Росіяни впустили ФАБ на будинок майора поліції РФ у Курській області, - росЗМІ

Російські війська впустили ФАБ на будинок майора російської поліції в Курській області.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

2 січня у селі Сергіївка Льговського району Курщини із російського літака впала ФАБ, що не вибухнула. На місці утворилася вирва.

Місцеві розповіли, що у будинку на вулиці Центральній, в двір якого впала бомба, живе майор поліції. Постраждалих немає.

Так, зазначає видання, відомо про щонайменше 165 випадків падіння російських авіабомб на території РФ та окупованих територіях України у 2024 році, а також про 4 випадки у 2025 році.

Читайте: Російська авіація за день втратила одразу три ФАБ-250 у Бєлгородської області,- росЗМІ

Топ коментарі
+35
Да ***, ну чому не вибухнула?
15.01.2025 12:18 Відповісти
+17
Шкода , що не вибухнула ... але пілота кацапського літака можна почесною грамотою нагородити !
15.01.2025 12:20 Відповісти
+9
Ну нічого вправно зробити не можуть!!!
15.01.2025 12:21 Відповісти
Да ***, ну чому не вибухнула?
15.01.2025 12:18 Відповісти
Закон Мерфі - якщо щось може "піти не так" - воно "піде не так" з величезною ймовірністю.
15.01.2025 12:23 Відповісти
вони давно перестали вибухати при нештатному скиді. Кацапи внесли якісь зміни у констукцію.
15.01.2025 12:28 Відповісти
Тобто вони внесли зміни у конструкцію щоб бомби не вибухали при нештатному скиді, а внести зміни щоб цих нештатних скидів не траплялось не додумались поки що 🤔
15.01.2025 13:26 Відповісти
Можливо активація детонатора відбувається разом з активацією крил і кріплення до пілона. А тут бомба просто відпала від пілона і це назвали "нештатним сходженням"
15.01.2025 13:46 Відповісти
Шкода , що не вибухнула ... але пілота кацапського літака можна почесною грамотою нагородити !
15.01.2025 12:20 Відповісти
Ще ні, в них героя дають за 150 вбитих москалів, приклад кадирка та його обслуга. А для грамоти мабуть хоч з десяток покласти треба
15.01.2025 12:39 Відповісти
Ну нічого вправно зробити не можуть!!!
15.01.2025 12:21 Відповісти
Жалко шо не зачистили кацапський виводок...
15.01.2025 12:21 Відповісти
Майор образився і будинок зруйнували і сім'я без білої лади залишилася
15.01.2025 12:23 Відповісти
"впала ФАБ, що не вибухнула" - розходимось
15.01.2025 12:31 Відповісти
шкода.... шкода, що не вибухнув, ми сподівались...
15.01.2025 12:32 Відповісти
Бог шельму метит
15.01.2025 13:02 Відповісти
Є надія на такого самого супер-сапера, який залишився без рук і ніг...
15.01.2025 13:09 Відповісти
Мєнт і тут викрутився((((
15.01.2025 13:32 Відповісти
 
 