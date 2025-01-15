УКР
46-й пакет допомоги для України на понад 200 млн євро готовий до відправки, - Туск

Прем’єр Польщі Туск у Львові

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про завершення підготовки 46-го пакета допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.

Про це він заявив під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща, звичайно ж, допомагає в зусиллях України в боротьбі з російською атакою. Ще одна 46-та допомога вже готова. 46-та польська допомога Україні. Найближчим часом розпочнуться поставки. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро", – сказав Туск.

Водночас прем’єр утримався від деталей щодо складу допомоги, наголосивши: "Про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку нового пакета військової підтримки для України під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Туском виробництво зброї та інвестиції для зміцнення обороноздатності України

допомога (8665) Туск Дональд (560)
дзенкуєм бардзо пане Президенте !!!
15.01.2025 16:19 Відповісти
Дякуємо, Польща !

P.S. крім всього іншого Польща передала як допомогу Україні більше 300 танків та 400 бмп !

скільки танків та бмп Україна мала на момент вторгнення рашки ?
15.01.2025 17:31 Відповісти
 
 