17 508 34

Бойцы из засады расстреливают двух российских военных на мотоциклах в Курской области. ВИДЕО

Украинские воины на Курщине устроили засаду и ликвидировали двух российских военных на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"Российские байкеры пытались разминировать дорогу в Курской области, но попали в беду: украинские пехотинцы из засады ликвидировали их из стрелкового оружия. Видео воинов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: На Курщине дрон-камикадзе уничтожает автобусную остановку, где стоят оккупанты. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты наблюдают за двумя приспешниками, которые на мотоцикле мчатся на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстелили! Мотоцикл загорелся!". ВИДЕО

Топ комментарии
+21
Там на 0:07 хвилині, від хати, стартував білий пес, який навів шороху, дав команду і бійці її виконали!
15.01.2025 13:34 Ответить
+15
Супер)))
15.01.2025 13:25 Ответить
+15
Нових ватників кацапи знайдуть, а от мотоцикли "баби нє наражают"...
15.01.2025 13:36 Ответить
Супер)))
15.01.2025 13:25 Ответить
Покатушки!?
15.01.2025 13:25 Ответить
Мінували?
15.01.2025 13:27 Ответить
"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу Джерело: https://censor.net/ua/n3530379
15.01.2025 21:00 Ответить
А навіщо дрон витрачати та мотоцикли знищувати, раз ватників вже знешкодили?!
15.01.2025 13:30 Ответить
нашим неброньовані мотоцикли не потрібні.
15.01.2025 13:35 Ответить
На цивільні пікапи та електро велосипеди - шахраї гроші збирають?
15.01.2025 16:53 Ответить
Нових ватників кацапи знайдуть, а от мотоцикли "баби нє наражают"...
15.01.2025 13:36 Ответить
Ті двоє ще рухалися, особливо другий
15.01.2025 13:53 Ответить
По-перше, вони були лише поранені... (той, що далі - точно). По-друге, вони там виставляли протитанкові міни на дорозі. За ********* вимогами, вони повинні знешкоджуваться на місці, шляхом підриву...
15.01.2025 14:19 Ответить
"Російські байкери намагалися розмінувати дорогу в Курській області, але потрапили в халепу Джерело: https://censor.net/ua/n3530379
15.01.2025 20:59 Ответить
Придивися до відео... Вони міни ВИСТАВЛЯЛИ...
15.01.2025 21:14 Ответить
Вони були ще "300" і ховались за мотоциклами, могли відстрілюватись, тому "контроль" дроном цілком виправданий. Та й знищити техніку теж треба.
15.01.2025 15:52 Ответить
Сволота! Смерть їм на нашій землі! Воїнам подяка. Хай Бог береже наших захисників!
15.01.2025 13:31 Ответить
Там на 0:07 хвилині, від хати, стартував білий пес, який навів шороху, дав команду і бійці її виконали!
15.01.2025 13:34 Ответить
То і є песець (зимовий камуфляж)...
15.01.2025 13:37 Ответить
предвестник белой Лады
15.01.2025 15:28 Ответить
То корейців на живця ловили.
16.01.2025 00:39 Ответить
Доїздились підори....
15.01.2025 13:44 Ответить
один выйськовий снайпер розрулив би це за 5 сек, без дрона
15.01.2025 13:45 Ответить
15.01.2025 13:45 Ответить
Вони мінували, а не розміновували
15.01.2025 13:45 Ответить
Чудовий результат без переплат...
15.01.2025 14:17 Ответить
Білому собачці за сумлінне виконання службових обов"язків і виявлення ворога на підході - подвійну порцію корму на вечерю )
15.01.2025 14:39 Ответить
Пес Сірко спрацював відмінно, представити до нагороди!)
15.01.2025 14:57 Ответить
Жучку вечером ему приведут
15.01.2025 15:41 Ответить
Мотоциклісти не туди заїхали (звісно, з їхнього погляду, з нашого саме туди). Психотерапія, на двох вбивць українців стало менше.
15.01.2025 15:03 Ответить
Не розумію нахрена дрона витрачати на трупи
15.01.2025 15:18 Ответить
А "трупы" шевелились… смотри внимательнее
15.01.2025 15:32 Ответить
Чтоб еще так регианалов-опзежистов они же переименовавшиеся Видновлення Украины да их безголовых детей которые в Киеве поют песни шамана перестреливали, а все от безнаказанности, хотя о чем это я, ведь у нас при власти молодежка зеленых регианалов
15.01.2025 16:20 Ответить
НАХЙ ДРОНОМ МОТОЦИКЛЫ БЫ ЗАБРАЛИ !)
15.01.2025 17:58 Ответить
Двіжуха
15.01.2025 20:17 Ответить
 
 