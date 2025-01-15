Россияне уронили ФАБ на здание майора полиции РФ в Курской области, - росСМИ

Российские войска уронили ФАБ на дом майора российской полиции в Курской области.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

2 января в селе Сергеевка Льговского района Курской области с российского самолета упала ФАБ, которая не взорвалась. На месте образовалась воронка.

Местные рассказали, что в доме на улице Центральной, во двор которого упала бомба, живет майор полиции. Пострадавших нет.

Так, отмечает издание, известно о по меньшей мере 165 случаях падения российских авиабомб на территории РФ и оккупированных территориях Украины в 2024 году, а также о 4 случаях в 2025 году.

