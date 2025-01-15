Росіяни впустили ФАБ на будинок майора поліції РФ у Курській області, - росЗМІ
Російські війська впустили ФАБ на будинок майора російської поліції в Курській області.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
2 січня у селі Сергіївка Льговського району Курщини із російського літака впала ФАБ, що не вибухнула. На місці утворилася вирва.
Місцеві розповіли, що у будинку на вулиці Центральній, в двір якого впала бомба, живе майор поліції. Постраждалих немає.
Так, зазначає видання, відомо про щонайменше 165 випадків падіння російських авіабомб на території РФ та окупованих територіях України у 2024 році, а також про 4 випадки у 2025 році.
