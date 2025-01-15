Бійці із засідки розстрілюють двох російських військових на мотоциклах у Курській області. ВIДЕО

Українські воїни на Курщині влаштували засідку та ліквідували двох російських військових на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських бійців опублікований у соцмережах.

"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу: українські піхотинці із засідки ліквідували їх зі стрілецької зброї. Відео воїнів 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

