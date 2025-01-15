Сили оборони мають перевагу у застосуванні дронів на Лиманському напрямку, - 63 ОМБр

Наразі українські воїни на Лиманському напрямку мають перевагу над військами РФ у питанні застосування безпілотних літальних апаратів.

Про це заявив командир 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Павло Юрчук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Юрчука, українські бійці використовують безпілотники на оптоволокні, які забезпечують високу точність ударів.

До 80-90% техніки противника знищується нашими дронами та артилерією. Ворогу поки не вдається досягти паритету, наші сили переважають за кількістю і точністю застосування безпілотних систем", - пояснив він.

У питанні забезпечення бригади дронами, а також артилерією, проблем майже немає. Також додав, що забезпечення боєприпасами перебуває на достатньому рівні, хоча досягти ідеалу поки не вдалося. Водночас найбільшою проблемою залишається недостатнє поповнення особового складу. Проте, як наголосив полковник Юрчук, навіть у таких умовах українська армія діє обачно, раціонально використовуючи людські ресурси, на відміну від ворога.

"Для кращого утримання смуги оборони нам дійсно потрібно більше людей. Але навіть маючи тисячі солдатів, ми не будемо застосовувати людський ресурс так, як це роблять росіяни. Ми чудово розуміємо, що одним людським ресурсом ворога не виграти", - наголосив Юрчук.