Бійці із засідки розстрілюють двох російських військових на мотоциклах у Курській області. ВIДЕО
Українські воїни на Курщині влаштували засідку та ліквідували двох російських військових на мотоциклах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських бійців опублікований у соцмережах.
"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу: українські піхотинці із засідки ліквідували їх зі стрілецької зброї. Відео воїнів 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.
