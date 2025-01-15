Мінкультури не може прибрати екстрасенсів з телемарафону
Міністерство культури та стратегічних комунікацій не може впливати на показ у телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про езотериків, нумерологів, екстрасенсів та представників недоказової медицини.
Про це йдеться у відповіді на запит Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", - зазначили там.
У міністерстві наголосили, що Конституція України та закони забороняють цензуру та не вмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.
6 січня 2025 року в ефірі телемарафону в часовому слоті телеканалу "1+1" вийшов сюжет під назвою "Астрологічний прогноз на 2025 рік". У цьому сюжеті кореспондент телеканалу інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики фен-шуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій, весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа й підписання угод.
Журналісти телеканалу в сюжеті не ставлять під сумнів вищезгадані езотеричні практики, а лише наголошують, що "чи вірити в ці передбачення, чи не вірити в ці передбачення, кожен для себе вирішує сам".
І це не нагорода а звичайне робоче місце де має сидіти профі. Який просто виконує роботу щоб все не завалилось к ху'ям.
А поки ви обираєте царя, президентами у вас будуть зеленські...
задурити голову 73% українців жодна циганка не зможе
.
.
А на дрони будемо ми донатити.
Я його не дивлюсь, поверніть мені мою частку.
Біле братство та московське сечолікування, мешканців України, на отому телеГамнофоні, за гроші самих українців!
РигоАНАЛІВ, просто пердолить від такого.... У ротатих їх Олен, аж у роті пересохло!
Завжди так було: хто платить, той і замовляє музику.