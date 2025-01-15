Бойцы из засады расстреливают двух российских военных на мотоциклах в Курской области. ВИДЕО
Украинские воины на Курщине устроили засаду и ликвидировали двух российских военных на мотоциклах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских бойцов опубликована в соцсетях.
"Российские байкеры пытались разминировать дорогу в Курской области, но попали в беду: украинские пехотинцы из засады ликвидировали их из стрелкового оружия. Видео воинов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.
