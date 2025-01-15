Литва готова рассмотреть возможность отправки войск в Украину по ее запросу, - МИД страны

Литва готова обсудить возможность отправки военных подразделений в Украину, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в комментарии литовскому вещателю LRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, в таком случае Литва будет обсуждать этот вопрос с союзниками, партнерами и самой Украиной.

"Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", - подчеркнул Будрис.

Он подчеркнул, что этот вопрос может быть поднят в рамках совместных консультаций. По словам министра, Литва всегда принимала активное участие в обеспечении региональной безопасности.

"Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", - подытожил Будрис.

Напомним, министр обороны Литвы Довиле Сакалиене сообщила, что в течение этой недели Литва передаст Украине 4500 дронов, общая стоимость которых составляет 5 млн евро.

