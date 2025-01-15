На фронті відбулося 48 боєзіткнень, ворог активний на Покровському, Лиманському та Курському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Прогрес Сумської області; Відродженське, Тимощіївка Харківської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Тихого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Шість боєзіткнень триває до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми російських загарбників, ворог, за підтримки авіації, намагається прорватися до Предтечиногота в районі Часового Яру. Крім того ворог завдав авіаудару по Міньківці.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивають дві штурмові дії ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаудару КАБом по Краматорську.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 17 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, вісім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Времівка. Бій триває.

Ситуація на інших напрямках

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаудару НАРами в районі П’ятихаток.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб.

На решті напрямках – без особливих змін.