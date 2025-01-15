УКР
Мінкультури не може прибрати екстрасенсів з телемарафону

Мінкульт не може прибрати екстрасенсів з телемарафону

Міністерство культури та стратегічних комунікацій не може впливати на показ у телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про езотериків, нумерологів, екстрасенсів та представників недоказової медицини.

Про це йдеться у відповіді на запит Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", - зазначили там.

У міністерстві наголосили, що Конституція України та закони забороняють цензуру та не вмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мережею поширилося фейкове повідомлення про хакерську атаку на телемарафон: попереджали про удар "Орешником"

6 січня 2025 року в ефірі телемарафону в часовому слоті телеканалу "1+1" вийшов сюжет під назвою "Астрологічний прогноз на 2025 рік". У цьому сюжеті кореспондент телеканалу інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики фен-шуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій, весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа й підписання угод.

Журналісти телеканалу в сюжеті не ставлять під сумнів вищезгадані езотеричні практики, а лише наголошують, що "чи вірити в ці передбачення, чи не вірити в ці передбачення, кожен для себе вирішує сам".

Нагадаємо, раніше у Євросоюзі розкритикували телемарафон "Єдині новини" та закликали Україну до відновлення роботи мовників

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП за народні гроші наймає "екстрасенсів", "ворожок" та "відьом", щоб маніпулювати людьми та збільшити свою підтримку, - Ар’єв

ворожки (5) Міністерство культури (771) телебачення (1175) марафон (118) телемарафон (28)
+33
Нельзя их убирать. Это светочи и маяки 73%-ных дегенератов на следующих выборах.
15.01.2025 13:50
+23
15.01.2025 14:02
+22
Хто ж їх прибере, коли вони розповідають у передбаченнях про найвеличніші перемоги Найвеличнішого...
15.01.2025 13:50
Нельзя их убирать. Это светочи и маяки 73%-ных дегенератов на следующих выборах.
15.01.2025 13:50
15.01.2025 14:02
Урінотєрапєвт???
15.01.2025 14:15
Та ні, просто на на смак визначає наступного міністра
15.01.2025 14:29
А до чого ти приплів тут Порошенка?
15.01.2025 14:30
Порошенко ему в штаны насрал.
15.01.2025 14:47
Кстати, насчёт 2% ты почти угадал. Я голосовал в 1-м туре ЗА Кошулинского, а во 2-м ПРОТИВ Янелоха. И так я буду делать всегда пока буду при памяти.
15.01.2025 14:49
Коли ви вже зрозумієте що президент не класний паца, який вміє поржать і шашлики, а найнятий за гроші на роботу чувак.
І це не нагорода а звичайне робоче місце де має сидіти профі. Який просто виконує роботу щоб все не завалилось к ху'ям.

А поки ви обираєте царя, президентами у вас будуть зеленські...
15.01.2025 15:20
всі ці шарлатани дітки проти головного нумеролога та екстрасенса ЗЄльоного з його бандою.

задурити голову 73% українців жодна циганка не зможе

.
15.01.2025 14:27
Хто ж їх прибере, коли вони розповідають у передбаченнях про найвеличніші перемоги Найвеличнішого...
15.01.2025 13:50
одного "за два-три недели" все ж таки прибрали - Люську-ворожку
.

