Литва готова рассмотреть возможность отправки войск в Украину по ее запросу, - МИД страны

литовські дрони для України

Литва готова обсудить возможность отправки военных подразделений в Украину, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в комментарии литовскому вещателю LRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, в таком случае Литва будет обсуждать этот вопрос с союзниками, партнерами и самой Украиной.

"Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", - подчеркнул Будрис.

Он подчеркнул, что этот вопрос может быть поднят в рамках совместных консультаций. По словам министра, Литва всегда принимала активное участие в обеспечении региональной безопасности.

"Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", - подытожил Будрис.

Напомним, министр обороны Литвы Довиле Сакалиене сообщила, что в течение этой недели Литва передаст Украине 4500 дронов, общая стоимость которых составляет 5 млн евро.

армия (8514) Литва (2563) война в Украине (5696)
Ось де браття
15.01.2025 12:06 Ответить
Треба задіювати війська НАТО в Україні, інакше прогавлять шанс опанувати хід бойових дій і отримання досвіду.
Ну як не муч українців малим постачанням зброї, ну не може Україна протистояти ядерній державі, яка ще й має найманців зі свої окупованих республік, на боці расії воюють вже корейці, Україна не стягує і ЄС має не "втомлюватись" а посилюватись
15.01.2025 12:15 Ответить
думаю ні !!! кожна країна НАТО буде приймати рішення про введення своїх миротворців в Україну самостійно ...
15.01.2025 12:13 Ответить
для цього потрібна буде згода Угорщини, Словаччини.... і далі по списку.
15.01.2025 12:09 Ответить
а де ви у новині побачили слово "миротворці"?
15.01.2025 12:22 Ответить
раніше були статті про введення миротворців НАТО тільки у випадку перемир'я з паРашею )(уйло !!!
15.01.2025 14:40 Ответить
Один, возможно два батальона(учитывая размеры ВС Литвы). Для разведения сторон и не более. Не стоит жить фантазиями.
15.01.2025 12:12 Ответить
А ти що пропонуєш, щоб жити без фантазій?
15.01.2025 12:25 Ответить
д'єрмак на лайно зійде але не дозволить.
15.01.2025 12:26 Ответить
 
 