Россияне уронили ФАБ на здание майора полиции РФ в Курской области, - росСМИ
Российские войска уронили ФАБ на дом майора российской полиции в Курской области.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
2 января в селе Сергеевка Льговского района Курской области с российского самолета упала ФАБ, которая не взорвалась. На месте образовалась воронка.
Местные рассказали, что в доме на улице Центральной, во двор которого упала бомба, живет майор полиции. Пострадавших нет.
Так, отмечает издание, известно о по меньшей мере 165 случаях падения российских авиабомб на территории РФ и оккупированных территориях Украины в 2024 году, а также о 4 случаях в 2025 году.
