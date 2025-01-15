УКР
Агентку ГРУ РФ, яка шпигувала за ЗСУ в Миколаєві, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Агентку російського ГРУ засудили до 15 років тюрми

Учасницю агентурної мережі російського ГРУ, яка шпигувала в Миколаєві, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У травні 2022 року контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок. Тоді було затримано п'ятьох агентів РФ.

"Одна з них – колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військовослужбовців. За завданням куратора засуджена намагалась виявити і "злити" російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Що буде, якщо працювати на спецслужби РФ: СБУ продовжує інформкампанію для молоді "Спали" ФСБшника". ВIДЕО

Отримані дані жінка планувала відправити російському ГУР через резидента ворожої агентури - Віктора Логінова.

Чоловік на початку повномасштабного вторгнення РФ проживав у Херсоні та пішов на співпрацю з рашистами.

Агентку РФ було викрито завчасно.

Її визнано винною за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану). Вироком суду жінці призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Також заочну підозру за державну зраду отримав резидент агентурної групи РФ. Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Також читайте: Палили військові авто та релейні шафи "УЗ": У Києві затримано 4 агентів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

