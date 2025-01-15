Силы обороны имеют преимущество в применении дронов на Лиманском направлении, - 63-я ОМБр

Сейчас украинские воины на Лиманском направлении имеют преимущество над войсками РФ в вопросе применения беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил командир 63-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Павел Юрчук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Юрчука, украинские бойцы используют беспилотники на оптоволокне, которые обеспечивают высокую точность ударов.

До 80-90% техники противника уничтожается нашими дронами и артиллерией. Врагу пока не удается достичь паритета, наши силы преобладают по количеству и точности применения беспилотных систем", - пояснил он.

В вопросе обеспечения бригады дронами, а также артиллерией, проблем почти нет. Также добавил, что обеспечение боеприпасами находится на достаточном уровне, хотя достичь идеала пока не удалось. В то же время самой большой проблемой остается недостаточное пополнение личного состава. Однако, как подчеркнул полковник Юрчук, даже в таких условиях украинская армия действует осмотрительно, рационально используя человеческие ресурсы, в отличие от врага.

"Для лучшего удержания полосы обороны нам действительно нужно больше людей. Но даже имея тысячи солдат, мы не будем применять человеческий ресурс так, как это делают россияне. Мы прекрасно понимаем, что одним человеческим ресурсом врага не выиграть", - подчеркнул Юрчук.