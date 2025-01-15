Україна та Польща працюватимуть разом для зупинки російської агресії та відновлення безпеки в Європі. ЗАЯВА

Україна та Польща зобов'язалися працювати разом для зупинення російської агресії та відновлення стабільності в Європі,

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що обидві країни підтримуватимуть "План перемоги" президента Зеленського та Українську формулу миру, що базуються на принципах міжнародного права. Крім того, Україна та Польща посилюватимуть співпрацю з європейськими партнерами для забезпечення більшої безпеки Європи.

"Це охоплюватиме забезпечення України належною оборонною підтримкою, зокрема використання заморожених російських активів для потреб України, у т. ч. для ефективного функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", - йдеться в тексті заяви.

Читайте також: Працюватимуть для підтримки українців: Зеленський анонсував створення "осередків єдності" за кордоном

Додатково Польща буде сприяти процесу євроінтеграції України, допомагаючи відкривати нові переговорні кластери, зокрема "Основи". У заяві також підкреслюється важливість переконання європейських партнерів у необхідності відображення ролі України в Програмі європейської оборонної промисловості.

Як зазначається, обидві країни будуть активно діяти для розширення глобальної ізоляції РФ і посилення санкційного тиску з боку ЄС. Вони також погодилися на посилення співпраці в боротьбі з російською дезінформацією та кібератаками.

У заяві також наголошується на важливості енергетичної незалежності Європи від Росії, з акцентом на завершення створення енергетичного ринку ЄС та розширення енергетичної співпраці з Україною.

"Завершення створення енергетичного ринку ЄС та тісніша енергетична співпраця з Україною можуть підвищити енергетичну безпеку, диверсифікувати постачання енергії та знизити ціни на енергоносії", - наголошується в документі.

Як повідомляється, Україна та Польща домовились про модернізацію прикордонної інфраструктури та спільну роботу з відновлення України за участі міжнародних партнерів, зокрема ЄС. Польща також запропонувала поділитися своїм досвідом переговорів щодо вступу до ЄС з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готує вже 46-й пакет допомоги для України, - Зеленський