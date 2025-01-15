РУС
Россияне уронили ФАБ на здание майора полиции РФ в Курской области, - росСМИ

Российские войска уронили ФАБ на дом майора российской полиции в Курской области.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

2 января в селе Сергеевка Льговского района Курской области с российского самолета упала ФАБ, которая не взорвалась. На месте образовалась воронка.

Местные рассказали, что в доме на улице Центральной, во двор которого упала бомба, живет майор полиции. Пострадавших нет.

Так, отмечает издание, известно о по меньшей мере 165 случаях падения российских авиабомб на территории РФ и оккупированных территориях Украины в 2024 году, а также о 4 случаях в 2025 году.

Читайте: Российская авиация за день потеряла сразу три ФАБ-250 в Белгородской области,- росСМИ

война (1437) россия (96899) Курск (1178) ФАБ (29)
Топ комментарии
+35
Да ***, ну чому не вибухнула?
15.01.2025 12:18 Ответить
+17
Шкода , що не вибухнула ... але пілота кацапського літака можна почесною грамотою нагородити !
15.01.2025 12:20 Ответить
+9
Ну нічого вправно зробити не можуть!!!
15.01.2025 12:21 Ответить
Да ***, ну чому не вибухнула?
15.01.2025 12:18 Ответить
Закон Мерфі - якщо щось може "піти не так" - воно "піде не так" з величезною ймовірністю.
15.01.2025 12:23 Ответить
вони давно перестали вибухати при нештатному скиді. Кацапи внесли якісь зміни у констукцію.
15.01.2025 12:28 Ответить
Тобто вони внесли зміни у конструкцію щоб бомби не вибухали при нештатному скиді, а внести зміни щоб цих нештатних скидів не траплялось не додумались поки що 🤔
15.01.2025 13:26 Ответить
Можливо активація детонатора відбувається разом з активацією крил і кріплення до пілона. А тут бомба просто відпала від пілона і це назвали "нештатним сходженням"
15.01.2025 13:46 Ответить
Шкода , що не вибухнула ... але пілота кацапського літака можна почесною грамотою нагородити !
15.01.2025 12:20 Ответить
Ще ні, в них героя дають за 150 вбитих москалів, приклад кадирка та його обслуга. А для грамоти мабуть хоч з десяток покласти треба
15.01.2025 12:39 Ответить
Ну нічого вправно зробити не можуть!!!
15.01.2025 12:21 Ответить
Жалко шо не зачистили кацапський виводок...
15.01.2025 12:21 Ответить
Майор образився і будинок зруйнували і сім'я без білої лади залишилася
15.01.2025 12:23 Ответить
"впала ФАБ, що не вибухнула" - розходимось
15.01.2025 12:31 Ответить
шкода.... шкода, що не вибухнув, ми сподівались...
15.01.2025 12:32 Ответить
Бог шельму метит
15.01.2025 13:02 Ответить
Є надія на такого самого супер-сапера, який залишився без рук і ніг...
15.01.2025 13:09 Ответить
Мєнт і тут викрутився((((
15.01.2025 13:32 Ответить
 
 