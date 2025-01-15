УКР
Рада не розглядає жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку, - "слуга народу" Федієнко

Зниження мобілізаційного віку: Федієнко каже, що Рада не розглядає

Нині у Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, інформує Цензор.НЕТ.

У комітеті національної безпеки, оборони та розвідки станом на сьогодні немає жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу - тобто 18, 19, 20 і так далі - не розглядають. До парламенту такі ініціативи також не надходили", - зазначив він.

За його словами, парламентарі за таку ініціативу голосувати не готові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17-річних вноситимуть до реєстру призовників: Зеленський підписав закон

"Партнери повинні виконувати партнерські обіцянки. Якщо партнери нам пообіцяли дати зброю, вони повинні дати нам цю зброю", -  наголосив Федієнко.

Нардеп зазначив, що в України є резервні бригади, які готові вийти на лінію бойового зіткнення.

"Їх потрібно, звісно, дооснастити, додати додаткову зброю, а з іншого боку - це, звичайно, дозвіл від партнерів застосовувати відповідну зброю далекого ураження для того, щоб домінувати в повітрі", - додав парламентар.

Читайте також: Зниження мобілізаційного віку неможливе без забезпечення армії технікою, - Зеленський 

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявляли, що у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років Сполучені Штати та їхні союзники готові забезпечити спорядженням українських призовників.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні доведеться ухвалити рішення про зниження мобілізаційного віку до 18 років, однак це суверенне рішення Києва.

Також радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна стикається з серйозним браком людських ресурсів, оскільки призовний вік не становить 18 років.

Також читайте: На сьогодні від мобілізації заброньовано 900-950 тис. осіб, - Шмигаль

Автор: 

+15
Потужний опинився на шпагаті. Трамп хоче мобілізацію, а потужний хоче не втратити лохторат.
показати весь коментар
15.01.2025 15:03 Відповісти
+12
Чудово... Бо це може обвалити рейтинг квартальногої влади до плінтуса. А на країну їм насрти. Та й тут на цензорі ******* поскиглити про те як "наших детей забирают на убой". Може 18-річних і не треба мобілізовувати , а 21-річних треба точно. І зовсім не означає що їх за тиждень кинуть в бій. Це означатиме муштру на Заході України чи на західних полігонах не менше року..і з бойовими командирами. Тоді це буде зовсім інший резерв...На виході це будть зовсім інші люди. За рік в руках західних інструкторів з молодого хлопця зро***ть універсального вбивцю- термінатора бо він буде багато знати і вміти. Не за три тижні, як зараз, а за рік. Хіба це погано? А то ми любимо охать і ахать : чого це корейці такі витривалі і так швидко добігають до окопу що навіть підстрелити не встигаємо... Бо їм *** по 20 років... Чуєте? Їм **** по 20 років!!!!! Ви пам,ятаєте себе у 20- 25 років? Море по коліна і гори по плечу. А у нас там сидять 50-річні + діди, з двотижневою підготовкою де вчать стірляти з АК і трохи такмеду, і для яких все навколо обертається з несамовитою швидкістю, а самі вони повільні як черепахи ( теорія відносності Ейнштейна). А має бути так: мобілізація звичайна 21-49 років, Мобілізація обмежена , тобто на тилові спеціальності прописані законом 50-54 років. Трудова мобілізація 55-59 може навіть до 65 років, імхо. А ви давайте, починайте скиглити "про детей на убой " а через хвилину почніть убиватися що один кореець з ножем виріже піввідділення наших дідів в камуфляжі.. Це ж так все корелюється..
показати весь коментар
15.01.2025 15:26 Відповісти
+9
Ну вступить, i що далi?

Можливо навiть загине у нерiвному бою лопатою з КАБом.

Але тобi особисто яка вiд цього користь? Чи в тобi говорить те ж саме кровожерливе нутро, що спонукае ТЦКшникiв бути ТЦКшниками?
показати весь коментар
15.01.2025 15:18 Відповісти
Коментувати
Ще напиши це буде до тих пір поки не загине останній захисник середнього віку, потім треба позбавитися пенсіонерів. А потім вже, коли нічого буде красти, ми с дітьми переїдемо на захід,
показати весь коментар
15.01.2025 16:37 Відповісти
І Зеленський і депутати слабаки, вони тримають ніс по вітру. Коли зміниться суспільна думка з приводу мобілізації, дуже швидко буде прийнятий відповідний закон. Наші можновладці не тупі. Коли фронт буде біля Дніпра, ймовірність внесення законопректа про зниження мобілізаційного віку збільшиться в рази. Рейтинг це головне.
показати весь коментар
15.01.2025 17:15 Відповісти
Вірно, треба зберегти найздоровіших чоловіків. Для ЗС росії...
показати весь коментар
15.01.2025 17:18 Відповісти
Так, зараз середній вік українських військовослужбовців складає більш як 42 роки.
Відповідно, українська армія вважається сама найстаріша у світі. Це неприпустимо
А закон про мобілізацію в кривавій паРаші ( і на окупованих українських територіях)
говорить, що обов'язковому заклику на військову службу підлягають чоловіки віком
від 18 років. Значить кацапам - окупантам захоплювати чужу землю можна і з 18 років.
А українцям захищати свою рідну у 18 - 25 років не можна, табу. А якщо переможуть
москалі, а з такою мобілізацією все йде до того. То кремлівські загарбники точно що
загребнуть у свою кацапську армію -орду і 18 літніх та і усіх українців і примусять
їх масово гинути злочинно воювати вже проти Європи, як це було раніше і не раз.
показати весь коментар
15.01.2025 17:51 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 19:02 Відповісти
у ізраілі і жінок мобілізують. а у нас не така велика війна як там мабуть
показати весь коментар
15.01.2025 21:12 Відповісти
