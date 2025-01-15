Мінкультури не може прибрати екстрасенсів з телемарафону

Міністерство культури та стратегічних комунікацій не може впливати на показ у телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про езотериків, нумерологів, екстрасенсів та представників недоказової медицини.

Про це йдеться у відповіді на запит Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", - зазначили там.

У міністерстві наголосили, що Конституція України та закони забороняють цензуру та не вмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мережею поширилося фейкове повідомлення про хакерську атаку на телемарафон: попереджали про удар "Орешником"

6 січня 2025 року в ефірі телемарафону в часовому слоті телеканалу "1+1" вийшов сюжет під назвою "Астрологічний прогноз на 2025 рік". У цьому сюжеті кореспондент телеканалу інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики фен-шуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій, весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа й підписання угод.

Журналісти телеканалу в сюжеті не ставлять під сумнів вищезгадані езотеричні практики, а лише наголошують, що "чи вірити в ці передбачення, чи не вірити в ці передбачення, кожен для себе вирішує сам".

Нагадаємо, раніше у Євросоюзі розкритикували телемарафон "Єдині новини" та закликали Україну до відновлення роботи мовників

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП за народні гроші наймає "екстрасенсів", "ворожок" та "відьом", щоб маніпулювати людьми та збільшити свою підтримку, - Ар’єв