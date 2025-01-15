УКР
Країни ЄС мають рівнятися на Польщу, виділяючи більше на оборону, - Туск

Туск про внесики в оборону країн ЄС

Країни Європейського Союзу мають серйозно ставитися до своїх зобов'язань у НАТО і збільшувати витрати на оборону.

Про це заявив очільник уряду Польщі  Дональд Туск на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В одній справі ми всі мусимо всі погодитися з президентом Трампом – ніхто за нас не вирішить проблем нашої безпеки. Якщо всі європейські країни почнуть серйозно трактувати свої зобов’язання в НАТО, я впевнений, Америка буде із задоволенням співпрацювати з нами, якщо бачитиме, що ми є серйозним партнером", - сказав Туск.

Він зазначив, що "не можна чекати на когось, не можна молитися до когось за власну безпеку".

"Треба самому цим зайнятися і взяти справу у свої руки, тоді партнери самі шукатимуть співпраці з нами", - заявив Туск.

Польський прем'єр переконаний, що виділення деякими країнами на оборону 1-2% ВВП є недостатнім. Він зауважив, що Варшава виділяє на оборону 4,7% ВВП, і додав, що інші європейські країни "мають почати рівнятися на Польщу".

"Я не маю жодних сумнівів: якщо європейські країни виконають свій обов’язок, то, можливо, зміниться також оптика Вашингтона", - вважає Туск.

Тобто для вступу в НАТО Україна спершу має самотужки перемогти у Третій світовій? ))) Нормальний план, тисяча чєртєй!!! Або "курва!" як кажуть у Польщі )) У Франціїї кажуть, що їх армії вистачило б лише на 2 місяці (або 2 тижні) такої війни як в Україні. У них є АЖ 200 танків, Карл!
15.01.2025 17:13 Відповісти
Еуропейські політики більше звикли виділяти піт, жир, сечу та кал.
15.01.2025 17:17 Відповісти
Ну накінець дійшло... У поляків почало підгорати...
15.01.2025 17:46 Відповісти
 
 