Агентку ГРУ РФ, яка шпигувала за ЗСУ в Миколаєві, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Учасницю агентурної мережі російського ГРУ, яка шпигувала в Миколаєві, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У травні 2022 року контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок. Тоді було затримано п'ятьох агентів РФ.

"Одна з них – колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військовослужбовців. За завданням куратора засуджена намагалась виявити і "злити" російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Отримані дані жінка планувала відправити російському ГУР через резидента ворожої агентури - Віктора Логінова.

Чоловік на початку повномасштабного вторгнення РФ проживав у Херсоні та пішов на співпрацю з рашистами.

Агентку РФ було викрито завчасно.

Її визнано винною за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану). Вироком суду жінці призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Також заочну підозру за державну зраду отримав резидент агентурної групи РФ. Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

