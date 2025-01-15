Бойцы из засады расстреливают двух российских военных на мотоциклах в Курской области. ВИДЕО

Украинские воины на Курщине устроили засаду и ликвидировали двух российских военных на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"Российские байкеры пытались разминировать дорогу в Курской области, но попали в беду: украинские пехотинцы из засады ликвидировали их из стрелкового оружия. Видео воинов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: На Курщине дрон-камикадзе уничтожает автобусную остановку, где стоят оккупанты. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты наблюдают за двумя приспешниками, которые на мотоцикле мчатся на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстелили! Мотоцикл загорелся!". ВИДЕО