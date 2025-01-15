Рада не розглядає жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку, - "слуга народу" Федієнко
Нині у Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, інформує Цензор.НЕТ.
У комітеті національної безпеки, оборони та розвідки станом на сьогодні немає жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу - тобто 18, 19, 20 і так далі - не розглядають. До парламенту такі ініціативи також не надходили", - зазначив він.
За його словами, парламентарі за таку ініціативу голосувати не готові.
"Партнери повинні виконувати партнерські обіцянки. Якщо партнери нам пообіцяли дати зброю, вони повинні дати нам цю зброю", - наголосив Федієнко.
Нардеп зазначив, що в України є резервні бригади, які готові вийти на лінію бойового зіткнення.
"Їх потрібно, звісно, дооснастити, додати додаткову зброю, а з іншого боку - це, звичайно, дозвіл від партнерів застосовувати відповідну зброю далекого ураження для того, щоб домінувати в повітрі", - додав парламентар.
Нагадаємо, раніше в Держдепі заявляли, що у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років Сполучені Штати та їхні союзники готові забезпечити спорядженням українських призовників.
Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні доведеться ухвалити рішення про зниження мобілізаційного віку до 18 років, однак це суверенне рішення Києва.
Також радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна стикається з серйозним браком людських ресурсів, оскільки призовний вік не становить 18 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відповідно, українська армія вважається сама найстаріша у світі. Це неприпустимо
А закон про мобілізацію в кривавій паРаші ( і на окупованих українських територіях)
говорить, що обов'язковому заклику на військову службу підлягають чоловіки віком
від 18 років. Значить кацапам - окупантам захоплювати чужу землю можна і з 18 років.
А українцям захищати свою рідну у 18 - 25 років не можна, табу. А якщо переможуть
москалі, а з такою мобілізацією все йде до того. То кремлівські загарбники точно що
загребнуть у свою кацапську армію -орду і 18 літніх та і усіх українців і примусять
їх масово гинути злочинно воювати вже проти Європи, як це було раніше і не раз.