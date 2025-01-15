Країни ЄС мають рівнятися на Польщу, виділяючи більше на оборону, - Туск

Країни Європейського Союзу мають серйозно ставитися до своїх зобов'язань у НАТО і збільшувати витрати на оборону.

Про це заявив очільник уряду Польщі Дональд Туск на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В одній справі ми всі мусимо всі погодитися з президентом Трампом – ніхто за нас не вирішить проблем нашої безпеки. Якщо всі європейські країни почнуть серйозно трактувати свої зобов’язання в НАТО, я впевнений, Америка буде із задоволенням співпрацювати з нами, якщо бачитиме, що ми є серйозним партнером", - сказав Туск.

Він зазначив, що "не можна чекати на когось, не можна молитися до когось за власну безпеку".

Читайте також: 46-й пакет допомоги для України на понад 200 млн євро готовий до відправки, - Туск

"Треба самому цим зайнятися і взяти справу у свої руки, тоді партнери самі шукатимуть співпраці з нами", - заявив Туск.

Польський прем'єр переконаний, що виділення деякими країнами на оборону 1-2% ВВП є недостатнім. Він зауважив, що Варшава виділяє на оборону 4,7% ВВП, і додав, що інші європейські країни "мають почати рівнятися на Польщу".

"Я не маю жодних сумнівів: якщо європейські країни виконають свій обов’язок, то, можливо, зміниться також оптика Вашингтона", - вважає Туск.

Читайте також: Польща готова провести у 2026 році наступну конференцію з відновлення України, - Туск