литовському мовнику LRT, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За його словами, у такому випадку Литва обговорюватиме це питання з союзниками, партнерами та самою Україною.
"Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості", - наголосив Будріс.
Він підкреслив, що це питання може бути підняте в рамках спільних консультацій. За словами міністра, Литва завжди брала активну участь у забезпеченні регіональної безпеки.
"Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там", - підсумував Будріс.
Нагадаємо, міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне повідомила, що упродовж цього тижня Литва передасть Україні 4500 дронів, загальна вартість яких становить 5 млн євро.
Ну як не муч українців малим постачанням зброї, ну не може Україна протистояти ядерній державі, яка ще й має найманців зі свої окупованих республік, на боці расії воюють вже корейці, Україна не стягує і ЄС має не "втомлюватись" а посилюватись