.
15.01.2025 14:29
Тоді стає питання. Якщо не можуть впливати то наюха тоді той мараХВон? Його ж і створювали, як нам кажуть, на період воєнного стану, щоб впливати та інформаційний простір...
15.01.2025 13:51
Вони забрехалися.
15.01.2025 14:56
Не Міністерство культури керує "культуркою" в інфопросторі України, а ОПа.
15.01.2025 13:53
Уся Україна не може прибрати "езотериків, нумерологів, екстрасенсів" і прочіх шарамижників які постіно брешуть і вішають локшину людям на вуха типу Арестовича, Подоляка чи Литвина, та й самого Зеленського, ні з Банкової, ні з Грушевського - то що вже говорити про телемарафон.
15.01.2025 13:54
То в нас все по фен - шую? - чи по ***?
15.01.2025 13:54
По ******** фен-шую
15.01.2025 15:03
їх не можно прибрати. Всю цю шелупонь кришує влада, бо вони їй потрібні для оболванювання населення.
15.01.2025 13:56
Дідусь ще після війни показував свої бойових нагороди, вже не пам'ятаю, два ордена та дві медалі за відвагу. А коли я побачив що в другій коробці ще кучу медалей і запитав його, то він відповів, що це побрякушкі яки давали всім оптом. За узяття, до річниці і так далі так і зараз є боевие нагороди, а є для слуг і їх шушвалі. Погано тільки що одні герої життя і здоров'я поклали, а слуги до дня народження виписують
15.01.2025 14:15
тоді хай на побрякушках не пишуть "гордість і слава України".
15.01.2025 14:41
Хіба вони напишуть для лисого наприклад, що це побрякушка на днюху?
15.01.2025 15:06
у лисого там повинно бути написано "*****".
15.01.2025 15:29
Баба Ванга - наше всьо....
15.01.2025 13:58
15.01.2025 13:58
Правильно.Їм же там з бюджету бабло платять,ще певно і діляться з ким потрібно.
А на дрони будемо ми донатити.
А на дрони будемо ми донатити.
15.01.2025 14:01
Так цей марафон за бюджетні гроші. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон.
Я його не дивлюсь, поверніть мені мою частку.
15.01.2025 14:03
Ага, влада отой шабаш фінансує з наших гаманців а впливу немає. То для чого така влада, щоб патріотів судити?
15.01.2025 14:03
от с***а 3.14дараси
15.01.2025 14:04
А хто ще зможе передбачити перемогу на виборах, і порадити слугам як правильно перемогти нашу економіку, і самим залишитися при справах. Тільки всевидющі і можуть. А ще і коли пора втікати з країни.
15.01.2025 14:05
Та залиште екстрасенсів спокої, приберіть телемарафон!
15.01.2025 14:11
Хтось там про Конституцію каже? І про заборону нею ЦЕНЗУРИ? То хай пояснить нам "Міністерство культурки", куди поділися опозиційні канали?
15.01.2025 14:11
Так у них иам найпотужніший кожну неділю перемагає
15.01.2025 14:14
Тобто, повна бездіяльність та немічність керівників ВРУ, КМУ і ОПУ з РНБОУ щодо наведення ладу в інформаційному просторі України?
Біле братство та московське сечолікування, мешканців України, на отому телеГамнофоні, за гроші самих українців!
РигоАНАЛІВ, просто пердолить від такого.... У ротатих їх Олен, аж у роті пересохло!
15.01.2025 14:17
Зате на коментарі у соцмережах впливати зібрались, підари.
15.01.2025 14:18
Може тільки нормальні телеканали з ефіру вимикати!!!
15.01.2025 14:18
Так закрийте цей "телемарафон", гроші на вітер.
15.01.2025 14:20
Юрчишин перероблений.Коли буде закон про відповідальність за брехню різних шахраїв на телеекранах.
15.01.2025 14:20
Якщо не можна заборонити, то що ж заставляє фінансувати?
Завжди так було: хто платить, той і замовляє музику.
15.01.2025 14:21
Тобто опозицію з її телеканалами відсторонити від ефіру, це нормально, а прибрати шарлатанів з телемарафону, це цензура. Дякую 73% за ваш величний вибір.
15.01.2025 14:22
Тьфубл*ть...
15.01.2025 14:25
а почему кашпировского не показывают, мы платим налоги
15.01.2025 14:28
це вже далеко з межами розумного... цензура під час війни це обов'язкова складова, я пам'ятаю, як на початку війни куди тільки не прилітало, тому що деякі журнашлюхи мчали на всіх парах щоб першими подати якусь цікаву новину... поки військові не сказали, що будуть стріляти на ураження особливо нестриманих...
15.01
Міністерство культури не може припинити дебілізувати екстрасенсами та гадалками мудрий нарід.
15.01.2025 14:39 Відповісти
********* квартальні.
15.01.2025 14:49 Відповісти
А що вони можуть взагалі? Окрім як пиляти бюджетні гроші? Тут відповідь проста - це одна банда, люди не вірять владі, а екстрасенси за можливість попіаритись брешуть, що "все буде добре", ви сидіть собі на місці, чекайте з моря погоди, та не думайте кудись їхати від Зе-банди.
15.01.2025 15:16 Відповісти
В цій картинці вся суть цих "непотопляємих" ворожок та другої брехливої нечисті:
15.01.2025 15:43 Відповісти
Блин, позакрывать все телеканалы, кроме марафона это можно, а экстрасенсов нет? Выродки!
15.01.2025 15:54 Відповісти
 
 