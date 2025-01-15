УКР
Бійці із засідки розстрілюють двох російських військових на мотоциклах у Курській області. ВIДЕО

Українські воїни на Курщині влаштували засідку та ліквідували двох російських військових на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських бійців опублікований у соцмережах

"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу: українські піхотинці із засідки ліквідували їх зі стрілецької зброї. Відео воїнів 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Російський штурмовик-мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався у стіну. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спостерігають за двома поплічниками, які мотоциклом мчать на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВIДЕО

+21
Там на 0:07 хвилині, від хати, стартував білий пес, який навів шороху, дав команду і бійці її виконали!
15.01.2025 13:34 Відповісти
+15
Супер)))
15.01.2025 13:25 Відповісти
+15
Нових ватників кацапи знайдуть, а от мотоцикли "баби нє наражают"...
15.01.2025 13:36 Відповісти
15.01.2025 13:25 Відповісти
Покатушки!?
15.01.2025 13:25 Відповісти
Мінували?
15.01.2025 13:27 Відповісти
"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу Джерело: https://censor.net/ua/n3530379
15.01.2025 21:00 Відповісти
А навіщо дрон витрачати та мотоцикли знищувати, раз ватників вже знешкодили?!
15.01.2025 13:30 Відповісти
нашим неброньовані мотоцикли не потрібні.
15.01.2025 13:35 Відповісти
На цивільні пікапи та електро велосипеди - шахраї гроші збирають?
15.01.2025 16:53 Відповісти
Нових ватників кацапи знайдуть, а от мотоцикли "баби нє наражают"...
15.01.2025 13:36 Відповісти
Ті двоє ще рухалися, особливо другий
15.01.2025 13:53 Відповісти
По-перше, вони були лише поранені... (той, що далі - точно). По-друге, вони там виставляли протитанкові міни на дорозі. За ********* вимогами, вони повинні знешкоджуваться на місці, шляхом підриву...
15.01.2025 14:19 Відповісти
"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу Джерело: https://censor.net/ua/n3530379
15.01.2025 20:59 Відповісти
Придивися до відео... Вони міни ВИСТАВЛЯЛИ...
15.01.2025 21:14 Відповісти
Вони були ще "300" і ховались за мотоциклами, могли відстрілюватись, тому "контроль" дроном цілком виправданий. Та й знищити техніку теж треба.
15.01.2025 15:52 Відповісти
Сволота! Смерть їм на нашій землі! Воїнам подяка. Хай Бог береже наших захисників!
15.01.2025 13:31 Відповісти
Там на 0:07 хвилині, від хати, стартував білий пес, який навів шороху, дав команду і бійці її виконали!
15.01.2025 13:34 Відповісти
То і є песець (зимовий камуфляж)...
15.01.2025 13:37 Відповісти
предвестник белой Лады
15.01.2025 15:28 Відповісти
То корейців на живця ловили.
16.01.2025 00:39 Відповісти
Доїздились підори....
15.01.2025 13:44 Відповісти
один выйськовий снайпер розрулив би це за 5 сек, без дрона
15.01.2025 13:45 Відповісти
15.01.2025 13:45 Відповісти
Вони мінували, а не розміновували
15.01.2025 13:45 Відповісти
Чудовий результат без переплат...
15.01.2025 14:17 Відповісти
Білому собачці за сумлінне виконання службових обов"язків і виявлення ворога на підході - подвійну порцію корму на вечерю )
15.01.2025 14:39 Відповісти
Пес Сірко спрацював відмінно, представити до нагороди!)
15.01.2025 14:57 Відповісти
Жучку вечером ему приведут
15.01.2025 15:41 Відповісти
Мотоциклісти не туди заїхали (звісно, з їхнього погляду, з нашого саме туди). Психотерапія, на двох вбивць українців стало менше.
15.01.2025 15:03 Відповісти
Не розумію нахрена дрона витрачати на трупи
15.01.2025 15:18 Відповісти
А "трупы" шевелились… смотри внимательнее
15.01.2025 15:32 Відповісти
Чтоб еще так регианалов-опзежистов они же переименовавшиеся Видновлення Украины да их безголовых детей которые в Киеве поют песни шамана перестреливали, а все от безнаказанности, хотя о чем это я, ведь у нас при власти молодежка зеленых регианалов
15.01.2025 16:20 Відповісти
НАХЙ ДРОНОМ МОТОЦИКЛЫ БЫ ЗАБРАЛИ !)
15.01.2025 17:58 Відповісти
Двіжуха
15.01.2025 20:17 Відповісти
 
 