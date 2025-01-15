Рада не розглядає жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку, - "слуга народу" Федієнко

Нині у Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, інформує Цензор.НЕТ.

У комітеті національної безпеки, оборони та розвідки станом на сьогодні немає жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу - тобто 18, 19, 20 і так далі - не розглядають. До парламенту такі ініціативи також не надходили", - зазначив він.

За його словами, парламентарі за таку ініціативу голосувати не готові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17-річних вноситимуть до реєстру призовників: Зеленський підписав закон

"Партнери повинні виконувати партнерські обіцянки. Якщо партнери нам пообіцяли дати зброю, вони повинні дати нам цю зброю", - наголосив Федієнко.

Нардеп зазначив, що в України є резервні бригади, які готові вийти на лінію бойового зіткнення.

"Їх потрібно, звісно, дооснастити, додати додаткову зброю, а з іншого боку - це, звичайно, дозвіл від партнерів застосовувати відповідну зброю далекого ураження для того, щоб домінувати в повітрі", - додав парламентар.

Читайте також: Зниження мобілізаційного віку неможливе без забезпечення армії технікою, - Зеленський

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявляли, що у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років Сполучені Штати та їхні союзники готові забезпечити спорядженням українських призовників.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні доведеться ухвалити рішення про зниження мобілізаційного віку до 18 років, однак це суверенне рішення Києва.

Також радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна стикається з серйозним браком людських ресурсів, оскільки призовний вік не становить 18 років.

Також читайте: На сьогодні від мобілізації заброньовано 900-950 тис. осіб, - Шмигаль